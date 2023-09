We zijn ze alweer vergeten, die verwoeste levens van turnsters

Het recht moet zijn beloop hebben, dat zal best, maar de vrijspraak van Frank Louter kan ik moeilijk verkroppen. De man kreeg vorige week in hoger beroep geen straf van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR).

Turncoach Louter mishandelde meisjes geestelijk en lichamelijk, zeggen onder anderen Verona van der Leur en Gabriëlla Wammes. Ze moesten verder met een trauma en een blijvend kapotte rug. Louter is vrijgesproken omdat acht van de negen meldingen over hem van vóór 2011 dateren. En de turnbond was toen nog niet aangesloten bij het ISR. Pijnlijker voor de betrokkenen kan het niet. Ophef over de vrijspraak is er amper. We zijn het blijkbaar alweer vergeten, die verwoeste levens.

Van een andere orde hoor, maar het ging ook mis in judo, triatlon, hockey en atletiek. Daarom kwamen sportkoepel NOC-NSF en chef de mission Pieter van den Hoogenband deze zomer met een koerswijziging. Het draait op de Spelen in Parijs straks niet primair om medailles, maar om verhálen en om het inspireren, zei ‘VDH’. Dat is een breuk met de nietsontziende jacht op plakken die jaren van bovenaf vanuit Papendal is gestimuleerd. Opdat wij tot de top tien van de wereld behoren!

Foei, zesjescultuur!

Hoongelach viel Van den Hoogenband ten deel. In de karikatuur die van zijn woorden werd gemaakt, leek het alsof we niet meer willen presteren en excelleren, zoals we op universiteiten cum laude willen afschaffen. Foei, zesjescultuur! Kort na de val van Sifan Hassan op het WK atletiek zette oud-wielrenner Erik Breukink op X, voorheen Twitter: ‘Het gaat niet om medailles maar om de verhalen’. Cynisch bedoeld.

Zo kun je de boel inderdaad platslaan. Interessanter was het interview met oud-schaatskampioene Ireen Wüst afgelopen week in de Volkskrant. De recordhoudster olympische plakken bekritiseerde de huidige neiging om sporters te veel te beschermen. “We gaan naar een maatschappij waarin je naar je gevoel moet luisteren en iedereen gepamperd wordt”, zei Wüst.

Dat was koren op de molen van de nu steigerende oude mastodonten, zeg het kamp-Breukink. Zie je wel, Van den Hoogenband met zijn softe praat! Topsport is nu eenmaal je lijf pijnigen, stelde Wüst. Eens. Maar, ze zei nóg wat: “Het gezond verleggen van grenzen kan alleen in een omgeving waarin sporters zich veilig voelen en durven uitspreken tegen hun coach en staf. Een veilig sportklimaat is het allerbelangrijkste.”

Bevrijd van een strafkamp

Ja Ireen, precies hier ging het mis, bij tirannieke coaches als Louter en eerzuchtige bazen van bonden die onder druk van het geld sporters lieten kleineren, uitschelden, isoleren of intimideren. Ik sprak hockeyster Maria Verschoor, na de gouden finale op het EK. Zij voelt zich nu bevrijd van een strafkamp. Verschoor zei dat zelfs zilver op dit EK mooier was geweest dan dat besmette olympisch goud van Tokio. Zij en veel teamgenoten waren blij met het statement van Van den Hoogenband.

Al die sporters willen nog steeds goud. Het gaat erom: hóe. Hoe hoog mag de prijs zijn? Is er oog voor het individu? Niet iedereen heeft de stalen geest van Wüst. En, het is maar sport hè? Die gaat in essentie niet om iets platvloers als medailles verzamelen en targets halen. Het gaat om de póging om de beste te zijn. Dat kan mislukken. Topsport gaat over groots struikelen en meeslepend weer opstaan. Het gaat over de gezondheid en het welzijn van mensen, en niet over het ego van bondsdirecteuren, coaches, sponsors of journalisten die graag in het schijnsel van hun succes vertoeven.