Waarom wel topvoetbal, maar geen tophockey?

Alle contactsporten in teamverband zijn door het kabinet aan banden gelegd. Er mag door volwassenen alleen nog maar worden gesport in groepen van maximaal vier mensen. Dat betekent dat trainingen en wedstrijden voor bijvoorbeeld voetbal-, hockey- en volleybalteams voorlopig niet aan de orde zijn.

Sportscholen blijven wel open, maar daar mogen maximaal dertig mensen tegelijk naar binnen. Jeugdvoetballers die in de categorie Onder-19 vallen (en soms met zeventienjarigen spelen), weten nog niet zeker of ze mogen trainen. Voor hen wordt waarschijnlijk een uitzondering gemaakt, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB: “Net als in het voorjaar voor dertienjarige voetballers”. Destijds was de richtlijn dat kinderen tot en met twaalf jaar buiten zonder onderlinge afstand mochten sporten. Teamgenoten van dertien jaar kregen daarvoor toen ook toestemming.

Premier Rutte zelf maakte dinsdag een foutje in de persconferentie. Hij zei dat tennissen mocht, maar een potje dubbelen zou verboden zijn. Die uitspraak werd woensdag echter teruggedraaid. “Wij kunnen prima afstand bewaren op de baan”, aldus directeur Erik Poel van tennisbond KNLTB. “Bovendien mag je sporten met vier personen. Dus dubbelen in tennis en padel is wel gewoon mogelijk.”

Wel topvoetbal. Waarom geen tophockey?

Rutte stelde dinsdag dat er voor ‘sporters met een status’ (een topsportstatus die een inkomen garandeert) en voor voetballers en stafleden van clubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie niets verandert. Volgens het kabinet is dat een ‘selecte groep’ van ongeveer duizend voetballers en duizend andere topsporters. De eredivisie voor vrouwen ligt wel vier weken stil. Dat laatste noemt Van der Zee van de KNVB ‘teleurstellend’.

En waarom mogen bijvoorbeeld clubs in de hoofdklasse van het hockey en de DBL, de basketballeague niet doorgaan met hun activiteiten, net als in het topvoetbal bij de mannen? Ramses Braakman van de DBL zegt dat in zijn ogen het kabinet met twee maten meet. “Wij kunnen alles veilig en goed regelen, en hebben teams die fullprofs in dienst hebben. Waarom zij wel en wij niet? Daar hebben we nog geen antwoord op.”

Ook de hockeybond wil een uitzonderingspositie, zegt directeur Erik Gerritsen. “Wij vinden dat de hoofdklasse bij de mannen en de vrouwen de meest professionele is ter wereld, en wij zijn de enige sport in Nederland die dat kan zeggen. ­Onze clubs hebben ook een begroting die niet ver van de clubs in de eerste divisie voetbal afstaat. Dat hebben wij ­aangekaart bij NOC-NSF en het­ministerie van VWS.”

Duidelijkheid kreeg ook Gerritsen woensdag nog niet. Vooralsnog is hockeyen daarom voor niemand mogelijk, behalve voor spelers en speelsters van het Nederlands hockeyelftal, die – net als de speelsters van het Nederlands voetbalelftal bij de vrouwen – wel gewoon mogen trainen.

Wat zijn de financiële gevolgen?

NOC-NSF vreest dat er zware tijden aankomen voor sportclubs. Ook volgend jaar nog, omdat er geen tijd is ‘om iets goed te maken’. De KNVB schat dat de nieuwe sluiting van de voetbalvelden per week vier miljoen euro kost, zegt Jan Dirk van der Zee. De vooruitzichten zijn ‘niet rooskleurig’, omdat mogelijk veel vrijwilligers, leden en sponsors weglopen nu de bal weer niet rolt.

Wat betekent geen sport voor de mentale en fysieke gezondheid van Nederlanders?

Door de vorige lockdown ging het aantal bewegende Nederlanders flink omlaag. Dat betrof vooral kinderen die afhankelijk waren van een vereniging. De zorgkosten die dat met zich meebracht worden geschat op bijna 350 miljoen euro. Voordeel nu is dat het in ieder geval mogelijk blijft om te sporten. Dat vindt ook Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC-NSF. “Hopelijk zullen de sportdeelnamecijfers niet te veel dalen”, zegt hij. “Dat is dan weer goed voor de algemene volksgezondheid en voor de juist nu zo noodzakelijke weerbaarheid van iedereen.”

Ook Erik Poel van de tennisbond is blij. “Juist in deze tijd is het belang van sport duidelijk. Je moet fit proberen te blijven.” Poel ziet bij zijn sport dan ook groei. Bij de tennisbond zijn er de afgelopen (corona)maanden achttienduizend nieuwe tijdelijke leden bijgekomen.

