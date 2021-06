Wat betekenen de Uefa-spotjes tegen racisme nog na de regenboogrel?

Het is een ontwapenend filmpje, de Instagram-video waarmee de Amerikaanse footballspeler Carl Nassib deze week uit de kast kwam. Af en toe krullen zijn mondhoeken een klein beetje om, zijn ogen glinsteren licht. Ondanks de cultuur van machismo in het American football gelooft hij dat hij niet de enige openlijk gay speler in de profcompetitie NFL zal blijven. “Ik hoop dat dit soort video’s in de toekomst niet meer nodig zal zijn.”

Het filmpje van Carl en de ontroerde reacties erop tonen wederom dat het ultieme sportverhaal een verhaal over emancipatie is. De profvoetballer die begon op straat in een achterstandswijk, de atleet die opstaat tegen racisme; we juichen niet alleen om de sportieve hordes die ze namen, maar ook om de maatschappelijke obstakels die ze moesten overwinnen. Dáár schuilt de inspiratie in; al kun je als bankzitter misschien niet tippen aan de sportieve grootsheid van je helden, dan kun je je altijd nog optrekken aan hun maatschappelijke moed.

In het Europese voetbal zullen we helaas nog even moeten wachten op een verhaal zoals dat van Nassib, getuige ook het verbod van de Uefa op het regenboogprotest rond de Allianz Arena in München. De Duitse stad wilde in verzet komen tegen de Hongaarse antihomowet door het stadion kleurrijk op te lichten tijdens Duitsland-Hongarije woensdagavond. Maar volgens de Uefa was de geste ‘politiek’. En sport en politiek, dat gaat niet samen, aldus de voetbalbond.

Zwaaien met een vlaggetje is niet genoeg

Na kritiek wilde de Uefa woensdag wel even wat regenboogtinten in haar logo photoshoppen. Ongeloofwaardig, vond het internet meteen. “Is dit een dierentuin?” tweette iemand. “Want je staat voor aap.” Ik had het niet beter kunnen verwoorden.

Het blijft natuurlijk ook de vraag hoe de Uefa dacht voor homorechten op te komen zónder dat het politiek wordt. Want iedereen die zich ooit heeft ingezet voor gelijke behandeling weet: met een beetje met vlaggetjes zwaaien, kom je er niet. De Uefa maakt overigens ook spotjes over nee zeggen tegen racisme. Wat heeft dat nog te betekenen na deze regenboogrel?

Vooralsnog zijn we voor moreel leiderschap aangewezen op bijvoorbeeld Manuel Neuer, die een fikse regenboogband om zijn arm draagt op het veld. Dat hij daarom hatelijke reacties krijgt uit de extreemrechtse hoek van Alternative für Deutschland, deert hem niet. Iets om een voorbeeld aan te nemen.

