Wat maakt ‘tovenaar’ Verstappen zo oppermachtig?

Zondag kan de tweede wereldtitel voor Max Verstappen al een feit zijn. Hoe zit dat precies?

De Nederlandse coureur staat op matchpoint in Singapore. In de ­ideale situatie wint Verstappen de grand prix op het Marina Bay Circuit en rijdt hij ook de snelste ronde. Zijn puntentotaal wordt dan vergroot met 26 punten naar 361 punten.

Charles Leclerc van Ferrari en Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen, zijn de naaste belagers van de Nederlander. Om het niet ingewikkelder te maken dan nodig is: wanneer Leclerc morgen niet bij de eerste zeven eindigt en Pérez niet bij de eerste vier, heeft Verstappen zijn tweede wereldtitel te pakken als hij de race weet te winnen. Als een van beide heren op een betere positie de finish bereikt, worden de vlaggen, ballonnen, toeters en bellen meegenomen naar Japan, waar over een week een race gepland staat.

Wat maakt Verstappen als coureur zo goed?

Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, omschrijft in de Duitse pers de leider in het gevecht om de wereldtitel als ‘de tovenaar die zich onderscheidt van de andere coureurs’. “Zoals een supertalent in het voetbal niet hoeft te kijken naar de bal aan zijn voet, maar al bezig is met de volgende beweging. Verstappen is nu zonder twijfel het ijkpunt in de Formule 1.”

Daar doet Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, nog een schepje bovenop als het om zijn stuurmanskunst en inzicht gaat. “Als Verstappen een bocht op de limiet neemt, zo hard mogelijk, dan is dat daarna meteen verleden tijd voor hem. Hij is in zijn hoofd weer een stap verder, meteen al bij de volgende bocht.”

Verstappen reageert volwassener en rustiger dan voorheen in heikele situaties. Daarnaast is een van zijn meest onderscheidende kwaliteiten het sparen van banden en remmen. Een niet te onderschatten factor in de Formule 1: het kan elke race een pitstop en kostbare tijd schelen. Verstappen houdt de auto te allen tijde in balans, waardoor hij glijden en slippen voorkomt.

Hoe groot is de rol van de tactiek van de teamleiding van Red Bull?

Succes valt en staat natuurlijk met de coureur. Kijk naar de race op Spa-Francorchamps, de meest aansprekende overwinning van het seizoen, waarin Verstappen vertrekkend van positie veertien binnen twaalf ronden de koppositie overnam. Maar geen coureur wint de wereldtitel zonder een team. Een goed team in de Formule 1 is als een goede keeper in het voetbal: ze pakken punten voor je.

Red Bull, met aan het hoofd Chris Horner, blink uit in tactisch vernuft als het om pitstops en bandenkeuze gaat. De wedstrijd in Hongarije is daar een voorbeeld van. Zoals wel vaker werd Ferrari door Red Bull overklast op strategisch vlak. Terwijl Leclerc op zogeheten mediumbanden startte, begon Verstappen door heel laat ingrijpen van de teamleiding op softs, waardoor hij een pitstop minder nodig had. Ook in Monaco en het Verenigd Koninkrijk leken de race engineers van Ferrari te slapen.

Hoe bepalend is de kwaliteit van de auto?

Die is niet gering. Volgens zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die dit jaar een bijrol speelt, is de rol van de auto te groot in zijn sport. “Ik kijk wel naar andere sporten en ik zou willen dat alleen coureurs het verschil zouden maken in de Formule 1”, zei Hamilton afgelopen week in een interview tegen het blad Racer.

Niettemin heeft Red Bull de zaken dit jaar beter voor elkaar dan het Mercedes-team van Hamilton. Red Bull werkte hard om de wagen door te ontwikkelen naar de wensen van de Nederlander. Met succes, want de laatste maanden beschikt hij over niet alleen de snelste, maar ook de betrouwbaarste wagen. Van de laatste dertien races won Verstappen er tien.

Eerder dit seizoen klaagde Verstappen nog wel over de zwaardere wagen in vergelijking met de Ferrari. Door de extra kilo’s van het chassis had hij in kwalificaties moeite met het neerzetten van een snelle ronde. In de race viel het nadeel weg, omdat de volle tank de gewichtsverschillen minimaliseert.

Is de concurrentie dit jaar gewoon minder?

Dat geldt zeker voor de concurrentie van Lewis Hamiton. Na zeven wereldtitels vervult de oude rivaal van Verstappen niet meer dan een bijrol. Hij stond dit seizoen nog niet op ­poleposition en won geen race. In de strijd om de wereldtitel staat het Britse uithangbord van Mercedes op de zesde plaats, nog achter zijn jongere teamgenoot George Russell.

Op de vraag wat er allemaal fout is aan de Mercedes volgt een opsomming: te zwaar, weinig grip, slechte balans en de banden laten zich moeizaam opwarmen. De achterstand van het begin van is nooit hersteld. Volgens ingewijden heeft Ferrari overigens wel een auto die mee kan dingen om de wereldtitel, maar bij de Italiaanse renstal ging op strategisch vlak zo veel fout, dat Verstappen niets meer van ze heeft te duchten.

‘Ik heb veel geluk nodig’ Max Verstappen acht zelf de kans klein dat hij zondag al zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 verovert. “Ik heb veel geluk nodig, dus ik reken er niet op”, zei de coureur van Red Bull in aanloop naar de grandprix van Singapore. “Ik ken de scenario’s. Die zijn een beetje onrealistisch, dus ik denk er verder niet over na. Ik wil liever gewoon genieten en natuurlijk proberen te ­winnen.” Verstappen, die vrijdag zijn 25ste verjaardag vierde, won de laatste vijf races en staat al op elf overwinningen in dit seizoen. De Nederlander kan het record van Sebastian Vettel en Michael Schumacher aanvallen, die in respectievelijk 2013 en 2004 dertien grands prix wonnen. “Het zou mooi zijn als ik dat haal, maar het is niet echt iets dat belangrijk voor me is.”

