Waarom zoveel ophef over een Ajax-spits die net komt kijken? ‘Vertrek Brobbey voelt als verraad’

Brian Brobbey kan donderdagavond in Bern zomaar weer invallen bij Ajax in de return tegen Young Boys en dan doen wat hij meestal doet: scoren. Erik ten Hag blijft hem bij de selectie houden, ook al liet de coach van Ajax vorige week blijken dat hij de transfer van de negentienjarige spits naar RB Leipzig onverstandig vindt. Volgens Ten Hag gaat hij te vroeg naar het buitenland wat ‘in 95 procent’ leidt tot een mislukking.

Het was een bijdrage in de discussie over Brobbey die al maanden liep. Opmerkelijk voor een spits die nog zo weinig op het hoogste niveau speelde. Eind oktober debuteerde hij pas in Ajax 1, tegen Fortuna Sittard, en scoorde hij binnen tien minuten. Nu, half maart, staat de teller mede door een blessure op 109 minuten eredivisie, verdeeld over zeven duels. Daarnaast kwam hij uit in drie wedstrijden in de Europa League, in totaal 59 minuten, en één helft in de Champions League. Deze week werd hij voor het eerst voor Jong Oranje geselecteerd. Maandagavond verloor hij nog met Jong Ajax van Jong AZ in de eerste divisie.

Kroonjuweel van de eigen jeugd

Waarom zoveel ophef over een speler die net komt kijken? Kijk naar zijn rendement: in die 213 minuten in Ajax 1 maakte hij vier goals en had hij twee assists. Daarnaast wordt hij al jaren beschouwd als een kroonjuweel van de eigen jeugd. Voor het eerst sinds Patrick Kluivert leek Ajax eindelijk weer een helemaal zelf opgeleide spits te krijgen. Heel veel tijd en energie werd gestopt in zijn mentale, fysieke, technische en tactische ontwikkeling. Brobbey ontwikkelde zich tot een bliksemsnelle spits met een neusje voor de goal en een indrukwekkende torso. Nu hij er klaar voor lijkt, gaat hij gratis de deur uit.

Technisch directeur Marc Overmars ging financieel ver in de aanbieding voor een nieuw contract voor Brobbey, vloog er onlangs nog speciaal voor naar zaakwaarnemer Mino Raiola in Monaco. Ook de smeekbede van de F-side in het stadion (‘Brobbey, nog een jaar’) had niet het gewenste effect. Hij tekende voor vier jaar bij RB Leipzig, waar hij naar verluidt netto twee miljoen per seizoen gaat verdienen.

“Bij de harde kern heeft Brobbey het verbruid. Ze willen niet dat hij nog speelt voor Ajax”, zegt Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van de Supportersvereniging Ajax. “Wij zijn het gewend dat spelers vertrekken, maar Brobbey is een kind van de club, opgegroeid bij Ajax. Dat ligt extra gevoelig. Dat wordt door veel supporters als verraad gezien. De club is heel ver gegaan om hem te behouden, en toch heeft hij in al zijn wijsheid besloten Ajax de rug toe te keren.”

Ajax heeft dat wel over zichzelf afgeroepen door Sébastien Haller in de winterstop aan te trekken, vindt oud-speler en tegenwoordig analist Hedwiges Maduro. “Aan het begin van dit seizoen had ik gezegd: hij moet gewoon bijtekenen”, zegt Maduro. “Nu Haller er is, kan ik Brobbey wel begrijpen. Haller is voor 22,5 miljoen gehaald en is de eerste keuze. Leipzig speelt met twee spitsen. De kans is groter dat hij daar veel gaat spelen.”

Nagtzaam vindt dat Ajax verstandig heeft geïnvesteerd met Haller. “Voor de winterstop liep het niet zo vlot en het kampioenschap moest wel binnen worden gehaald. Haller was een buitenkansje”, zegt Nagtzaam.

‘In de zestien is hij dodelijk’

Hij volgde Brobbey al in de jeugd. “Hij heeft alles in zich om een topspits te worden. Technisch had hij nog wat ruwe kantjes, maar in de zestien is hij dodelijk. Ajax had een goed meerjarenplan met hem, zoals ook met Ryan Gravenberch. Dat traject had Brobbey beter eerst kunnen volgen. Hij kan goed invallen, weten we nu, maar kan hij het ook al negentig minuten op topniveau in de Bundesliga?”

Maduro is niet zo bang dat hij te vroeg gaat. Behalve in het Ajax-systeem zal de jonge centrumspits ook prima renderen in het tweespitsen-concept van de hoog aangeschreven Leipzig-coach Julian Nagelsmann. “Ik heb bij Jong Ajax wel gezien dat je hem ook in de diepte kunt lanceren. Dan is hij supergevaarlijk.”

Momenteel zijn de Deen Yussuf Poulsen en de Noor Sorloth de spitsen van de nummer twee van de Bundesliga. Leipzig staat erom bekend dat relatief goedkope spelers er veel meer geld waard worden. Het voorbeeld is verdediger Dayot Upamecano, die voor 5 miljoen euro van RB Salzburg overkwam en nu voor zestig miljoen is vastgelegd door Bayern München. Ook de marktwaarde van linksback Angelino verdubbelde sinds hij huurling van City was bij PSV. Boulevardkrant Bild ziet Brobbey wel in datzelfde rijtje komen en verwelkomde hem als een ‘Holland-Raket’. Voetbalblad Kicker noemde hem een ‘mini-Lukaku’. Ook Nagelsmann zelf vindt de vergelijking met Romelu Lukaku, de sterke Belgische spits van Inter, wel opgaan.

Maduro: “Kijk, als Brobbey nu naar Barcelona of Real was gegaan, was het risico veel groter geweest. Leipzig koopt niet zomaar iemand. Die club heeft een filosofie, daar zit een plan achter.”

