Waarom Koeman Memphis Depay zo graag wil hebben

Soms komen in het voetbal zaken ineens mooi samen. Memphis Depay stond al langer op het verlanglijstje van FC Barcelona toen Ronald Koeman begin augustus ineens werd aangesteld als nieuwe trainer. Omdat Olympique Lyon volgend seizoen geen Europees voetbal speelt, had Depay een reden om zijn vertrek uit de Franse stad aan te kondigen. Lyon kan vanwege zijn in 2021 aflopende contract nu nog een aardig bedrag voor hem vangen. Koeman onderstreepte na zijn komst ook meteen de naam van Depay op zijn wensenlijstje. Hij ziet in de aanvaller een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe Barca.

Depay zou na Frenkie de Jong de tweede Nederlandse voetballer onder Koeman bij Barcelona worden. Met de transfer is naar verluidt ruim 25 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat inclusief bonussen tot dertig miljoen kan oplopen. Concreet zaken kan Barcelona nog even niet doen. De Spaanse bond en de organisatie van La Liga voeren financieel strikt toezicht op de clubs en Barcelona moet eerst spelers zien vertrekken om Depay te kunnen aantrekken, zo gaf ook Koeman aan. Vidal en Suarez, beiden 33, staan op de nominatie om naar de Serie A te verkassen maar die transfers zijn nog niet rond.

Weer op het goede spoor bij Lyon

Dat Koeman in Depay een opvolger ziet van Suarez in de punt van de aanval zal geen verbazing wekken. Als clubtrainer deed hij al eerder bij Southampton en Everton pogingen om de nog altijd pas 26-jarige aanvaller aan te trekken. Depay koos in 2017 echter voor Lyon. Daar bracht hij zijn carrière, na een weinig geslaagd avontuur bij Manchester United, weer in het goede spoor en groeide hij uit tot de absolute vedette. In 142 optredens was de aanvoerder van de Franse club direct betrokken bij 102 treffers (59 goals en 43 assists). Dinsdagavond viel Depay na bijna een uur in bij Lyon dat de competitiewedstrijd in en tegen Montpellier verloor (2-1). Maar Depay scoorde wel weer, uit een penalty.

Parallel aan zijn ontwikkeling bij Lyon de afgelopen jaren verliep zijn groei bij het Nederlands elftal. Onder bondscoach Koeman had hij een belangrijk aandeel in de opleving van Oranje. Achttien keer kwam hij onder Koeman in actie, met elf doelpunten en evenzoveel assists als resultaat. Daarmee was de spits goed voor 53,7% van de Oranje-goals in het tijdperk-Koeman.

Mede vanwege die efficiëntie liet Koeman herhaaldelijk zijn waardering voor zijn topscorer blijken. “Het is bekend dat Memphis de laatste twee jaar een ongelooflijk rendement heeft en een heel belangrijke speler is, zeer zeker bij het Nederlands elftal", zei Koeman eerder. Andersom roemde Depay de onderlinge relatie: “Hij was erg betrokken bij mijn herstel en zocht me zelfs op in Rome. Toen ik aan het trainen was in Nederland, zocht hij me op. De band is goed”, liet de 54-voudig international optekenen.

Een koppel met Lionel Messi

Depay scheurde vorig jaar december zijn voorste kruisband af. Na een bliksemsnelle revalidatieperiode gericht op het EK voetbal, speelde hij vorige maand nog drie wedstrijden in de uitgestelde Champions League-slotfase. Met één gemaakt doelpunt strandde hij met zijn huidige werkgever in de halve finales. Deze voortijdige uitschakeling - en een zevende plaats in de Franse Ligue 1 – betekende dat Lyon aankomend seizoen niet op Europees topniveau actief is.

Met Barcelona is Depay wel verzekerd van de Champions League. Hij zal een koppel moeten gaan vormen met Lionel Messi. Na een aangekondigd vertrek, bijtende kritiek richting het clubbestuur en een goed gesprek met zijn vrouw en kinderen besloot de zesvoudig winnaar van de Ballon d’Or onlangs toch weer bij Barcelona te blijven. Tot voldoening van Koeman die in de Argentijn de spil ziet van zijn elftal, in de rug van Depay. Vooralsnog is de transfer nog niet rond. Voorzitter Jean-Michel Aulas van Olympique Lyon ziet zijn sterspeler helemaal niet naar Catalonië vertrekken. “De voorzitter van Barcelona heeft me zondag nog verteld dat ze hem niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis”, schreef Aulas dinsdagavond op Twitter.

Lees ook: Waarom Memphis Depay meer wil zijn dan een voetballer

Met een ‘panenka’ in de kwartfinale van de Champions League liet Memphis Depay begin augustus zien: ik ben er weer. Mede door zijn penalty bereikte Lyon de halve finale. Een profiel van de aanvaller in Trouw.