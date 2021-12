Wat is er gebeurd met Pitshou, het Feyenoord-talent dat vijf jaar geleden verdween?

De vrouw aan de andere kant van de tafel noemt het een kerstverhaal waarvan we niet weten hoe het is afgelopen. Maar ze vreest het ergste. Wat is er gebeurd met Pitshou Muzaliya Nduku, ooit een belofte bij Feyenoord, in een team met Robin van Persie?

De vrouw had contact gezocht omdat Pitshou haar niet loslaat. Zelf had ze een hoge functie in het overheidsapparaat. Later ging ze als vrijwilligster gesprekken voeren met Nederlanders in Duitse gevangenissen. Een gedetineerde wees haar op Pitshou. Die had geen Nederlands paspoort, maar sprak de taal. Vele malen bezocht ze Pitshou, een lieve, gelovige man uit Congo die ervan had gedroomd te schitteren in de Kuip.

Als jonge jongen had hij zijn ouders vermoord aangetroffen toen hij uit school kwam. Ze waren politiek actief geweest. Een volwassen man nam Pitshou mee naar Nederland. Hij kwam terecht in een asielzoekerscentrum in ’s-Gravendeel. Begeleiders tipten Feyenoord over de toen 17-jarige Pitshou. Daar vonden de scouts hem ‘een waanzinnige voetballer’, zoals in de Volkskrant in 2001 werd opgetekend. De club regelde een appartementje in Rotterdam.

Een lachebekje, een jongen die altijd straalde

De vrouw en ik kijken naar de foto van dat jeugdelftal seizoen 2000/2001. Hij straalt tussen jongens die later bekende profs werden. Maar teamgenoten als Van Persie en Danny Buijs, nu trainer van FC Groningen, zijn hem vergeten. Ik bel zijn trainer van toen, Henk van Stee. “Pitshou was een lachebekje, een jongen die altijd straalde als hij mocht trainen. Fysiek fragiel, lichtvoetig, snel, creatief. Hij zat wel vaak op de bank, want we hadden een echt geweldig elftal toen. We werden landskampioen.”

Pitshou redde het niet bij Feyenoord. Niemand had hem geleerd hoe dat moest, profvoetballer worden. Hij kreeg een contract bij RKC. In een oefenwedstrijd in Zevenbergen scoorde hij een doelpunt. Maar het bleef bij een blauwe maandag in Waalwijk. In 2004 dook hij nog even op bij de amateurs van Gouda. Na een maand meldde het AD dat hij ‘al weken’ zoek was. ‘Doodzonde’, zo wordt de Goudse trainer geciteerd.

Pitshou zat vermoedelijk vast. Uit geldnood had hij zich laten overhalen kilo’s softdrugs naar Duitsland te brengen. Op de snelweg hielden ze hem aan. Hij kreeg twaalf jaar. In de Beierse gevangenis Straubing werd hij een geliefde schoonmaker. Niemand wist dat hij er zat. In de gesprekken met de vrouw was hij vaak vrolijk. Hij was christelijk, later boeddhistisch, en fantaseerde over een nieuwe toekomst in Congo. Hij zou straks gaan trouwen en voetbaltrainer worden.

Na zijn vrijlating werd hij uitgezet. Voor de vlucht naar Kinshasa kreeg hij van de vrouw een Feyenoord-shirt. Glunderend liep hij daarmee naar de gate, al was hij gewaarschuwd dat het Congolese regime niet dol was op terugkerende vluchtelingen. Vier maanden later kreeg de vrouw een mail: HELP IK BEN IN LEVENSGEVAAR. Met een telefoonnummer. Ze belde meteen. Talloze keren. Er kwam nooit meer contact.

Dit was in 2016. Sindsdien bleef het stil. “Het is zo droef, wat er kan gebeuren als het misgaat in de topsport. Hij is zo roemloos ten onder gegaan”, zegt de vrouw. Vanwege haar werk in het verleden wil ze anoniem blijven. Ze hoopt dat een stukje in de krant kan helpen iets op te helderen. Ik hoop het ook (john.graat@trouw.nl).

John Graat is chef van de sportredactie van Trouw. Eerdere columns van zijn hand leest u hier.

