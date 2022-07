Wat kan Pogacar nog verzinnen om Vingegaard uit die gele trui te krijgen?

Tactisch was het zeer verzorgd, de manier waarop Tadej Pogacar woensdag zijn derde ritzege deze Tour wist te winnen. Op het laatste, steile rechte stuk naar de finish in Peyragudes vertraagde hij, om daarna zijn explosiviteit te gebruiken in de eindsprint tegen Jonas Vingegaard. Als eerste kwam hij boven op het vliegveld boven Loudenvielle.

De blijdschap was enorm. Het was een etappe waar hij zijn zinnen op had gezet. Dat hij kon winnen in een ‘strijd tussen giganten’, zoals de officiële Tourorganisatie het al snel noemde, deed deugd. Het geel en het wit, de beste twee van het moment, in een een-tegen-een-sprint tussen de bergtoppen omhoog, het werd een van de kenmerkende momenten waarop deze Tour de geschiedenis in zal gaan.

Maar achter het gejuich bleef de andere waarheid knagen. Pogacar kreeg de leider in de wedstrijd niet los. Een gele schaduw volgde hem wederom de hele tijd. Jonas Vingegaard heeft nog steeds een ruime marge op de tweevoudig Tourwinnaar. Het verschil is na twee van de drie bergetappes in de Pyreneeën nog altijd 2.18 minuut.

Tegenslag weglachen

Pogacar lijkt zijn tegenslag weg te lachen. Zijn houding is er een vol vrolijkheid. Bijna nonchalant beweegt hij zich door de Tour. De hele tijd zit hij lachend op de fiets en deelt hij high fives uit. Hij lachte met Jasper Philipsen in Carcassonne door een flesje water over zijn hoofd te gieten. En toen in Mende Michael Matthews de etappe won en een journalist omschreef hoe de auto van Pogacar in Matthews’ garage staat (omdat Pogacar in standplaats Monaco geen parkeerplek heeft), grapte Pogacar dat die auto daar vooral staat om Matthews de elektriciteit te laten betalen.

Maar die instelling verhult niet dat het hem maar niet lukt om zijn grote concurrent op achterstand te krijgen. Zijn misser op de Col du Granon lijkt hem de zege te kosten. Daar kraakte hij, vorige week woensdag, toen Vingegaard de aanval koos. Het was een combinatie van te veel reageren op aanvallen van Jumbo-Visma op de voorlaatste klim van die dag en te weinig eten in aanloop naar de Granon, vertelde hij achteraf. Al legde hij de oorzaak voornamelijk bij de eerste en niet bij de tweede reden.

Sinds dat moment van zwakte probeert hij tijd terug te pakken op Vingegaard. Hij is de enige die het zou kunnen. Nummer drie van het klassement Geraint Thomas staat inmiddels al op bijna vijf minuten. Nairo Quintana, vierde inmiddels, al op bijna acht. Elke keer als hij een kans ziet, zou hij bovendien aanvallen, beloofde Pogacar op de tweede rustdag. En er komen nog heel veel mogelijkheden, zei hij er toen bij.

Gevangen in zijn eigen spel

Hij deed wat hij beloofde in de eerste twee Pyreneeënritten. Drie keer probeerde hij dinsdag weg te rijden, woensdag één keer. Maar Pogacar zit gevangen in zijn eigen spel. Hij heeft nog maar drie ploeggenoten, nu de een na de ander is weggevallen om meerdere redenen, onder meer door covid. En de ploeggenoten die er zijn rijden zo hard, dat er geen tactisch spel meer mogelijk is omdat iedereen verder is gelost. Dat gebeurde woensdag, na groots werk van Brandon McNulty, die zo hard reed dat alleen Pogacar en Vingegaard overbleven. Op die manier hoefde Vingegaard wel maar op één tegenstander te letten.

Jumbo-Visma neutraliseert Pogacar bovendien tactisch nagenoeg perfect. Dinsdag op weg naar Foix stond vooruitgeschoven post Wout van Aert letterlijk een paar minuten bovenop de laatste beklimming van de dag te wachten op zijn kopman, terwijl Sepp Kuss op dat moment nog een hard tempo omhoog reed. Op die manier werd Pogacar volledig ontmanteld en werd elke aanval op voorhand ontmoedigd.

Bovendien kon Pogacar de afgelopen dagen in de Zuid-Franse hitte volgens analisten overduidelijk niet zijn beste waarden halen. De Sloveen kan niet heel veel beter meer, wat mogelijk ook de reden is dat hij woensdag volledig uitgeput liggend op het asfalt moest bijkomen van zijn eindsprint naar de finish bij het skidorp Peyragudes. Het was een beeld dat hij nog zelden heeft getoond.

Andere strategie Vingegaard

Een half uur na zijn winnende sprint zei hij toch dat hij ook donderdag alles gaat proberen. Maar eigenlijk wist hij het wel: hij krijgt Vingegaard niet los. Ook de ploegleiding zag het. Zijn ploegleider Andrej Hauptman: “Op de voorlaatste klim zagen we dat Vingegaard goed in orde was. Toen besloten we tot een andere strategie: strijden voor een etappezege.”

Dat plan lukte. Pogacar won zijn derde etappe deze Tour en kwam vanwege bonificatieseconden zes tellen dichterbij. Maar bij Jumbo-Visma zag men vooral dat hun grootste concurrent geen extra push meer over heeft. Dat was de belangrijkste les van de dag, aldus ploegleider Arthur van Dongen.

Zo wonnen woensdag Pogacar en Vingegaard allebei. Maar de grote prijs wordt zondag verdeeld. Nooit eerder verloor Pogacar een meerdaagse wedstrijd waar hij favoriet was. Hij heeft nog één dag en één tijdrit om daar iets aan te doen.

