Wat een prachtman is Dorian

En nu stopt hij er dus mee. Misschien komt het omdat je de ene sporter nu eenmaal sympathieker vindt dan de andere en hem daardoor net wat meer gunt, maar ik kreeg een brok in mijn keel toen ik gisteravond even voor zessen de pushmelding van de NOS op mijn telefoon zag verschijnen: ‘Tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe beëindigt zijn surfcarrière’.

Het hele weekend maakte ik me er al druk om. Waarom zijn die olympische regels zo stom? Waarom mag een olympisch kampioen niet gewoon zijn titel verdedigen? Waarom mag de nummer twee van een wereldkampioenschap niet sowieso naar de Spelen?

De broederstrijd tussen windsurfers Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe eindigde onvermijdelijk in broedermoord. Wie van beiden het niet zou overleven was tot het einde toe spannend. Uiteindelijk trok de nieuwe generatie, dus Kiran, zaterdag aan het langste eind op het WK. Ten koste van tweevoudig olympisch kampioen Dorian.

Bij Dorian spatte het eraf: zoveel plezier

Elke sporter heeft passie natuurlijk, maar sommigen net wat meer dan anderen. Bij Dorian spatte het eraf. Zoveel plezier, in een sport die zo niet-kijkgeniek is. Waar je naar kijkt is bijna niet uit te leggen. Omdat de sport niet eenvoudig is, maar ook omdat het zo ontzettend moeilijk in beeld te vangen is.

Ik was erbij, in Rio, toen Dorian zijn tweede gouden plak won. Op een strandje tuurden we met een groep toeschouwers over het water. De zeilen van de surfers waren zo ver weg dat je ze nauwelijks kon zien. Gelukkig stond er een groot scherm, maar dan nog was het zonder uitleg bijna onmogelijk te ontcijferen wat er nu eigenlijk gebeurde – als je geen insider was.

Toch heeft Dorian met zijn aanstekelijke lach en zijn bruisende enthousiasme in zijn eentje het windsurfen in ons land een smoel gegeven. Dat Kiran hem toen hij net begon, enorm bewonderde is natuurlijk een schitterend vervolgverhaal. Maar hoe mooi was het geweest als dat stokje pas op de Spelen zelf was doorgegeven?

Eigenlijk vind ik dat een olympisch kampioen altijd zijn titel zou moeten mogen verdedigen. Maak er een uitzonderingsregel voor, desnoods een extra plek als het ten koste zou gaan van een landgenoot die ook aan de kwalificatie-eisen voldoet.

Meedoen is belangrijker dan winnen

Ja, maar alleen de allerbesten moeten gaan toch, hoor ik sommige mensen al zeggen. Het gekke is dat de Spelen altijd al een toernooi zijn geweest waarop niet de allerbeste atleten ter wereld te zien zijn. Er doen altijd sporters met schimmige prestaties mee, puur omdat ze uit een land komen waar hun sport niet ver ontwikkeld is. De beste uit een land is dus niet per se goed. Meedoen is belangrijker dan winnen, immers.

Bovendien: olympisch kampioenen die niet goed genoeg meer zijn, zullen echt wel eieren voor hun geld kiezen. Want niets is zo treurig als niet meer presteren op het grootste sporttoernooi dat er is. Waarom zou de olympische mythe dan niet nog groter gemaakt kunnen worden door de vorige kampioen altijd een deelname te gunnen?

Of een atleet dan uiteindelijk liever die eieren voor zijn geld kiest, óf voor zijn gezin, zoals Dorian, is aan hem. Het zegt alles over Dorian dat hij dat doet. Net als het direct aantreden als superadviseur van Kiran, om hem naar het goud in Tokio te helpen, alles over hem zegt: wat een prachtman is Dorian.

Maar och, wat had ik die broederstrijd tussen hem en Kiran toch graag tijdens de Olympische Spelen gezien.

Journalist en voormalig profwielrenner Marijn de Vries fietst u elke maandag door het sportweekend.