Was dit het afscheidscadeau van Klaas Jan Huntelaar?

Puntenverlies dreigde toen invaller Klaas Jan Huntelaar bij een 1-1 stand zijn 250ste competitiedoelpunt maakte. Hij stond toen precies 45 seconden in het veld. Twee minuten later schoot de Achterhoeker vervolgens ook de 1-3 binnen.

Het is wellicht het slotakkoord van de 37-jarige Huntelaar bij Ajax. Hij is door Schalke 04, de club waar hij ooit zeven jaar speelde en furore maakte, benaderd om degradatie uit de Bundesliga te voorkomen. Huntelaar gaf gisteravond aan dat hij Ajax-directeur Marc Overmars heeft gevraagd om het hem te gunnen. Zelf vindt hij het ‘een lastige keuze’. Met Ajax kan hij kampioen worden, maar zijn oude liefde Schalke heeft hem misschien nog wel harder nodig. “Het is een gevoelskwestie”, zei Huntelaar.

Coach Erik ten Hag kon na afloop nog niet zeggen of Huntelaar gaat vertrekken. “Klaas Jan is een voorbeeld voor een hele generatie voetballers. Dat hij vertrekt is nog geen beklonken zaak.” Huntelaar zelf liet weten dat bij zijn besluit mee zal wegen dat hij inde rangorde in Amsterdam nog wat verder is gezakt sinds de komst van Sébastien Haller. De Ivoriaanse Fransman had gisteravond tegen FC Twente zeven minuten nodig om zijn basisdebuut bij Ajax luister bij te zetten met een doelpunt. Haller kopte de bal uit een voorzet van Antony simpel in het Twentse doel.

Nonchalance en gebrek aan scherpte

De vroege voorsprong had voor de Amsterdammers een zorgeloos avondje moeten inleiden. Het tegendeel bleek het geval en dat had de koploper volledig aan zichzelf te wijten. Ajax verprutste door nonchalance en gebrek aan scherpte een enorme hoeveelheid kansen. Daardoor leek de eerste treffer van Haller als Ajacied lange tijd goudwaard. Ajax legde maar liefst 22,5 miljoen euro op tafel voor hem, een speler die bij de Engelse middenmoter West Ham United dit seizoen slechts een bijrol vervulde. Dat uitgerekend in deze coronatijd een nieuw recordtransfer in de eredivisie werd gerealiseerd, deed menig wenkbrauw fronsen.

Haller moet Ajax aan de landstitelen dus de Champions League gaan helpen. Tegen Twente liet hij zien onmiskenbaar een versterking te zijn, als doelpuntenmaker en als fysieksterk aanspeelpunt voorin. Dat dankzij hem spelers om hem heen meer mogelijkheden kregen, werd in de Grolsch Veste ook duidelijk. Ajax kreeg kansen bij de vleet, via Antony, Tadic, Promes en Labyad. Maar voor het doel van de sterke doelman Joël Drommel faalden zij in de afronding. Met het oog op De Klassieker zondag zal Ten Hag met nog meer zorgen naar zijn verdediging hebben gekeken.

Feyenoord-collega Dick Advocaat zal thuis op de bank hebben vastgesteld dat die allerminst solide oogt. Ten Hag had Perr Schuurs gepasseerd. De Limburger maakte de laatste weken, ook zondag tegen PSV, een matige indruk. Schuurs werd niet wendbaar genoeg geacht om de beweeglijke en behendige spitsen van Twente, vooral Danilo, te neutraliseren. Maar ook met Justin Timber naast Blind was Twente in staat regelmatig gevaarlijk te worden, ondanks het vroege uitvallen van Czerny.

Oosterwolde, Roemeratoe en Menig waren net zo slordig voor de goal als de Ajax-aanvallers. Meteen na rust leek Queensy Menig zijn oude club Ajax net als op 5 december in Amsterdam (1-2) weer pijn te doen. Hij won een sprinttduel van Mazraoui en schoot via de paal binnen. De Var bepaalde echter dat de treffer wegens buitenspel werd geannuleerd. Het toonde wel dat Ajax achterin op snelheid kwetsbaar blijft. Uit een hoekschop bezorgde Pleguezuelo Twente in de slotfase de gelijkmaker. Een nieuwe stunt tegen Ajax kwam er niet, toen Huntelaar mede op aangeven van Haller Ajax misschien wel een kostbaar afscheidscadeau gaf.

