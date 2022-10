Waarom werd Ajax zo overklast door Napoli?

Achter de gesloten deuren van trainingscomplex De Toekomst verwerkten trainer Alfred Schreuder en de spelers van Ajax woensdag de mokerslagen die Napoli dinsdag had uitgedeeld (1-6). “De wedstrijd nabespreken en ons dan weer richten op de volgende wedstrijd, FC Volendam”, had Schreuder gezegd. Verder moeten hij en de club zich vooral niet laten meeslepen door de emoties van supporters die al om zijn vertrek vroegen. “Wij moeten rustig blijven.”

Maar er is wel het nodige te analyseren, want zo’n grote nederlaag - de grootste sinds 1964 - is ‘Ajax-onwaardig’, zoals Schreuder zelf zei. Dusan Tadic omschreef de masterclass internationaal topvoetbal van Napoli als ‘een hele grote les voor ons’.

Dat het zó dramatisch misliep, had uiteraard ook te maken met de tegenstander. Napoli, de ongeslagen koploper in de Serie A, wist onlangs in de Champions League ook Liverpool al te overklassen en legde op pijnlijke wijze alle tekortkomingen van Ajax bloot. Door agressief druk te zetten, heel compact, on-Italiaans op de helft van de tegenstander, door fysiek sterk te zijn in de duels, en door met een snelle balcirculatie te spelen. Detail: Stanislav Lobotka, het brein op het middenveld, speelde in Amsterdam, maar verder dan Jong Ajax kwam hij nooit.

‘We maken geen stappen’

Maar toch, waarom was Ajax zelf zo slecht? Zowel Schreuder als Tadic wees op de vele wisselingen in het elftal sinds vorig seizoen. Het kost volgens hen tijd om er weer automatismen in te brengen. Niettemin moest Schreuder erkennen dat Ajax begin dit seizoen veel beter leek dan nu, en dat de ontwikkeling juist de verkeerde kant opgaat. “Het klopt dat we geen stappen maken in ons spel. Het is in fases te onrustig.”

Ajax oogt meer als los zand dan een hecht collectief. Dat heeft niet alleen met weggeglipt vertrouwen te maken. De belangrijkste reden blijft dat Ajax tegenover vorig seizoen veel kwaliteit heeft ingeleverd. Vijf basiskrachten vertrokken en dat is onvoldoende gecompenseerd. Ajax heeft nu een verdediging die simpelweg niet van Champions League-niveau is. Bij lange na niet.

Rensch is aan de bal geen Mazraoui en werd dinsdag ook voortdurend voorbijgelopen door de Georgische dribbelaar Kvaratskhelia. Bassey is opbouwend nog ver verwijderd van Martínez en maakt tactisch te vaak nog verkeerde keuzes. Aan zijn zijde kwam Timber tegen Napoli in de lucht tekort; ook nam hij te veel risico’s. En Daley Blind toonde alwéér dat hij in dit systeem op dit niveau verdedigend te traag en kwetsbaar is. Wat bij Oranje als ‘wingback’ nog wel gaat, omdat hij daar minder met een directe tegenstander te maken heeft, kan bij Ajax niet meer. De wijze waarop de internationals van Ajax, inclusief een weifelende Remko Pasveer, bezweken onder de Napolitaanse weerstand zal bondscoach Louis van Gaal toch enige zorgen baren.

Gefluit en ‘rot op’-geroep

Dan Tadic. De Servische publiekslieveling werd dinsdagavond zelfs door zijn eigen Ajax-fans bespot om alle mislukte acties. Die passen in het patroon van zijn seizoen tot nu toe. Door de komst van Steven Bergwijn is hij verhuisd naar de rechterkant en dat werkt niet. Dat Schreuder hem maar niet wisselt, kwam de trainer dinsdagavond op gefluit en ‘rot op’-geroep te staan.

Blind en Tadic stonden na hun komst in 2018 aan de basis van een succesvolle periode maar zijn verworden tot heilige huisjes die in de weg staan. Op hoger niveau is verzuimd daar tijdig op te anticiperen. Tegenover de vijf vertrokken basisspelers staan voorlopig maar twee nieuwkomers in de basis: Bergwijn en Bassey. Zij voldoen, althans, in de kwaliteitsarme eredivisie. Maar er werd deze zomer heel veel meer geld uitgegeven door Ajax: 105 miljoen euro in totaal. Ocampos, Wijndal, Conceiçao, Lucca en Grillitsch houden echter vooral de bank warm. Kaplan en Sanchez zijn (nog) geblesseerd.

Overigens wordt de dure huurling Ocampos al bijna niet meer als alternatief voor Tadic als rechtsbuiten gezien omdat hij – zoals zaterdag bleek tegen Go Ahead – niet gewend is aan het 4-3-3-systeem. Hier wreekt zich ook dat Ajax nog altijd geen nieuwe technisch directeur heeft, sinds het vertrek van Marc Overmars. Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra nemen de honneurs waar.

En nu? “We moeten dit met z’n allen recht trekken en karakter tonen”, zei Schreuder. Hij wil een Ajax dat weer ‘lef en moed’ toont. “We moeten in de spiegel kijken”, zei Tadic. Dat geldt voor alle geledingen van Ajax.

