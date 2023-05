Wangedrag? Niet volgens de trainers van Ajax en PSV. ‘Een paar opstootjes, dat hoort er wel bij’

John Heitinga en Ruud van Nistelrooij ging het zondag in de bekerfinale maar om één ding: winnen. Wat voor fratsen hun spelers daarvoor wilden uithalen, maakte hen niet uit. Als trainers van Ajax en PSV haalden ze na afloop van het opgefokte duel in de Kuip hun schouders op over de gedragingen van hun spelers. De eerste helft werd gekenmerkt door opstootjes, commentaar op de scheidsrechter en theatraal gedrag na (vermeende) overtredingen.

Heitinga had zijn ploeg in de rust zelfs een compliment gegeven. “Ik wilde een stukje winnaarsmentaliteit zien, als reactie op de verloren wedstrijd vorige week in Eindhoven. Ik was trots op de boys”, zei de Ajax-trainer. En al het kleutergedrag op het veld dan, van spelers als Tadic, Klaassen, Bergwijn en Brobbey? Heitinga zei het allemaal niet echt meegekregen te hebben. “Ik moet het eerst echt terugzien. Ik hoor er echt nu pas van. Als er dingen zijn gebeurd die onacceptabel zijn, dan zal ik de jongens daar op aanspreken. Maar je moet de kaas ook niet van het brood laten eten. Je moet ook voor elkaar opkomen.”

‘Het is gewoon kinderachtig’

Ook zijn collega Ruud van Nistelrooij van PSV zag het probleem niet, ondanks het gedrag van Luuk de Jong en André Ramalho. “Een paar opstootjes, dat hoort er wel bij”, zei Van Nistelrooij.

PSV’er Joey Veerman dacht er heel anders over dan zijn trainer. “Iedereen zal zeggen dat het erbij hoort, maar het is gewoon kinderachtig”, zei de middenvelder over het gedrag van zijn collega’s. “Ik heb er zelf niet aan meegedaan. Ik heb er een hekel aan. Wij moeten dat gewoon niet doen. Ik heb wel het gevoel dat het bij Ajax nog wat erger was. Iedere keer dat zetje in de rug, het is totaal onnodig. Het slaat nergens op.”

Davy Klaassen, die herhaaldelijk bij opstootjes was betrokken, verwees eerst naar het ‘rotseizoen’ dat Ajax doormaakt. “Dat helpt niet mee. Vorige week verloren we van PSV op agressie. Dan ga je hier het veld op met het idee: dit laten we niet nog een keer gebeuren. Door een opstootje kun je ook beter in de wedstrijd komen. Ik geloof best dat er dingen gebeurden die niet helemaal netjes zijn, of te ver gaan. Daar moeten wij een balans in vinden.”

Klaassen reageerde gepikeerd op een vraag over vermeende aanstellerij. “Wij gaan niet op de grond liggen als het geen pijn doet. Ik ga daar niet voor jan lul liggen. Als je zo’n tackle krijgt, schrik je soms. Het gaat soms best hard hoor. Ik laat je zo de wond wel even zien.”

De bekerfinale die ontsierd werd door wangedrag naast en vooral op het veld werd door PSV via strafschoppen gewonnen van Ajax.