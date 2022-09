Waarom lukt het niet supportersgeweld uit te bannen? ‘Een voetbalstadion is net een gatenkaas’

1. Veel stadionverboden, maar zijn ze te handhaven?

In de afgelopen jaren kregen ongeveer zeshonderd mensen een stadionverbod van hun club wegens wangedrag. Exacte cijfers zijn nog niet bekend, maar zeker is dat in het afgelopen seizoen een record is gevestigd. Alleen lijkt het systeem niet waterdicht. Feyenoord zei vorig jaar dat er toch mensen met een stadionverbod bij wedstrijden waren.

Een voorbeeld: de bestorming van het veld en de rellen na ADO Den Haag-Excelsior in de nacompetitie in mei werd door de zogenoemde taskforce van de KNVB onder de loep genomen. Met die commissie wil de bond kleinere clubs helpen raddraaiers op te sporen. Supporters die met bivakmuts het veld opkwamen, bleken eerder zonder bivakmuts bij de toiletten gespot. Zo werden bijna honderd hooligans geïdentificeerd. Alleen: een deel van die mensen had waarschijnlijk al een stadionverbod. ADO had de tickets in de vrije verkoop gedaan.

“Een gebiedsverbod voor mensen met een stadionverbod had hier geholpen om de verkeerde mensen weg te houden bij het stadion”, denkt veiligheidsexpert Frank Wijnveld. “Maar je ziet helaas dat dat instrument niet of nauwelijks gebruikt wordt. Sinds 2015 is er een voetbalwet, waarbij geregeld is dat de burgemeester en rechter de bevoegdheid hebben om een meldplicht op te leggen. In de praktijk zie je dat dit bijna niet gebeurt.”

De reden? Burgemeester Paul Depla van Breda, voorzitter van het overleg van ‘voetbalburgemeesters’: “Dat heeft te maken met de beperkte capaciteit van het politieapparaat”. Vooralsnog lijken clubs met een geavanceerd ticketsysteem het veiligst. Daarmee wordt voorkomen dat kaarten in verkeerde handen terechtkomen. “Bij Ajax kom je er echt niet in met een stadionverbod”, zweert Fabian Nagtzaam, voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. “Je ticket is gekoppeld aan een app, waarvoor je je persoonsgegevens moet invullen.”

2. Waarom komt er ondanks fouilleren nog steeds vuurwerk in stadions?

Publiek dat met brandende fakkels wordt bekogeld. Bij het Europese duel FC Twente-Fiorentina ontplofte een zware vuurwerkbom in een gezinsvak. FC Utrecht-Ajax werd tijdelijk gestaakt nadat Ajax-doelman Remko Pasveer een explosief naast zich zag ontploffen. Hoe komt dit allemaal het stadion in worden gebracht?

Wijnveld wijst op de juridische regelgeving. “De politie mag aan, op en in het lichaam controleren, bijvoorbeeld bij drugsverdachten”, schetst de veiligheidsexpert. “Maar voor stewards en beveiligers gelden andere regels. Dan heb je te maken met de POV, de privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering. Dat betekent dat je de kleding slechts mag ‘afkloppen’ en zodra je iets voelt, kun je vragen of diegene dat even wil laten zien.”

Zodoende stoppen supporters hun fakkels, vaak niet groter dan twee aanstekers, op plekken waar de zon niet schijnt. Wijnveld: “Daarnaast werken clubs ook samen met supporters, die vaak een opslagplek in het stadion krijgen voor trommels, vlaggen en andere attributen. Daar glipt ook nog weleens wat doorheen. Een stadion is een mooi object, maar tegelijkertijd ook een gatenkaas.”

Italiaanse supporters gooien fakkels in het vak met Twente-supporters, op 25 augustus in Enschede. Beeld ANP

Depla wijst vooral naar de clubs. “Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat er voldoende wordt geïnvesteerd in beveiliging, net als een kroeg.” Wijnveld: “Wat daarbij een probleem is, is het schreeuwende tekort aan beveiligers”.

3. Waarom sluiten burgemeesters wel kroegen na grof geweld, maar geen voetbalstadions?

Depla ziet bij clubs langzaam het besef indalen dat er iets moet gebeuren om de veiligheid beter te garanderen in stadions. “Die verantwoordelijkheid ligt allereerst bij de clubs zelf”, benadrukt hij. “Als burgemeester verleen ik vergunningen voor wedstrijden. Alleen, als het voor de zoveelste keer misgaat, dan zou je kunnen besluiten om een bepaald vak leeg te laten of een heel stadion.” De vraag is: welke straf is proportioneel? Slechts 1 tot 5 procent van de bezoekers misdraagt zich. De rest doet normaal. “Je moet ook een balans zien te vinden in het publieke belang”, vindt Wijnveld. “Stel: je laat stadion Galgenwaard in de zestigste minuut van FC Utrecht-Ajax ontruimen. Dan durf ik er wel geld op in te zetten dat je buiten het stadion een openbare-ordeprobleem krijgt.” Nagtzaam: “Het individu moet gestraft worden, niet het collectief”.

4. Waarom zijn spreekkoren niet uit te bannen?

Gehoord bij Ajax-PSV tijdens de Johan Cruijff Schaal: ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas’. FC Utrecht-Ajax werd ontsierd door apengeluiden richting Ajax-spits Brian Brobbey. Waarom is ook dit niet uit te bannen? “Daar heb je cameratechniek en goede software voor nodig”, weet Wijnveld. “Want wie begint er als eerste met zingen?” Ook meer sociale controle binnen een stadion zou kunnen helpen, meent Nagtzaam. “Als iemand met racistische spreekkoren begint, moet diegene daar direct op aangesproken worden.” Depla zag wel een kentering bij FC Utrecht-Ajax. “Een ruime meerderheid van het thuispubliek richtte zich tegen de kleine groep raddraaiers. Dat is een goed signaal. We moeten massaal opstaan tegen dit kleine clubje mensen.”

5. Opzwepende muziek in stadions, opruiende spandoeken; waarom is het toegestaan?

In hoeverre werken clubs ongeregeldheden in de hand? Bij veel clubs, waaronder bijvoorbeeld FC Twente, wordt voor de wedstrijd snoeiharde hardcore gedraaid. Dat lijkt het publiek onnodig op te fokken. “De muziekkeuze bij FC Twente bepaalt de afdeling communicatie in overleg met enkele supporters. Dat de muziek wat opzwepend is, is ook om de spelers in de juiste sfeer te krijgen voor een wedstrijd”, zegt een woordvoerder. Ook opvallend: bij thuiswedstrijden van Vitesse, een club waar vorig seizoen diverse ongeregeldheden waren, hangt bij de harde kern een spandoek met in blokletters: ‘Ready to misbehave’. Een aanmoediging om je te misdragen? “Het spandoek heeft onze aandacht, maar behoeft wel enige context”, laat een woordvoerder. “De tekst is namelijk letterlijk onderdeel van het nummer Lose My Mind, dat al jaren gedraaid wordt in het stadion. Uiteraard begrijpen wij dat je anders naar dit spandoek kunt kijken. Wellicht leidt dat nog eens tot een heroverweging.”

