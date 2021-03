Wanneer zijn jonge talenten rijp voor de overstap naar een grote competitie? ‘Justin Kluivert had langer bij Ajax moeten blijven’

Justin Kluivert is een van de Nederlanders die nog in actie kunnen komen in de Champions League, woensdag tegen Liverpool. Zijn RB Leipzig moet een 0-2 nederlaag zien weg te werken. De kans is groot dat Kluivert weer op de bank zit, zoals ook zaterdag tegen Freiburg. Na AS Roma lijkt ook zijn route bij de huidige nummer twee van de Bundesliga dood te lopen.

Wanneer zijn jonge Nederlandse talenten rijp voor de overstap naar een grote competitie? De discussie is al oud en speelde ook toen Kluivert in 2018 na anderhalf volwaardig eredivisieseizoen al koos voor een lucratief avontuur in de Serie A. Momenteel speelt iets soortgelijks bij Ajax rond de spits Brian Brobbey. Hij dreigt transfervrij te vertrekken, 19 jaar pas, net zo oud als Kluivert toen hij naar Roma vertrok. Brobbey speelde nog heel weinig op het hoogste niveau. Ajax probeert hem alsnog te behouden.

Vroeg voor het grote geld gekozen

Wanneer is een talent klaar? Herhaaldelijk ging het niet goed na een vroeg vertrek. Royston Drenthe, Ricardo Kishna en Bilal Ould-Chikh zijn slechts een paar voorbeelden: ze kozen al vroeg voor het grote geld, maar spelen nu in de marge van het profvoetbal. Het kan ook anders. Matthijs de Ligt bijvoorbeeld, nu succesvol bij Juventus, was er op zijn negentiende blijkbaar wel klaar voor.

Kluivert leek bij Julian Nagelsmann in goede handen, toen Roma de snelle dribbelaar afgelopen jaar op de uitleenlijst zette. De RB Leipzig-coach staat erom bekend te investeren in jong talent. In december leek Kluivert zijn kans te grijpen. Met zijn eerste goal voor Die Roten Bullen had hij een bepalende rol in de topper met Bayern München (3-3). Drie dagen later stiftte Kluivert de bal over Manchester United-doelman De Gea, en droeg zo bij aan de 3-2 overwinning in de Champions League.

Hij kreeg nog regelmatig speeltijd, maar was daarin niet heel succesvol. “Als je Nagelsmann mag geloven ligt het bij Kluivert vooral aan zijn fysieke vorm”, zegt Youri Mulder, oud-voetballer, analist en kenner van het Duits voetbal. “Als de coach je hierdoor niet genoeg ziet op de training, dan is het vaak vrij simpel, dan word je niet opgesteld.”

Het is net als bij planten

Volgens Mulder is een transfer altijd een gok, en moet je afwachten hoe een speler reageert op alle veranderingen die dit met zich meebrengt. “Vaak wordt er bijvoorbeeld toch op een iets andere manier getraind, daar moeten spelers ook aan wennen. Dat is net als bij planten, als je die ergens anders neerzet weet je ook niet zeker of ze weer gaan bloeien.”

Dat Kluivert op 19-jarige leeftijd Ajax verliet, was volgens Mulder geen slimme zet. “Op die leeftijd hebben voetballers belang bij het maken van minuten in een hoofdmacht. Hier zijn ook onderzoeken naar geweest. Tussen de 18 en de 20 jaar is het vooral belangrijk om basisspeler te zijn en de verantwoordelijkheid te voelen die je draagt als je speelt in een eerste elftal.”

Niettemin blijft Mulder in Kluivert een potentiële topspeler zien. “Zijn talent is onomstreden. Hij heeft een ongelooflijke versnelling, een goede techniek, en scorend vermogen. Daarnaast heeft hij een goed karakter en hij toont genoeg inzet. Hij is iemand die het echt wil gaan maken, en daarvoor ook wil werken.” Om die top te bereiken zal hij volgens Mulder vooral moeten werken aan een hogere belastbaarheid: “Daar moet hij een goede balans in vinden. Dan denk ik dat hij dit niveau zeker aankan.”

