Wat een epische Tour

Mensen, wat een Tour.

Winst van Jakobsen én Groenewegen in het openingsweekend, hoe is het mogelijk, wat een Tour.

De eclatante explosie van Team Jumbo Visma en Van Aert in Calais, wat een Tour.

Pogacar als de koning van de kasseien, wie had dat nou verwacht, wat een Tour.

Hij bleek toch een mens, Mathieu van der Poel, ach dat is ook de Tour.

Bob Jungels met zijn solo van 60 kilometer, daarentegen, doet ‘ie even, wat een Tour.

De duellerende Denen, dat was even geleden, Magnus, Mads en Jonas, wat een Tour.

De bloedstollende beul. De Col du Granon. Het ploegenspel. De machtsgreep. Pogacar in puin. Een verpletterende Vingegaard. Wat. Een. Tour.

De beste daler dat is Pidcock, wat een branie, wat een Tour.

Gaudu, Madouas, Pinot, Bardet. Ze werden tweede, derde of vierde. Het verdriet van de Fransen. Nee, daar is Laporte op de valreep. Wéér zo’n Tour.

De tranen van Hugo Houle. Van geluk, van gemis. Hij won voor zijn broer die er niet meer is. Wat een Tour.

Matthews, Bettiol, Bettiol, Bettiol, nee! Toch Matthews. Zoveel gevechten zoals op de flanken van Côte de la Croix Neuve-Montée, wat een Tour.

Dan de Pyreneeën. De laatste scherprechters. Smijten niet twee of drie maar tien minuten. Het was ongekend en ongelofelijk, wat een Tour.

Het laatste duel dat geen duel meer werd. De glijder, de val en het handje. Het was klaar en het was goed zo. Wat een Tour.

Wat rest is overleven. Met een virus als grootste vrees. Laat corona alsjeblieft wegblijven in de volgende Tour.

En dan zijn we in Parijs. Is het echt al afgelopen? Wat was dit een epische Tour.

Redacteuren Koos Schwartz, Joris Belgers, Johan van Heerde en Lukas van der Storm schrijven deze weken een wisselcolumn ter gelegenheid van de Tour de France.