Wat moet Weghorst nog meer doen voor Oranje?

Drie spitsen, drie succesverhalen, maar krijgen ze ook allemaal de waardering die ze verdienen? Die vraag beklijfde na de afgelopen speelronde in de Duitse Bundesliga.

Om met de ‘opperbaas’ te beginnen: de Pool Robert Lewandowski onderstreepte zaterdag zijn wonderlijke seizoen bij Bayern München met een hattrick tegen VfB Stuttgart (4-0). Het bracht zijn seizoenstotaal op 35 treffers. Een bijzondere prestatie, wat geen topschutter meer was gelukt na de eeuwwisseling. Lewandowski gaat nu op voor het record van Gerd Müller (Der Bomber), die in de voetbaljaargang 1971/1972 veertig keer scoorde. De Pool heeft nog acht wedstrijden om dat aantal te overtreffen.

Ook Erling Haaland, het 20-jarige talent van Borussia Dortmund, liet weer van zich spreken. De Noor trof twee keer doel tegen FC Köln (2-2), waarmee hij zijn seizoenstotaal op 21 bracht. Aan de naam van Haaland kleven intussen ook andere getallen. Namelijk: de transfersom die geïnteresseerde clubs als Manchester City, Real Madrid en FC Barcelona op tafel zouden moeten leggen voor de goalgetter. Haaland vertegenwoordigt een transferwaarde van meer dan honderd miljoen euro, zo becijferde de website Transfermarkt.

Naast Lewandowski en Haaland is ook de Tukker Wout Weghorst (28) aan een uitstekend seizoen bezig. Op bezoek bij Werder Bremen trof hij wederom doel namens VfL Wolfsburg (1-2), waarmee hij zijn productie opvoerde naar zeventien seizoenstreffers (in 26 wedstrijden). Met Wolfsburg, de nummer drie in Duitsland, koerst Weghorst af richting Champions League-voetbal.

Je zou zeggen: een zegen voor Oranje, dat wel wat scorend vermogen kan gebruiken nu Luuk de Jong (vier goals in 24 duels) dit seizoen wat minder op schot is voor Sevilla. Bondscoach Frank de Boer besloot anders. Hij liet Weghorst buiten de definitieve selectie voor de komende interlands tegen Turkije, Letland en Gibraltar. Een domper voor Weghorst, die het slechte nieuws via een telefoongesprek met De Boer kreeg te horen. “Het was zo teleurstellend dat ik geen zin heb om erop te reageren”, zei Weghorst verbitterd tegenover Sky.

Weghorst, die zijn vijftigste treffer ooit in de Bundesliga maakte, wil onverstoorbaar blijven. Hij heeft voor dit seizoen zijn doelen bijgesteld. De oud-speler van FC Emmen, Heracles Almelo en AZ hoopt deze jaargang tot minimaal twintig treffers te komen. Wat kan hij nog meer doen?