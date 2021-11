Weer een oranje podium: de concurrentie maakt Nederland dominant op de 1000 meter

De schaatsnatie slaakte vorige week zondag toch een kleine zucht van verlichting, toen Nederland in Polen op de 1000 meter op plek één, twee en drie eindigde. Hein Otterspeer won, met minimaal verschil voor Krol en Nuis. Voor Otterspeer was het de eerste wereldbekerzege in bijna negen jaar. Krol en Nuis revancheerden zich voor een belabberde 1500 meter, waarover Nuis zei dat hij zich ‘diep schaamde’.

Wie bij het mannenschaatsen al met een schuin oog naar de Winterspelen kijkt, kan inschatten dat de 1000 meter hoog in de prestatiematrix komt te staan. Die lijst wordt samengesteld op basis van de grootste ingeschatte kans op olympisch goud. Het is nog vroeg in het jaar, maar de Nederlandse dominantie op de 1000 meter en de deukjes die op andere afstanden zijn opgelopen, maakt de 1000 meter hoogstwaarschijnlijk een cruciale afstand. Wie daar bij de top drie zit, is ’s Nederlands belangrijkste kanshebber.

In Nederland is de 1000 meter bijna driedubbel bezet. En dat maakt de afstand zo competitief, ook internationaal. Een van de verklaringen voor het matig presteren afgelopen weekend was het toch wat ingedutte Nederlandse schaatsen. Maar daar is bij de 1000 meter geen sprake van. Er zijn te veel topschaatsers voor te weinig plekken, verdeeld over twee kampen: Nuis samen met Otterspeer, die afgelopen zomer toch verrassend de overstap maakte van Jumbo-Visma naar Reggeborgh van Gerard van Velde. En Krol, Verbij, Scheperkamp en mogelijk Ntab, die nog wel bij Orie trainen. Nuis: “Als je even niet geconcentreerd bent, schieten er zo een paar onderdoor”.

Ontstoken hartzakje

Otterspeer maakte er geen geheim van dat zijn overstap hem goed doet, op en naast het ijs. Hij was de schaatser die in het voorseizoen iedereen ‘alle hoeken van de ijsbaan liet zien’, zo klonk het onder meer uit de mond van Thomas Krol. De samenwerking met Nuis helpt hem daarbij, zei Otterspeer zelf. “Meteen na de wedstrijd zitten we al samen, met koffie, op de iPad de races te analyseren. We vullen elkaar aan, ook qua techniek. We hebben bijna dezelfde slag.”

Nuis, die meer dan anderen zich op kan trekken aan de strijd die het onderling kan zijn, is vooral blij dat hij met minder achterstand dan vorig jaar kon beginnen aan het seizoen. Hij kampte met een ontstoken hartzakje, het gevolg van zijn coronavaccinatie, maar dat was uiteindelijk minder ingrijpend dan zijn coronabesmetting van vorig jaar. Dat hij bij de NK dicht bij de top kon komen, deed hem goed. “Ik ben nog nooit zo goed aan een seizoen begonnen.”

Thomas Krol was juist wat voorzichtiger. Bij hem liep het nog totaal niet, mede door zijn vergelijk met Otterspeer aan het begin van het jaar. Desondanks deed hij goed mee aan het begin van het jaar. “Dit is by far de best bezette afstand in Nederland”, lachte hij bij de NK nog. “We kunnen een flink aantal Nederlandse podiums gaan zien.”

Sneller bij de opening

En dan is er regerend wereldkampioen Verbij, die de NK won maar daarna wat ziekjes raakte. In zijn tweede seizoen bij Orie heeft hij ‘andere accenten’ gelegd in zijn krachttraining. Vooral om bij de opening sneller te worden, verklapte Orie. In Polen was hij de beste Nederlander op de 500 meter, maar liep de 1000 nog niet. Achter hem rijdt ook talent Merijn Scheperkamp zich steeds meer in de kijker.

Bij de eerste wereldbeker vlochten de teams zich samen tot een Nederlands podium. In Stavanger gebeurde dat eveneens. Krol won dit keer, in een podium dat toch wat was gehusseld. Otterspeer viel dit keer buiten de medailles, ook door eigen schuld. Hij werd achtste.

