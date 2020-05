Waarom rolt in Duitsland de bal weer, maar in Nederland niet? Vijf vragen

Hoe ziet dat eruit, voetbal in coronatijd?

Met onder meer de ‘Kohlenpott-derby’ Dortmund-Schalke wordt de Bundesliga zaterdagmiddag om 15.30 uur hervat. Normaal waren er 81.000 toeschouwers bij geweest, nu zijn er maximaal 322 mensen in het stadion. Dat zijn alleen mensen die strikt noodzakelijk zijn. Leverkusen-trainer Peter Bosz noemde voetballen in deze laboratoriumsituatie al ‘een mentaal experiment’. Immers: de protocollen zijn streng en zeer grondig uitgewerkt. Spelers mogen niet spugen op het veld, niet knuffelen bij het juichen, geen handen schudden en de basisspelers moeten gescheiden blijven van reserves. Alle teams moesten deze week in hotelquarantaine. Heiko Herrlich, trainer van FC Augsburg, overtrad de regels en ging tandpasta en crème kopen in een supermarkt. Hij mag dus niet op de bank zitten tegen Wolfsburg.

Waarom rolt de bal in Duitsland wel weer en bij ons niet?

In Nederland pleitten Ajax, PSV en AZ al snel voor het beëindigen van het seizoen en de rest van de clubs wilden vooral snel duidelijkheid. Nou, die gaf het kabinet: tot 1 september géén betaald voetbal. In Duitsland bleven de bond DFL, de clubs en de Bundesliga-organisatie eensgezind gericht op één doel: de bedrijfstak redden. Er lag dus snel een gezamenlijk plan bij de overheid. De Bundesliga genereert jaarlijks 1,2 miljard aan tv-geld. Ter vergelijking: in Nederland is dat 89 miljoen. Zonder herstart zou de schadepost voor de Duitse clubs 300 miljoen euro zijn; een faillissement zou dan dreigen voor dertien clubs. Op 6 mei besloot bondskanselier Merkel tot allerlei versoepelingen. Ook het licht voor de Bundesliga ging onder strikte voorwaarden weer op groen. Duitsland is relatief minder hard getroffen door het coronavirus. In de meeste regio’s daalt het aantal besmettingen, behalve de afgelopen dagen in de deelstaat Hessen.

De voetballiefhebber is blij?

De fanatieke suppportersgroepen in Duitsland keerden zich aanvankelijk tegen het plan van ‘spookwedstrijden’. Maar de meeste voetbalfans zijn overstag. Karl-Hein Rummenigge, voorzitter van Bayern München, sprak deze week de verwachting uit dat wereldwijd zo’n 1 miljard mensen naar de Bundesligaduels gaan kijken. BT Sport in Engeland gaat alle negen duels live uitzenden. Sky biedt kijkers de mogelijkheid om ‘stadiongeluiden’ bij de beelden te krijgen; nep, maar minder sfeerloos.

Wat zijn de risico's?

Gevreesd wordt voor verstoringen van de openbare orde. Er zijn in Duitse steden demonstraties tegen het voetbal aangekondigd, maar ook tegendemonstraties van provocerende fans. Daarnaast zijn er zorgen over de medische gevolgen. Covid-19 blijkt immers ook voetballers niet te sparen. Bij clubs als Dynamo Dresden en 1. FC Köln waren er positieve testen. Niettemin lijkt in en rond de stadions door alle beperkingen het besmettingsgevaar wel onder controle. Experts denken dat de risico’s buiten het stadion groter zijn, omdat fans met elkaar zullen gaan kijken. Sportartsen voorspellen daarnaast een blessuregolf. De spelers konden tot afgelopen week alleen aangepast trainen, zonder fysieke duels, en wedstrijdritme ontbreekt. Nu moeten ze weer op hoge intensiteit aan de bak. In zes weken moeten negen speelronden worden afgewerkt. Inspanningsfysiologen noemen het ‘Russische roulette’. Om de overbelasting te voorkomen, mogen trainers per wedstrijd nu vijf in plaats van drie wissels doorvoeren.

Volgt de rest van Europa snel?

Nederland, Frankrijk en ook Luxemburg bliezen de competitie al helemaal af, maar elders komt hervatting - zonder publiek - snel dichterbij. Zelfs in een zwaar getroffen land als Spanje. Ook in Italië willen de clubs de Serie A op 13 juni weer beginnen. Andere landen hebben al concrete data staan: Hongarije (23 mei), Denemarken (28 mei), Oostenrijk (2 juni), Polen (4 juni), Bulgarije (5 juni), Kroatië (6 juni), Zwitserland (8 juni), Zweden (14 juni) en Rusland (21 juni). In Engeland mag de Premier League van de overheid in juni weer beginnen. Er staat een miljard aan tv-geld op het spel. Er is wel veel discussie. Diverse voetballers hebben grote twijfels uitgesproken, net als de politie, clubartsen en de burgemeester van Londen.

