‘We deden het voor de atleten’, zei Bach

Het is goed toeven in kamer 825 van het Best Western Tokyo Nishikasai. Een twijfelaar van 1.30 meter vult de kamer bijna volledig. De bagage past precies in de ruimte tussen de douche en het bed. Welkom in Tokio.

Het mooie: die kamer zullen we niet veel zien. Olympische dagen zijn dagen die zich in een razend tempo voltrekken – van 07.00 uur tot 23.00 uur. Biertje met de collega’s (als het meezit), slapen en weer door. Dan is een goed bed meer dan voldoende.

Dat we nu eindelijk in de Japanse hoofdstad zijn aangekomen, is welbeschouwd een wonder. En wellicht hadden we hier nooit moeten komen. Het land keert zich al maanden tegen de komst van het evenement. De diverse Japanse luchthavens laten zo’n 79.000 buitenlanders door de poorten, rekende de zakenkrant Nikkei en persbureau Kyodo voor. En alle strenge maatregelen ten spijt: zelfs in het uiterst gecontroleerde olympisch dorp zijn al diverse besmettingen vastgesteld.

De druk op het Internationaal Olympisch Comité om het evenement af te gelasten was de afgelopen maanden groot. Voorzitter Thomas Bach wilde echter maar één ding: de Spelen moesten doorgaan. De arme man had het er wel zwaar mee, liet hij deze week weten: “We hadden elke dag twijfels. Er waren slapeloze nachten.”

De Duitser was echter vastberaden: “Annulering was nooit een optie voor ons. Het IOC laat de atleten nooit in de steek... we deden het voor de atleten.”

Natuurlijk. Het IOC zal best aan de atleten gedacht hebben. Maar de commerciële belangen zullen toch echt de doorslag hebben gegeven. Dat weet het IOC als geen ander, niet voor niets heeft het comité het alleenrecht op het afblazen van de Spelen. En als een land er vanaf wil dan zijn de kosten voor hen. Japan zal dat – ondanks het negatieve sentiment in het land – niet hebben gewild. De kosten lopen immers in de miljarden.

Wat een feest had moeten worden voor Japan, is zodoende een nachtmerrie aan het worden, waar zelfs de commercie zich inmiddels vanaf keert. Het automerk Toyota heeft besloten om tijdens het evenement geen televisiereclames uit te zenden: leek ze beter voor hun imago.

En dus beginnen de Spelen vandaag, met een openingsceremonie in een leeg stadion. “We deden het voor de atleten”, zei Bach. Nog nooit zoiets ongeloofwaardigs gehoord.

