Wat voert die Tsitsipás toch allemaal uit tijdens zijn extreem lange toiletbezoeken?

Stéfanos Tsitsipás is de tennisser met de naam die klinkt als een plas. Ik had daar nooit bij stilgestaan als de beste man zelf niet steeds naar het toilet gaat, tijdens zijn wedstrijden. Opvallend genoeg doet hij dat niet op willekeurige momenten, zoals je bij natuurlijke aandrang zou verwachten. Enkel als hij zich in een benarde wedstrijdsituatie bevindt, dan vraagt hij een plaspauze aan.

Voor langere tijd dan een 23-jarige normaal gezien nodig heeft voor het lozen van de kleine boodschap verdwijnt Tsitsipás dan naar de catacomben. Voor veel langere tijd, zelfs. Afgelopen week ging hij tijdens de US Open een keer zeven minuten plassen, tijdens zijn match tegen Adrian Mannarino, en toen hij tegen Andy Murray speelde was hij zelfs acht minuten weg. Beide wedstrijden won hij – nadat hij zich toevalligerwijs op de wc wist te herpakken.

Nu snap ik heel goed dat een zenuwenplasje erg dwars kan zitten. Ik had er zelf ook weleens last van. En ik ken wielrensters die er nog veel méér last van hadden. We gingen dan tijdens de koers langs de kant van de weg zitten, met een groepje, om ons daarna weer terug te haasten naar het peloton. Wij waren kampioen snelplassen, want een peloton wacht niet. Dus hoewel ik hoge nood zeer goed begrijp, kan ik me bij een plas van zeven of acht minuten niks voorstellen.

Aandrang van de grote boodschap

Uiteraard kan ook de grote boodschap flink in de weg zitten. En ja, Nummer Twee kan weleens langer duren. Maar als je aan het sporten bent, gelden toch andere wetten. Wielrenners hoeven eigenlijk nooit te poepen tijdens de koers, op een enkeling na, en daarmee bedoel ik natuurlijk Tom Dumoulin. Nu ken ik de aandrang van de grote boodschap wel goed van het rennen. Hardlopers zullen het herkennen: als je het eenmaal voelt, is er geen ontkomen aan. Zo’n grote boodschap is vaak vliegensvlug gedaan. Nu is tennis een andere sport, dus ik weet niet in hoeverre ik daarover oordelen mag – toch vind ik zeven of acht minuten voor een poepje onvoorstelbaar lang.

En ik ben niet de enige. Ook Murray en Mannarino geloofden niet dat Tsitsipás écht naar het toilet moest. Ze waren woedend. Hij haalde hen uit hun concentratie. En door zo lang weg te blijven, koelden de tennissers ook nog eens enorm af. Maar het mag. Je mag naar de wc tijdens een tennismatch. En nergens staat hoe lang.

Misschien wil Tsitsipás gewoon even rust aan zijn hoofd – wat ik als moeder van twee kleine kinderen heel goed begrijp. Het toilet is zo’n fijn momentje voor jezelf. Misschien wil hij even zijn instastories checken of een tweetje liken – een heerlijk tijdverdrijf op de wc. Maar logischer is te denken dat Tsitsipas op de plee zit te appen. Met zijn coach. Zijn vader. Of wie hem ook maar door zijn dipje heen slepen kan.

Inmiddels is de Griek uitgeschakeld op de US Open, en werd hij zelf boos. Alle verdachtmakingen en speculaties rondom zijn toiletbezoeken zaten hem toch dwars. Hij deed niks onoorbaars, daar op die wc, zei hij. Hij belde niemand. En zat ook niet te sms’en. Bij sommigen duurt een toiletbezoek gewoon heel lang.

Maar eerlijk: ik geloof niks van het verhaal van Stéfanos Tsitsipás. Al klinkt zijn naam nog zo als een plas.