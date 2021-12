Waarom juist tennisbond WTA niet wegkijkt van de situatie rond de ‘verdwenen’ Peng Shuai

De ‘verdwenen’ Chinese tennisster Peng Shuai was zich bewust van de gevaren toen zij begin november een voormalige vicepremier van seksueel misbruik beschuldigde. ‘Ook al kan dit mijn ondergang inluiden en is het als een ei tegen een rots gooien, ik zal de waarheid over jou vertellen’, stond in haar inmiddels verwijderde post op sociale media. Die gedurfde vastberadenheid toont de internationale vrouwentennisbond WTA nu ook – en dat is minstens zo opvallend.

De strijd voor mensenrechten is vaak een eenzame

De commerciële belangen die in topsport regeren, zorgen ervoor dat de strijd voor mensenrechten vaak een eenzame is. Ja, het was opvallend dat van Peng lange tijd niets werd vernomen na haar beschuldiging, maar moet een sportbond daar iets mee?

Het Internationaal Olympisch Comité, dat in februari de Winterspelen in Peking houdt, nam genoegen met een enkel teken van leven van de sportster. De Internationale Tennis Federatie laat haar toernooien in China gewoon doorgaan. Dinsdag werd de speelkalender van de WTA bekend: het eerste halfjaar van 2022 ontbreken evenementen in het land van Peng. Het is geen toeval dat juist de Women’s Tennis Association ervoor kiest om niet weg te kijken.

Eens een pionier voor vrouwenrechten, altijd een pionier. Steve Simon, voorzitter van de WTA, heeft in een statement uitgelegd waarom niets doen geen optie is. “Als machtige mensen de stemmen van vrouwen kunnen onderdrukken zou de basis waarop de WTA is gesticht, gelijkheid voor vrouwen, een immense nederlaag lijden.”

Beroemde namen uit het verleden

Tenniscommentator en oud-speelster Marcella Mesker vermoedt dat achter de schermen ook bemoeienis is geweest van de beroemde namen uit het verleden, de tennissters die de WTA groot hebben gemaakt: Martina Navratilova, Chris Evert en natuurlijk Billie Jean King. Zij was het die in 1973 de organisatie oprichtte, om à la een vakbond gelijk prijzengeld te eisen voor mannen en vrouwen.

“King heeft zich altijd uitgesproken over inclusiviteit en diversiteit: ‘Vrouwen moeten hun stem laten horen’. Dat heeft een sneeuwbaleffect gehad. Serena Williams heeft zich geprofileerd als voorbeeld van een trotse zwarte vrouw. Met Naomi Osaka voorop spreekt de jongere generatie zich uit. Dat feminisme is het fundament van de organisatie: gelijke rechten voor vrouwen, respect voor vrouwen.”

Zo bezien verbaast ‘het keiharde standpunt’ in de kwestie-Peng Mesker niet. Jacco Eltingh, technisch directeur van de Nederlandse tennisbond en voormalig topspeler, noemt de opstelling moedig. “Zakelijk heeft de WTA niet altijd de verstandigste beslissingen genomen, maar de organisatie staat wel voor haar idealen. Daar is ze standvastig in.”

Bejing moet de beschuldiging van Peng serieus nemen

De WTA eist van de Chinese regering dat zij de beschuldiging van Peng serieus neemt. Voorzitter Simon: “Niet alleen de speelsters van de WTA, alle vrouwen over de hele wereld verdienen niets minder”. Er zullen geen wedstrijden in China plaatsvinden ‘zolang het Peng niet is toegestaan vrijuit te communiceren’.

Dat betekent een voorlopige streep door tien toernooien met meer dan 30 miljoen dollar aan prijzengeld. De subtoppers zullen dat in hun portemonnee voelen, voorspelt Mesker. Na de grand slams keren de evenementen in Wuhan en Peking de hoogste cheque uit bij een nederlaag in de eerste ronde: tussen de 12.000 en 20.000 dollar.

Ook de WTA lijdt zwaar verlies. “De bond krijgt doorgaans 20 procent van het prijzengeld. Voor de WTA Finals was een tienjarig contract afgesloten met Shenzhen, waar in totaal 140 miljoen dollar te verdelen viel.”

‘Een boycot vergt moet én een afweging’

De ITF stuurt ondertussen wel tennissers naar China. Eltingh vindt dat daar niet te snel over geoordeeld moet worden. “Die organisatie heeft het afgelopen jaar de helft van het personeel moeten ontslaan. Een boycot vergt moed én een afweging. Als de ITF omvalt, komt de toekomst van heel veel proftennissers in gevaar. Ik vind het een moeilijk thema, ook omdat het lastig is om volledig consequent te zijn. Moet je nu niet ook andere landen waar mensenrechten geschonden worden van de speelkalender halen?”

Het raakt aan de aloude discussie of sport en politiek gescheiden moeten blijven. De WTA is nooit vies geweest van de barricaden. Mesker: “De vrouwen hebben altijd moeten vechten voor geld en aandacht. Tennis is een individuele sport, maar de saamhorigheid is groot, blijkt ook in deze kwestie.”

Peng heeft er eerder voor gezorgd dat Chinese tennissters niet langer 60 procent van hun verdiensten aan de staat hoeven af te dragen en dat ze met buitenlandse coaches mogen werken. Het is afwachten of het ‘ei’ dat ze nu heeft gegooid, ook gerechtigheid zal brengen.

Lees ook:

Waar is Peng Shuai gebleven? De tenniswereld maakt zich zorgen

Is een #MeToo-beschuldiging tegen een hoge politicus de Chinese tennisster Peng Shuai noodlottig geworden? Een e-mail uit haar naam roept vooral vragen op.