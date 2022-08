Waarom juist deze triomf van Femke Bol en de estafettevrouwen zo veelzeggend is

Op een Europees kampioenschap dat in het teken stond van de exceptionele prestatie van een individu vormde estafettegoud een passend slot. De winnende race van de Nederlandse vrouwen op de 4x400 meter, zaterdagavond in het Olympiastadion van München, illustreert de kracht van de omgeving waarin het talent Femke Bol kon gedijen.

Slechts zes keer eerder in de geschiedenis van dit continent slaagde een atleet erin om drie keer goud te winnen op één en hetzelfde titeltoernooi. Wat de meervoudige triomf van Bol (22) extra knap maakt, is dat zij het presteerde op de 400 meter: het atletiekonderdeel dat precies tussen de korte sprintnummers en de middellange afstanden in zit. Woensdag won ze de 400 vlak, vrijdag de even lange hordenrace en een etmaal later stoomde zij als slotloopster van het Nederlandse kwartet op van de derde naar de eerste plaats.

Hard werken loont

De lange sprint, zoals de 400 meter in de atletiek wordt genoemd, zit op het overgangsgebied van anaeroob en aeroob. Een 100 meter is bij wijze van spreken zonder zuurstof te lopen; de atleten hijgen pas na de finish. Op de 400 meter moeten beide energiesystemen werken. De sporter blaast zogezegd het lichaam op met lactaat.

Wat Laurent Meuwly, de bondscoach en trainer van Bol, het interessante aan deze afstand vindt, is dat hard werken loont. “Voor succes is genetisch talent minder bepalend dan op de kortere nummers.” Het besef dat er veel mogelijk is, heeft de Zwitser sinds zijn aanstelling in 2019 verkondigd. Volgens hem was er op het nationale trainingscentrum Papendal een cultuurverandering nodig. Er werd te defensief gedacht: ‘over vijf jaar haal ik wellicht het hoogste niveau’. Meuwly denkt anders en heeft geprobeerd atleten te laten inzien wat ze nu al kunnen bereiken.

Dat geloof in eigen kunnen wordt versterkt in een positieve teamdynamiek. Dat is een reden waarom de estafette zo belangrijk is. Wie dagelijks door teamgenoten wordt uitgedaagd om in de training 110 procent te geven, verlegt ook eerder in wedstrijden grenzen. Zaterdagavond klokten Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Bol met 3.20,87 een internationale toptijd, bijna drie seconden onder hun oude nationale record. In dezelfde samenstelling wonnen ze eerder dit jaar bij de WK indoor ook al zilver.

Natuurlijk is Bol tegenwoordig hun wapen. Maar nog niet eens zo lang geleden vroeg zij de zeven jaar oudere De Witte - de ‘mamma’ van de ploeg - om tips. “Femke heeft me heel vaak geappt. Ze vroeg van alles en was heel leergierig.” Nu kan Bol in haar eentje een achterstand van één à twee seconden goed maken.

Het mooie aan de Nederlandse estafette is dat dat dagelijkse uitdagen van elkaar in een veilige setting gebeurt. De Witte: “Wij kunnen het allemaal goed met elkaar vinden. Het is gezellig, maar we beseffen ook gewoon dat we samen grote kans op prijzen hebben. Dus je wil daardoor ook dat de ander goed is.”

Meuwly is degene die beslist wie er wanneer loopt. Bol werd gespaard in de series, vrijdagochtend, omdat ze diezelfde dag een finale moest lopen. Maar Klaver werd wel opgesteld, terwijl ook zij nog een medaillerace voor de boeg had: de 200 meter. Daarin werd ze uiteindelijk vijfde, na een zesde plaats in de 400 finale. De nummer twee van Nederland weet nog niet precies wat ze van die keuze vindt. “Daar ga ik na het toernooi op reflecteren.”

Eerst moest het estafettegoud gevierd worden, een primeur voor de vrouwen op een outdoor kampioenschap. Het was ook wat dat betreft een treffende afsluiting, na de individuele dubbelslag van Bol op de horden en de vlakke race die uniek is voor Europa. Of haar grootste concurrenten aan de andere kant van de oceaan er wakker van liggen, is echter zeer de vraag. Maar ook die vraag hoeft pas later beantwoord te worden.

Pa is altijd zenuwachtig als ze moet lopen, voor de tv of vanaf donderdag in het stadion. Ma is trots op wat voor mens Femke geworden is. “Voor haar fans neemt ze altijd alle tijd. Tegelijk is ze een monster op de baan, een killer. Die twee kanten zijn mooi in balans bij haar.”