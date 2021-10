Wat vollybalsters kunnen leren van professionele dansers

Op de atletiekbaan van nationaal sportcentrum Papendal vormen zich wonderlijke koppels. Vooral het lengteverschil valt op. Twee aan twee worden de krachtoefeningen afgewerkt. Gespierd en afgetraind zijn ze allemaal, gedreven ook. Het is een ontmoeting tussen twee werelden waarbij de overeenkomsten net zo belangrijk zijn als de verschillen. Wat kunnen topsporters en topdansers van elkaar leren?

Om daarachter te komen, trekt het nationale volleybalteam van de vrouwen deze week op met het gezelschap van Introdans. Ze volgen elkaars trainingen en repetities. Een unieke kruisbestuiving tussen sport en cultuur. Vier jaar geleden zijn ze voorzichtig begonnen met het uitwisselen van expertise. Maar nooit eerder zaten beide groepen ‘bij elkaar in de woonkamer’, zoals Adriaan Luteijn het noemt.

Beeld Koen Verheijden

Elke dag danser, elke dag topsporter

Hij is de choreograaf van Introdans en een van de initiatiefnemers. Luteijn is ervan overtuigd dat ontmoetingen voor nieuwe inspiratie zorgen. Juist voor deze beroepsgroepen is dat van toegevoegde waarde. “Een danser ben je 24/7, een topsporter ook. Zij kunnen nergens anders tijd aan besteden. Hun lichaam staat centraal in hun bestaan en iedere dag opnieuw moeten zij zich met hun mentale welzijn bezighouden om top te kunnen presteren.”

Dat kan zwaar zijn, of eentonig. Deze training wordt er veel gelachen, valt ook Maurits Hendriks op. De technisch directeur van sportkoepel NOC-NSF is de andere initiatiefnemer. “Het plezier heeft toch te maken met de routine die je doorbreekt.” Danseres Nienke Wind geniet ervan om op een andere manier fysiek bezig te zijn. Volleybalster Fleur Savelkoel noemt haar eerste balletles een grappige ervaring. “Hun bewegingen zijn vloeiend, die van ons meer explosief.”

Aanvankelijk waren de volleybalsters en dansers niet eens zo enthousiast over het idee. Er is altijd wel een wedstrijd of uitvoering die wacht. Er zijn altijd wel details die bijgeschaafd moeten worden. Er is altijd de druk van het moeten presteren.

De parallellen zorgen voor herkenning, de verschillen voor verwondering. Luteijn: “Bij sport gaat het om het behalen van een resultaat in een competitie. Bij dans is de prestatie het veroveren van de harten van het publiek. Dat is wezenlijk anders.”

Avital Selinger pleit voor esthetiek

Volgens bondscoach Avital Selinger is het kennismaken met een andere benadering voor zijn volleybalsters het belangrijkste van dit experiment. “In sport draait het uiteindelijk om de punten. Om winnen of verliezen. Of een wedstrijd mooi is, is een tweede. Ik probeer al veertig jaar over te brengen dat de esthetische kant ook belangrijk is. Het publiek moet toch blijven komen? In dans kun je niet succesvol zijn zonder dat het mooi is. Dat maakt deze week extra interessant.”

Savelkoel verbaast zich over de stilte waarin de dansers repeteren. Alleen de muziek klinkt. “Wij roepen en schreeuwen tijdens een training, zij communiceren zonder te praten. Voor ons zou het ook goed zijn om op spannende momenten aan één blik genoeg te hebben.” Omgekeerd denkt Wind dat de dansers nog wel wat kunnen afkijken van het teamgevoel van de volleybalsters.

Het doek gaat op

Zo lijken de lessen vooral mentaal. Hendriks hoopt dat de sporters leren van de toneelervaring van de dansers. “Drie avonden per week gaat het doek op en dan moeten zij er staan. In de sport zijn we niet zo bezig met dat moment van een stadion binnenlopen. Wij trainen vooral om in topvorm te raken. Terwijl niet iedere atleet het even aangenaam vindt om voor volle tribunes de beste prestatie te leveren.”

Luteijn vindt het belangrijk dat het andere weekritme en de onderlinge gesprekken aanzetten tot reflectie. “Dansers en sporters beginnen meestal al voor hun tiende jaar. Vaak gaan ze maar door. Het is goed om je soms weer even af te vragen waarom je dit doet. Ook om de pret te hervinden. Dat zou een mooie winst zijn van deze week.”

