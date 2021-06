Wat een sportweekend is er aangebroken!

Dit sportweekend begint zaterdag natuurlijk met de Tour de France, dit jaar gelukkig weer midden in de zomer. Voor de 184 renners, onder wie veertien Nederlanders, klinkt het startschot voor de eerste etappe van Brest naar Landerneau. Alle ogen zijn gericht op Mathieu van der Poel, de alleskunner op de fiets. Slaagt de Tourdebutant erin direct de gele trui te veroveren? Het is allemaal te zien vanaf 12.00 uur bij de NOS.

Ook het Formule 1-circus vervolgt dit weekeinde zijn weg. Wie benieuwd is of Max Verstappen op het Oostenrijkse circuit van Stiermarken vanaf de eerste startrij gaat vertrekken, kan voor de kwalificaties terecht bij Ziggo Sport en Ziggo Sport Select. Schakel in vanaf 14.15 uur.

Het EK voetbal begint aan de knock-outfase. Met zaterdag twee wedstrijden uit de achtste finale: Wales - Denemarken om 18.00 uur in Amsterdam en Italië - Oostenrijk vanuit Londen om 21.00 uur. Uiteraard zijn beide duels, met uitvoerige voorbeschouwingen, te zien bij de NOS.

Sportzondag met Van der Poel, Verstappen en Oranje

Begin zondag uitgerust aan de dag, want het sportaanbod is van hoog niveau en lange duur. Met natuurlijk allereerst weer de Tour, de tweede etappe van Perros-Guirec naar Mûr de Bretagne, met hopelijk onze eigen ‘Matje’ in het gele leiderstricot. De uitzending bij de NOS begint om 13.00 uur.

Wie van hogere snelheden en meer lawaai houdt, moet om 13.45 uur de Tour verlaten en overschakelen naar de Formule 1. Op dat tijdstip begint Ziggo Sport en Ziggo Sport Select met de vooruitblik op de Grote Prijs van Oostenrijk. Om 15.00 uur springen de lichten op groen en gaat Max Verstappen er alles aan doen zijn voorsprong op Lewis Hamilton in het WK-klassement te vergroten.

En dan, voor velen wellicht het hoogtepunt van het weekeinde: het EK-duel tussen Nederland en Tsjechië in de Ferenc Puskás Arena in Boedapest. Lukt het de ploeg van Frank de Boer door te dringen tot de kwartfinale, met daarin Wales of Denemarken als tegenstander? Een veelbelovend vooruitzicht. De wedstrijd begint om 18.00 uur, de NOS is er al een uur eerder met de voorbeschouwing. Na afloop even snel naar de wc en de ijskast, want het weekeinde krijgt een prachtig sluitstuk met België-Portugal in Sevilla (21.00 uur).

