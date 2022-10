Wat er in drie generaties Wennemars veranderde

In een video uit maart 2010 werd Joep Wennemars geïnterviewd door een journalist van de schaatsbond. Het was een van de strengste winters van deze eeuw, zijn vader Erben zal ongetwijfeld een paar keer hebben gedacht aan een Elfstedentocht die niet kwam. Joep had net voor het eerst geschaatst in een vol Thialf. Korte pasjes, grote armslagen. Tijdens het rondje ging hij onderuit, gleed op zijn billen over het ijs.

“Hoe lang schaats je al?”, vroeg de verslaggever. Erben – in blauwe TVM-jas – glunderde naar zijn zevenjarige zoon en stak één vinger op. “Een jaar”, zei Joep. Hij droeg een donkerblauw sportjack met oranje mouwen van IJsclub Stokvisdennen in Dalfsen, waar de hele familie sinds 1968 leerde schaatsen. “Heb jij lol als je naar hem kijkt, Erben?”, vroeg de verslaggever. “Ik vond dat hij het super deed”, ratelde Erben. “Een echte Wennemars gaat meteen de show stelen. Wat nou rustig rondjes schaatsen? Gewoon volle bak.”

Twaalf jaar later rijdt Joep weer in Thialf, het is oktober en tegen de twintig graden. Buiten lopen kinderen in T-shirts met een donsjas onder hun arm, binnen zit Erben op de tribune. Hij ziet zijn zoon zich klaarmaken voor de 1500 meter op zaterdag. Joep wiebelt bij de startstreep, verplaatst zijn gewicht van ijzer op ijzer, zoals zijn vader ook altijd deed. Hij slaat zijn rechterschaats in het ijs, laat zijn armen bungelen voor zijn kruis, trekt zijn rechterarm op heuphoogte naar achteren en houdt zijn linkerarm horizontaal stil voor zijn knieën.

Uit balans

Een, twee stappen, dan raakt hij uit balans. Zijn linkerarm beweegt naar het ijs, zijn rechterbeen hangt gespannen in de lucht. Achter hem, op een van de halfvolle tribunes, brengen fans in oranje sweaters hun handen naar het hoofd. Joeps vingers toucheren de baan.

Hij duwt zichzelf overeind en hervindt zijn evenwicht. Met ferme klappen zet hij de achtervolging in op zijn directe tegenstander. De camera schakelt naar de tribune. Erben zit licht voorovergebogen, handen in elkaar gevouwen, gefocuste blik op zijn zoon. Dit is precies wat hij hem heeft geleerd: nooit opgeven, stug doorrijden.

In een generatie Wennemars lijkt sportief weinig veranderd. Joep heeft het stoïcijnse karakter van zijn vader en rijdt het liefst het snot voor zijn ogen. Joep leerde schaatsen van Erben, en Erben van zijn vader Derk Jan, die in 1970 bestuurslid werd van IJsclub Stokvisdennen. De familie Wennemars is nooit uit Dalfsen vertrokken, ingevroren in het Overijsselse natuurijs.

De koelinstallaties draaien overuren

Maar wie terugkijkt op drie generaties Wennemars ziet een ingrijpend veranderde wereld. Op het natuurijs van IJsclub Stokvisdennen wordt steeds minder geschaatst, de koelinstallaties van Thialf draaien dit weekend overuren. Elk jaar verdampt de hoop op een nieuwe Elfstedentocht een beetje meer.

Joep komt zaterdag in een teleurstellende tijd over de eindstreep en kijkt daarna vrijwel direct omhoog naar de tribune, naar zijn vader. Hij heeft zich niet geplaatst voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter. Erben zwaait naar zijn zoon, klapt daarna in zijn handen. Er komt altijd een volgende kans, weten ze allebei. Zondag plaatst hij zich tegen alle verwachting in op de 1000 meter. Grillig, ook dat is een echte Wennemars.