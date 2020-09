Wat heeft de KNVB tegen een seksshop als sponsor? ‘Veel Nederlanders hebben zo’n speeltje thuis, daar is niks geks aan’

FC Emmen dacht deze week met EasyToys een shirtsponsor voor de komende drie jaar gevonden te hebben, maar de KNVB verbiedt de naam van de Veendamse seksspeeltjeswebshop op het Drentse shirt. Op basis van ‘goed fatsoen’ neemt de voetbalbond de beslissing. De KNVB vindt het ongepast dat supporters worden geconfronteerd met een reclame-uiting die te linken is aan de seksindustrie. “Dit geldt in het bijzonder voor (jonge) kinderen die zich willen identificeren met hun voorbeelden en vaak hun voetbalshirts dragen”, zo laat de bond weten in een schriftelijke reactie.

Veel rumoer ontstond, maar sportmarketeer Marcel Beerthuizen kan zich in de KNVB-beslissing vinden. “Dit moet je als betaald voetbalcompetitie niet willen. De eredivisie is een familieproduct waar veel kinderen naar kijken en dat ze als voorbeeld zien. Het gaat er niet om of EasyToys een fout bedrijf zou zijn, want dat is het niet, het gaat om de uitstraling en het imago van de competitie.”

Collega-sportmarketeer Bob van Oosterhout is het daar niet mee eens. Hij vindt het verbod ‘misschien een generatiedingetje’. “Het is wel 2020, hè. Een groot deel van de Nederlanders heeft zo’n speeltje in de slaapkamer liggen. Daar is toch niks geks of ongezonds aan?”

Ook voorzitter van FC Emmen Ronald Lubbers komt terug op de brede acceptatie van het fenomeen. “We kunnen wel zeggen dat het er niet is, maar het is er. Als club maakten we vooraf duidelijk een afweging en kregen we het gevoel dat het kan. Het past gewoon bij FC Emmen. Ik zie de link met de seksindustrie niet. Met het woord ‘seks’ wel, maar ‘industrie’ niet.” Voor de Drentenaren dreigen zodoende meer wedstrijden zonder shirtsponsor, na het afwerken van de openingswedstrijd met een blanco shirt. “Als bedrijfstak hebben we het al moeilijk, dan is deze appel extra zuur. Toch doet het hele verhaal en de manier waarop mij meer pijn”, klaagt voorzitter Lubbers.

Een enorme boost voor EasyToys

Emmen beraadt zich momenteel op mogelijke vervolgstappen. “Ik zeg niet dat we geen kort geding starten”, meldt Lubbers. De sportmarketeers zijn het oneens over zijn succeskansen in de rechtszaal. Beerthuizen acht een rechtsgang kansloos. Hij trekt de vergelijking met de dit jaar door Cambuur en De Graafschap aangespannen zaak over de promotie-/degradatieregeling van het gestaakte vorige seizoen. “Het gaat hier om een intern reglement waar clubs ook mee bekend zijn. Ik denk dat een rechter zal uitspreken dat dit een interne kwestie is die het voetbal zelf moet oplossen. Paradoxaal genoeg heeft de bekendheid van EasyToys een enorme boost gekregen. De waarde daarvan zouden ze aan Emmen kunnen overmaken. Dan zijn er geen verliezers.”

Van Oosterhout ziet door de onduidelijkheid van de regels wel degelijk een kans voor FC Emmen. De provincieclub vroeg voor de zekerheid op voorhand advies aan de Reclame Code Commissie, die daarop groen licht gaf voor de sponsoring. De beslissing van de KNVB wordt volgens de regels mede gebaseerd op het oordeel van de reclamewaakhond. “Daarom is het raar dat KNVB daar nu tegenin gaat.”

Wat is goed fatsoen?

Ondertussen blijft het onduidelijk waar de grens ligt voor shirtsponsors. De KNVB trekt een lijn bij ‘een directe of indirecte met link met de seksindustrie’, maar over de regel waarop die beslissing is gebaseerd (‘goed fatsoen’) valt te discussiëren.

Met ingang van dit seizoen prijkt gokbedrijf Toto namelijk wel op de shirts van tien eredivisieteams bij de mannen en vier bij de vrouwen. Ook kinderen kunnen daardoor rondlopen met een gokbedrijf op hun mouw. De vraag is dan ook of jonge kinderen zich wel zouden moeten identificeren met een voetballer met een gokbedrijf op het shirt.

Wellicht is het taboe op seks in de bestuurskamers van Zeist inderdaad nog groter dan dat op gokken. Of kan een seksspeeltjesshop inderdaad grotere imagoschade veroorzaken voor de eredivisie dan een gokbedrijf.

