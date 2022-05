'We hebben alles aan Slot te danken’ - Spelers Feyenoord zien hun club als familie

Het waren typerende, maar tot voor kort ook bijna surrealistische woorden die Feyenoord-speler Bryan Linssen donderdagavond tegen middernacht uitsprak in het Stade Vélodrome. Daar hadden de Rotterdammers zich een klein uurtje eerder ten koste van Olympique Marseille verzekerd van de finale van de Conference League.

Linssen, slechts kortstondig invaller in de return in Zuid-Frankrijk, had in de kleedkamer een dansje gedaan, zijn ploeggenoten geknuffeld en naar huis gebeld, toen hij na afloop zei: “We zijn er nog niet. We gaan naar de finale, maar die willen we winnen ook.” In de eindstrijd, gespeeld in Tirana, Albanië, wacht op 25 mei AS Roma.

Dat Feyenoord op de hoofdprijs in het nieuwe, derde Europese toernooi zinspeelt, zegt iets over de branie en het zelfvertrouwen bij de ploeg van trainer Arne Slot. Tevens geeft het elftal blijk van een voorbeeldige teamgeest. “Deze groep kun je vergelijken met een familie”, zei Linssen. “We staan er voor elkaar, zowel in goede als slechte tijden, en niemand laat elkaar vallen. Ook in zo’n stadion, met zoveel lawaai, zoveel vijandigheid, weten we dat we voor niemand bang hoeven te zijn.”

Er waren tijden dat spelers fans ontliepen uit schaamte

Ook middenvelder Orkun Kökçü, een van de uitblinkers in Marseille, prees de samenhang in zijn elftal. “Onze grote kracht? We geven alles voor elkaar. Als iemand een fout maakt, dan staat een ander op om het recht te zetten.”

Kökçü (21), op dertienjarige leeftijd begonnen in de jeugdopleiding van Feyenoord, besefte maar al te goed wat de eerste Europese finale sinds 2002 betekent voor zijn club. “Het is iets groots”, meende hij. “Voor de club, voor de stad Rotterdam. Het doet iedereen veel om onze fans zo blij te zien. Vooral ook de jongens die uit de eigen jeugd komen. Wij hebben ook meegemaakt dat het wat minder ging, en dan wil je eigenlijk het liefst de fans ontlopen, omdat je je een beetje schaamt voor wat je laat zien. Nu kunnen ze trots zijn.” Slot, instemmend: “Hartstikke mooi dat we de finale hebben bereikt, maar we hebben zeker al wat gewonnen: de trots die we hebben teruggebracht bij onze supporters.”

Na afloop van Olympique Marseille-Feyenoord was de euforie groot in het centrum van Rotterdam waar duizenden supporters feest vierden. Beeld ANP

Volgens Kökçü was het huidige succes niet mogelijk geweest zonder Slot. “Ik denk dat we alles te danken hebben aan de aanstelling van Slot”, zei hij afgemeten. “Alles is duidelijk, en het spel dat we willen spelen ligt ook bijna iedereen, waardoor iedereen ook beter rendeert. Het is een goede match.”

‘Geen proces van een dag, maar van negen maanden’

Daarbij sprong opnieuw de fitheid in het oog in Marseille. Of het nu ging om Malacia, Senesi, Aursnes of Nelson, stuk voor stuk bleven ze gaan. Slot zei na afloop het meest trots te zijn op de fysieke staat van zijn elftal. “Dat is niet te onderschatten”, stelde hij. “Dat we goede spelers hebben, dat is helder, maar dat zij – na zo’n lang seizoen met vrijwel hetzelfde team te moeten spelen – er fysiek nog zo sterk voor staan, dat is geen proces van een dag, maar een proces van negen maanden.”

En nee, ook Slot kon vorig jaar juli, toen Feyenoord de Europese campagne in de tweede kwalificatieronde opende tegen het Kosovaarse Drita, niet bevroeden dat zijn ploeg tot de finale zou reiken. “Dat lag niet voor de hand, en dan druk ik mij nog voorzichtig uit”, stelde hij met een glimlach. Serieus: “Ik heb al vaker gezegd dat Feyenoord sportief gezien een groot risico heeft genomen door pas zo laat spelers aan te trekken, maar dat kon niet anders, want anders was het een financieel risico geworden.”

Nu wacht de finale met AS Roma, de nummer vijf van Italië die sinds dit seizoen onder leiding staat van de Portugees José Mourinho. Maar eerst PSV-thuis, zondag de topper in de eredivisie. “Als wij zondag het stadion in stappen, dan hoop ik dat de supporters hun waardering laten blijken voor wat we gepresteerd hebben”, blikte Slot alvast vooruit. “En dat ze ons negentig minuten lang ondersteunen om ons naar de overwinning te schreeuwen. Dat is wel waar we voor gaan.”

