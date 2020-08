Waarom Koeman het Oranje in opbouw verruilt voor zijn droomclub in crisis

Een jaar geleden sprak Ronald Koeman zich uit over de zekere rust die de baan van bondscoach van Oranje hem had gebracht, na al die jachtige jaren als clubtrainer. Hij was veel meer thuis.

Voor zijn werk bij het Nederlands elftal heeft hij alom waardering gekregen. Na een slechte periode zette hij een vernieuwd Oranje weer op de rails. Het was mede dankzij hem dat het elftal met nieuwe blikvangers als Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Matthijs de Ligt door het volk weer in de armen werd gesloten.

Ronald Koeman kwam woensdag aan het begin van de middag aan in Zeist om te onderhandelen over zijn vertrek als bondscoach van het Nederlands elftal. De bondscoach liet voor de camera's van de NOS weten dat er nog geen duidelijkheid was, maar dat hij graag de nieuwe trainer van de Catalanen wil worden. “Ja, ik zou het graag willen, maar het is pas definitief als de handtekening is gezet”, zei Koeman. “Tot dan kan ik er niks over zeggen.”

Met de no-nonsense-aanpak van Koeman, wars van dikdoenerij, kwamen de prestaties weer. Tegelijkertijd was hij de eerste die de alweer snel opgelaaide euforie probeerde te temperen. Koeman keek door de fraaie zeges op Duitsland heen en zag ook nog veel tekortkomingen. Na de nederlaag in de finale van de Nations League in juni vorig jaar tegen Portugal, wees hij kribbig op wat Oranje allemaal nog te leren had van zo’n slimme tegenstander. Zijn spelers waren ‘grote meneertjes’ geworden, zoals hij zei, maar waren ze goed genoeg om de hooggespannen verwachtingen echt waar te gaan maken?

Al zeven maanden geen wedstrijd meer

En wat kon hij daar effectief aan bijdragen? Als bondscoach had hij de spelers heel weinig tot zijn beschikking. Door de coronacrisis viel het interlandvoetbal zelfs volledig stil. Al zeven maanden heeft hij geen wedstrijd meer gehad. En wat is het vooruitzicht? Gaat het EK, dat uitgesteld werd, volgend jaar wel gespeeld worden, over heel Europa? Koeman moet er zijn bedenkingen bij hebben gehad. Hij weet wat corona is. Hij had het zelf. Ook kreeg hij juist dit voorjaar, in die maanden van rust, hartproblemen. Hij herstelde ervan en wilde er daarna liever geen woord meer aan vuilmaken.

De geboren Zaandammer (57) moet het als voetbaldier gemist hebben: de dagelijkse hectiek, de reuring en de spanning van het clubvoetbal in de top. Vanaf zijn zeventiende, toen hij als talent van Groningen naar Ajax ging, heeft hij nooit anders meegemaakt. Na de Europa Cup 1-winst met PSV beleefde hij zijn gloriejaren vooral bij FC Barcelona. Onder Johan Cruijff werd hij er tussen 1989 en 1995 vier keer landskampioen. Met een snoeiharde vrije trap in de verlenging van de finale op Wembley tegen Sampdoria bezorgde hij de Catalaanse club de eerste Europa Cup 1 ooit. Onder Louis van Gaal zette hij bij die club eind jaren negentig als assistent ook zijn eerste schreden op het trainerspad.

Een held bleef hij bij de fans en leden van Barcelona. Omgekeerd maakte Koeman er geen geheim van dat het zijn droom was er ooit trainer te worden. In januari zei hij nog ‘nee’ op de vraag van het toen al kwakkelende Barcelona. Nadien kon Quique Setién de gestage teloorgang van de club niet stoppen, met de ontluisterende afgang van vrijdag tegen Bayern München (8-2) in de kwartfinale van de Champions League als dieptepunt. Al in het weekeinde werd Koeman benaderd door voorzitter Josep Bartomeu, zwaar onder vuur vanwege zijn beleid de afgelopen jaren.

‘Trein die maar één keer voorbij komt’

In oktober 2007 liet Koeman al eens een contract ontbinden. Dat was bij PSV, voor een overstap naar Valencia, want dit was volgens hem ‘een trein die maar één keer voorbij komt’. Dat werd geen succes, waar hij eerder als trainer met Ajax en PSV wel titels behaalde. Onlangs nog gaf hij aan zijn contract bij de KNVB tot en met het EK te willen uitdienen, maar de nieuwe lokroep uit Barcelona kon hij dit keer niet weerstaan. In zijn vierjarig dienstverband bij de KNVB zat een clausule dat hij na twee jaar zou mogen vertrekken naar Barcelona, als die vraag zou komen. De onderhandelingen tussen de bond, de club en Koeman worden naar verwachting vandaag afgerond.

Dan staat hij binnenkort weer dagelijks lekker met zijn noppen op het gras. Eerzucht, clubliefde, de hang naar spanning en de uitdaging om zijn droomclub uit de crisis te gaan helpen zullen zijn beslissing hebben beïnvloed. Net als bij Oranje twee jaar terug moet Koeman een nieuw team gaan opbouwen. Pijnlijke ingrepen in de selectie met veel oudere spelers zijn noodzakelijk.

Koeman begint eraan met huizenhoog krediet bij de Barca-fans. Ondertussen moet de KNVB op zoek naar een opvolger. Dankzij Koeman treft hij een Oranje dat al redelijk in de steigers staat. Al op 4 en 7 september staan interlands tegen Polen en Italië op het programma.

