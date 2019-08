Was de VAR het eerste seizoen een succes? Volgens de KNVB gaat het goed, maar kan het beter

Het filmpje ging de hele wereld over. Vitesse-Heerenveen, een duel in de twintigste speelronde van de eredivisie, leverde begin dit jaar het sluitende bewijs dat de videoscheidsrechter (VAR) een cruciale rol kan spelen.

Wat was er gebeurd? Vitesse dacht twee minuten voor tijd uit een counter de bevrijdende 3-1 gemaakt te hebben, maar toen de videoarbiter de tv-beelden terugkeek en constateerde dat een Vitesse-verdediger eerder in het eigen strafschopgebied een speler van Heerenveen naar beneden had getrokken, werd de feestvreugde abrupt beëindigd. Geen 3-1, maar een strafschop voor Heerenveen, besloot scheidsrechter Van de Kerkhof. 2-2 werd het.

“Zo moet het dus”, zei scheidsrechtersbaas Dick van Egmond donderdag op de KNVB Campus, waar een kennissessie werd georganiseerd over de VAR. Van Egmond maakte in Zeist de balans op na het eerste seizoen van de videoarbiter. De grove conclusie: het gaat goed, maar het kan nog beter. De VAR werd vorig seizoen 106 keer ingezet en 87 maal leverde dat de – volgens de KNVB – juiste beslissing op. In zes gevallen bleef er twijfel. Dertien keer werd de verkeerde beslissing genomen.

De VAR, die vorig seizoen zijn intrede deed in de eredivisie, zorgde voor veel gespreksstof, berekende Stijn Stortelder van Clipit, een bedrijf dat data in de media bijhoudt. Online en in de geschreven pers verschenen er ruim dertienduizend berichten met daarin het onderwerp VAR. Op social media was dit ruim het dubbele. FC Utrecht-PSV, een week na Vitesse-Heerenveen, was de meest besproken wedstrijd van het vorige seizoen. Liefst 2609 berichten gingen over duel, waarin zowel FC Utrecht als PSV geen strafschop kreeg. “En zo moet het dus niet”, knipoogde Van Egmond over de ontstane ophef.

‘Discutabel is acceptabel’

In het nieuwe seizoen, dat vrijdagavond begint met de wedstrijd PEC Zwolle-Willem II (20.00 uur), wil de voetbalbond ervoor zorgen dat VAR-beslissingen duidelijker zijn voor het publiek in het stadion en de tv-kijker thuis. Het is de bedoeling dat beslissingen op grote schermen in het stadion worden getoond, zoals zaterdag te zien was na de 2-0 van Ajacied Blind in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Er gingen veel discutabele momenten aan vooraf. Of de bal stil lag bij de vrije trap, of er sprake was van buitenspel, of er een overtreding werd gemaakt en of de bal tegen de hand was gekomen. Hoewel de VAR vond dat Tadic een overtreding had gemaakt, zag scheidsrechter Higler er niets in. Geldig doelpunt, vond hij. “Discutabel is acceptabel”, herhaalde Van Egmond. “De VAR grijpt alleen in als het écht fout is. Maar de scheidsrechter bepaalt.”

Wat verder opviel, is dat er vorig seizoen veel meer rode kaarten vielen in de eredivisie. Het waren er liefst 67 (waarvan 23 na twee keer geel). Op het WK 2018 werd er slechts vier keer een speler van het veld gestuurd. “In de kwartfinales, halve finales en finale van de Champions League vielen vorig seizoen ook geen rode kaarten”, wist Van Egmond. “Op het WK hielden spelers al rekening met de VAR. Ze moeten zich leren in te houden.”

De KNVB hoopt volgend jaar ook software te introduceren waarmee tot op de centimeter nauwkeurig buitenspel kan worden geconstateerd. De Europese voetbalbond Uefa heeft die technologie wel, zoals onlangs te zien was in de halve finale van de Nations League tussen Oranje en Engeland. De Engelsman Lingard scoorde, maar deed dat vanuit buitenspelpositie, zo bleek later. “In de eredivisie had dat doelpunt geteld”, verzekerde Van Egmond. De vraag is wie het systeem, dat een paar ton per jaar kost, gaat betalen. Maar, en dat was na afloop een zinnige relativering van Van Egmond: “We moeten niet denken dat we hiermee alle problemen gaan oplossen, want dat gaat niet gebeuren. We zullen altijd discussie blijven houden.”

