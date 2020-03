Wat wordt de oplossing voor het EK voetbal?

Vanuit de voetbalwereld klonken de afgelopen dagen pleidooien om het toernooi uit te stellen. Zo zal Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond, een verzoek daartoe indienen bij de Uefa. In ­navolging van de internationale ­spelersvakbond FIFPro zei ook Evgeniy Levchenko als voorzitter van de Nederlandse voetballers­vakbond (VVCS) voorstander van uitstel van het EK voetbal te zijn. Ook Karl-Heinz Rummenigge, invloedrijk voorzitter van Bayern München, pleitte daar ‘om maatschappelijk en sportieve redenen’ voor.

Het EK zou op 12 juni beginnen, met 24 deelnemende teams die in twaalf landen zouden spelen. Uitstel lijkt om praktische redenen al bijna noodzakelijk. Voor de laatste EK-tickets zouden eind maart nog play-offs worden gespeeld, maar die zijn uitgesteld. Nationale en Europese clubcompetities liggen voorlopig stil. De vraag is eerst hoe en of die nog kunnen worden afgerond in de huidige vorm. De deadline daarvoor lijkt te liggen op 30 juni, omdat dan veel contracten van profvoetballers bij hun huidige club aflopen.

Beslissing uitstellen

Een van de scenario’s is dat het EK naar het einde van dit jaar wordt verplaatst. Dat zou dan in dezelfde periode zijn als het eerstvolgende WK, dat vanaf 21 november 2022 in Qatar wordt gehouden. Een andere optie is verplaatsing naar medio 2021, iets waar volgens de Franse sportkrant L’Équipe de gedachten bij de Uefa naar uitgaan. Dat levert wel nieuwe problemen op. De finale van de ­Nations League staat in die periode gepland, net als het WK voor ­clubteams. De Uefa zou daarover dan in onderhandeling moeten met de Fifa.

Mogelijk valt morgen een besluit over het EK. Dan vergadert de Uefa via videoverbindingen in vier sessies met allerlei geledingen in het voetbal: vertegenwoordigers van de ­Europese vereniging van clubs, ­vertegenwoordigers van de 55 aangesloten bonden, van de 32 nationale competities en het uitvoerend ­comité.

Volgens Levchenko zou het ‘onverstandig’ zijn het EK in juni te gaan spelen. “In China werd de coronacrisis na het nemen van rigoureuze maatregelen pas na drie maanden minder. Wij zitten nu drie maanden voor het EK. Praktisch gezien wordt het lastig. Het is vrijwel onmogelijk om het EK op een normale manier te organiseren. Ik zie het somber in”, aldus de voorzitter van de VVCS. “Ik begrijp dat het lastig zal zijn om het EK een jaar uit te stellen. Er spelen financiële belangen mee. De Uefa zal een beslissing zo lang mogelijk willen uitstellen, maar we hebben het over een virus dat veel levens kost. Steeds meer voetballers raken ook besmet.”