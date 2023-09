Wat een kwelling, een kind op voetbal

Je zult maar een kind op voetbal hebben. Het komt in een hel terecht. Die is afgelopen week beschreven in het magazine Tijdgeest van Trouw, door publicist Rien Fraanje. Hij heeft zijn hart verpand aan rugby, zo’n sport waar tenminste nog wél kameraadschap, discipline en respect heerst. Nee, dan voetbal. Rien was ooit voetbalvader en coach. Een kwelling was het, voor papa Fraanje, met al die schreeuwende en ruziënde ouders langs de lijn.

Ik moest weer aan het essay (=probeersel) denken toen ik deze week langs het sportpark jogde waar mijn zoon ooit voetbalde, toen hij nog een zoontje was. Ik was toen een paar jaar coach. Ons team was een bont gezelschap, qua karakter en achtergrond. Wassim was een gezette, nuttige kracht van Marokkaanse afkomst. Nguyen, onze Thaise keeper, was geadopteerd door een makelaar. Het dromerige dokterszoontje Loet had meer oog voor vlinders dan voor de bal. Stille Jermaine, onze Ghanees, had een verwoestend schot.

Maar onze goaltjesdief was Ricardo. Explosief op en buiten het veld, maar een hartje van goud. Ik moest hem vaak thuis ophalen, want moeder vond het altijd te vroeg. Met peuk in de mond en een badjas die haar royale tattoos bedekte, zwaaide ze ons na vanuit de deuropening. Bij thuiswedstrijden dook vaak ook Willy op, ik geloof Ricardo’s oom. Een andere vader kende Willy en zijn reputatie. “Willy is weleens een jaar of tien op vakantie geweest. Snap je?” Knipoog.

Henk nam zijn taak serieuzer dan Arne Slot

Willy was regelmatig boos op de scheidsrechter, soms op mij en mijn medecoach Henk, een man met vettige jampotglazen. Henk had een verstandelijke beperking, maar nam zijn taak serieuzer dan Arne Slot. Hij schreef mij wekelijks mails, over wat hem dwars zat. Het was een soort experimenteel vijftigersproza, zuiver fonetisch, zonder interpunctie. En hij belde veel, ook als ik aan het werk was.

Elke club heeft zo’n team, elke club heeft een Henk. Zonder voetbal had ik Henk nooit ontmoet. Ik vond het prachtige jaren. Altijd reuring, nooit saai. Wie op een dag drie ballen had gejat, heb ik nooit achterhaald. Het belangrijkste vond ik dat al die mannekes elke week met elkaar voetbalden. Met veel plezier. Als de bal rolde, vielen alle verschillen weg.

Mensen met een krasje? Geen bezwaar

Mijn zoon was geen groot talent. Hij switchte later naar zwemmen. Daar belandde ik in een witte chloorbubbel waar hoogopgeleide ouders zich druk maakten over het ‘p.r.’ van hun arme kind. Over monoculturen gesproken: mijn dochter zit al jaren op hockey. Daar hoor ik langs de lijn inderdaad nooit gescheld. De gesprekken gaan over een paasvakantie naar Thailand, een tripje Marrakesh of even uitblazen in Knokke-Heist.

Rugby is een prachtige sport. Kijk vooral naar het WK. In Nederland is het wel een piepklein, studentikoos en licht elitair wereldje waarin 17.000 mensen het lekker onder elkaar zo fijn hebben. Beste Rien, het risico dat jouw rugbyreservaat wordt geïnfecteerd door ordinair voetbalvolk is niet groot. Schrikbarend weinig kinderen uit milieus met een ‘lage sociaaleconomische status’ of een niet-westerse achtergrond doen aan sport. Dat bevordert zaken als obesitas en sociale uitsluiting. En als ze gaan sporten dan is het geen rugby of hockey, beste Rien, maar wel de sport die 1,2 miljoen mensen in ons land bijna wekelijks bindt, dat verachtelijke, laagdrempelige voetbal. Mensen met een krasje? Geen bezwaar.

Ja, soms gaat het fout. Veel vaker is het genieten. Ik mis Henk.