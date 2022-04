Wederopstanding van Van Bronckhorsts Rangers op paaszondag

Rangers FC, met Van Bronckhorst aan het roer, speelde op Eerste Paasdag de halve finale van de Schotse beker tegen stadgenoot en aartsrivaal Celtic. Een derby tijdens Pasen moest wel iets bijzonders opleveren, want Rangers-Celtic is de wedstrijd van de protestanten tegen de katholieken.

Van Bronckhorst kon een succesje wel gebruiken in de 429ste editie van de bikkelharde ‘Old Firm’. In de twee derby’s die hij sinds zijn komst in november coachte, ging Rangers roemloos ten onder. Daardoor manoeuvreerden de eigen achterban en de Schotse pers ‘Gio’ begin deze maand al voorzichtig richting de schopstoel.

Zondag dreigde een derde derby-echec in drie maanden, toen Greg Taylor na een dik uur spelen de 0-1 voor Celtic binnenschoof. Maar als een waar Paasverhaal herrezen de manschappen van Van Bronckhorst daarna op heroïsche wijze. Eerst bracht invaller Scott Arfield tien minuten voor tijd de hoop terug bij Rangers met de 1-1, diep in de verlenging waren de fans niet meer te bedwingen voor de beveiliging, toen een eigen goal van Celtic de wederopstanding voltooide.

Fitheid, moed en wilskracht

Celtic-legende Kris Commons was in de Schotse Daily Record lovend over de aartsrivaal. “Het was een triomf van fitheid, maar ook van moed en pure wilskracht. Het was nog indrukwekkender na wat er donderdag in Braga gebeurd is.” Rangers had namelijk al twee uur voetballen in de benen, want de ploeg schakelde donderdag ook het Portugese Braga in de kwartfinale van de Europa League uit, eveneens na verlenging. Van Bronckhorst gaat nu van zero to hero, want Rangers heeft niet alleen de eerste bekertitel sinds 2009 in het vizier, maar ook de eerste Europa League in de clubgeschiedenis.

In de Schotse media rijst nu zelfs de vraag of Rangers ook kan doorstoten richting het landskampioenschap, want de uitschakeling is hard aangekomen bij Celtic. Of Rangers de ‘treble’-aspiraties kracht bijzet hangt mede af van 1 mei, als Glasgow uitloopt voor weer een Old Firm. Beide kemphanen treffen elkaar dan in de play-offs voor de landstitel.

Volgens Commons is de wonderbaarlijke veerkracht van zijn ploeg in de Goede Week en tijdens Pasen de redding voor Van Bronckhorst, die ook als speler een verleden heeft bij Rangers. “Zijn reputatie is nu in ere hersteld onder de Rangers-supporters. Winst in twee wedstrijden van zo’n omvang laten zien dat hij de man is om de club volgend seizoen te leiden.”

