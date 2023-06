Wat beoogt Ajax met Maurice Steijn als trainer?

Gefronste wenkbrauwen in voetballand. Maurice Steijn hoofdtrainer van Ajax? De 49-jarige Hagenaar heeft nooit bij een topclub gespeeld en was na zijn actieve loopbaan ook nooit werkzaam bij Ajax. Hij mist dus het ‘DNA’ waar het in Amsterdam vaak over gaat. Leuk, clubjes als ADO, VVV, NAC en Sparta getraind, maar wat moet hij bij het grote Ajax? Steijn heeft volgens het AD een mondeling akkoord met Ajax voor een contract tot 2026.

Hij zal veel scepsis moeten overwinnen, maar zich realiseren dat ook Erik ten Hag na zijn komst in 2017 argwanend werd bekeken. Wat moest het ‘boertje’ uit Twente die het goed had gedaan bij Go Ahead Eagles en FC Utrecht bij Ajax? Ten Hag snoerde alle twijfelaars de mond. Een dergelijk scenario zal de Duitser Sven Mislintat, nu technisch directeur, ook voor ogen hebben met Steijn die oud-Ajacied Hedwiges Maduro (assistent Almere City) als rechterhand krijgt.

Met Sparta miste hij nipt Europees voetbal

“Overpresteren bij een kleinere club.” Dat noemde Mislintat recent een kenmerk van de trainer die hij zocht als opvolger van John Heitinga. Dat deed Steijn. In het verleden transformeerde hij VVV van een eerstedivisionist tot een eredivisieclub. Het meeste opzien baarde hij sinds mei vorig seizoen bij Sparta. Hij stapte vier wedstrijden voor het einde van de competitie in, toen de club zwaar op degraderen stond. Sparta pakte tien van de twaalf punten in die vier duels, bleef in de eredivisie en verraste dit seizoen iedereen met de zesde plaats. Zondag werd nipt Europees voetbal gemist.

Maar het zou wel heel opportunistisch zijn Steijn alleen om die prestaties te benaderen. Het zal ook zijn werkwijze en persoonlijkheid zijn die Mislintat zullen aanspreken. Steijn zal moeten brengen waar Ajax behoefte aan heeft. Een trainer voor wie alle spelers gelijk zijn, die voor discipline staat, in en buiten het veld, recht voor zijn raap is, hard maar ook menselijk en duidelijk. En: wars van vedettegedrag. Steijn liet zich er de afgelopen jaren in VI diverse keren over uit.

Op een vloek met kanker staat een hoge boete

“Als iemand een flesje water op de grond smijt voor de voeten van een verzorger, dan hoef ik hem al niet”, zei hij in zijn tijd bij VVV. Op een vloek met kanker staat bij hem een hoge boete. Hij wil “geen spelers met maniertjes, dat past niet bij me”. Ook belangrijk voor Steijn: hoe reageert iemand op een scheidsrechter, hoe behandelt hij de materiaalman? Hij staat bekend om zijn directe manier van coachen en leidinggeven. “Als spelers zien dat je straight bent, zijn ze bereid veel van je aan te nemen.”

Ajacieden als Bergwijn, Berghuis en Klaassen vertoonden dit seizoen niet altijd het gedrag dat Steijn eist. De vraag is of zij een trainer zonder grote naam, zonder interlands en zonder grote carrière zullen accepteren. Ook interessant is hoe Steijn met Dusan Tadic zou omgaan. Alfred Schreuder en John Heitinga durfden de Serviër met enorme status het afgelopen seizoen niet te wisselen.

‘Aanvallend-realistisch’ in zijn aanpak

En qua speelwijze? Ajax gaat binnen de hele club uit van 4-3-3. Dat is in principe ook Steijns tactiek, maar indien gewenst varieert hij. “Aanvallend-realistisch” noemt hij zijn aanpak. Een ‘Steijn-team’ is “een fit elftal, met karakter dat mooi kan voetballen maar ook realistisch als dat wordt gevraagd”, zei hij in VI. Erik ten Hag en Ronald Koeman roemden in het verleden de fitheid van de ploegen van Steijn. Van een lange bal op een kopsterke spits is hij niet vies. Sterker, het was met Lauritsen juist een belangrijk wapen van Sparta dit seizoen.

Bij NAC ging hij in 2021 met problemen weg. Door bedreigingen kreeg Steijn zelfs bewaking thuis. Binnen de club werd hij door bestuursleden en invloedrijke oud-spelers als Ton Lokhoff en Pierre van Hooijdonk niet gepruimd. In maart van dit jaar sloeg Steijn bij het tv-programma Veronica Offside verbaal terug. Hij noemde Van Hooijdonk “superrancuneus omdat ik ooit twee jaar geleden zijn zoontje niet altijd opstelde”.

Lees ook:

‘Hongerige’ Peter Bosz wacht pittige klus bij PSV

Peter Bosz gaat zich bij PSV aanpassen aan de club en de spelers, maar zal zijn aanvallende filosofie trouw blijven. Hem wacht een pittige klus.