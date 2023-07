Waarom is Jonas Vingegaard zoveel beter dan de rest?

Bijna elke dag kreeg Jonas Vingegaard deze Tour als drager van de gele trui tientallen vragen. Eentje daarvan kon hij gemakkelijk beantwoorden. Is dit het hoogste niveau dat jullie ooit hebben gehaald, werd hem gevraagd toen ook Tadej Pogacar nog in de race was voor de Tourwinst. “Ja, zeker”, antwoordde Vingegaard. “We trappen nu hogere wattages.”

Vingegaard (26), die deze Tour samen met Pogacar het ene na het andere klimrecord brak, staat met nog één bergrit in de Vogezen en een vlakke etappe naar Parijs 7 minuten en 35 seconden voor op nummer twee Pogacar. Nummer drie Adam Yates heeft bijna elf minuten achterstand. Slechts zestien renners staan binnen een uur van de leider. En nummer laatst, Michael Morkov, heeft ruim vijfenhalf uur langer gefietst dan Vingegaard.

Hoe komt het toch dat Vingegaard zoveel beter is? Vooropgesteld: hij bezit uniek talent. Er is bijna geen renner die zo hard kan trappen, ook laat in een etappe nog. Maar om het hoogste te halen zijn veel opofferingen nodig.

Drie hoogtestages per jaar

Vingegaard wilde meer trainings­arbeid aankunnen en werkte daar jarenlang aan. In zijn derde jaar bij Jumbo-Visma was hij gewend aan de normen en gewoonten binnen de ploeg en kon hij aan resultaat gaan denken. In 2021 boekte hij zijn eerste grote resultaat: de tweede plaats in de Tour de France.

In een jaar gaat Vingegaard drie keer op hoogtestage: in februari op Tenerife, in mei in de Sierra Nevada en in juni in Tignes. Het is noodzakelijk, vindt Jumbo-Visma. Wekenlang is hij, evenals de andere renners in de Tourselectie, op pad. Partners en kinderen mogen dan overkomen.

En Vingegaard zit daar niet alleen met renners. Sportief directeur Merijn Zeeman: “Wij zijn daar met allemaal mensen die expertise inbrengen. Dat is juist de menselijke aanpak. Samen naar een hoofddoel toewerken. Lang bij elkaar zitten. Sfeer creëren. Dat zijn zaken die ik nog niet zoveel om me heen zie in het wielrennen.”

Het meeste geld gaat niet naar de renners

De manier waarop de ploeg is opgebouwd, is voor een groot deel de sleutel voor het succes van Vingegaard. “Wij geven het meeste geld niet uit aan de renners, maar aan de training, aerodynamica en voeding”, aldus teambaas Richard Plugge. “Ik denk dat we daardoor het verschil maken.”

Jumbo-Visma gelooft dat het vooroploopt op het gebied van voeding. Renners krijgen dagelijks via een voedsel-app door wat ze moeten eten, en bij het buffet staat een weegschaal om de exacte porties af te wegen. Vingegaard heeft die voedingsmethoden veel beter onder de knie dan in zijn beginjaren, toen er nog een briefje op zijn stuur moest worden geplakt wanneer hij wat moest eten.

Er zijn meer ploegen die hun eten nauwkeurig afwegen. Maar deze Tour circuleerde er ook een filmpje waarin Pierre Latour van TotalEnergies weliswaar vertelt dat hij 4000 calorieën binnen moet krijgen, maar dat hij tegelijkertijd extra veel zoute boter op een stokbroodje smeert. Zeker lekker, maar het verschil met de afgewogen kippenbout bij Jumbo-Visma (met én zonder bot) is enorm. Net als de keuze voor kersensap na de finish, in plaats van een zak met Haribo-snoepjes.

Jarenlang in windtunnels

Het persoonlijke begeleidingsplan betekent ook dat met Vingegaard minutieus wordt nagedacht over supplementen. Vingegaard neemt volgens zijn ploeg nog geen paracetamol. In Het plan, het boek waarvoor journalist Nando Boers de ploeg drie jaar lang volgde, staat dat de Deen ook geen ketonen neemt – een middel dat niet verboden is, maar een slechte naam heeft omdat uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de effecten ontbreekt. Zeeman bevestigde dat in deze Tour.

In aanloop naar de Tour werd op technisch en tactisch vlak elk detail besproken. Al in december ging het om de tijdrit van afgelopen dinsdag. Met Vingegaard wordt al jaren in windtunnels aan zijn aerodynamische houding gewerkt. Omdat hij zich zo klein kan maken en zodoende zeer weinig luchtweerstand creëert, rijdt hij op het vlakke ondanks zijn gewicht (onder de zestig kilo) harder dan specialist Wout van Aert.

Bovendien werden plannen gemaakt om Vingegaard te laten excelleren op het terrein waar hij goed in is: aan het eind van lange, zware klimmen kan hij langer door dan zijn concurrenten. De hele strategie is daarop geënt: het niet per dag bekijken, maar zo koersen dat Vingegaard over het geheel van drie weken op specifieke momenten kan uitpakken. In deze Tour waren dat de etappes over de Marie Blanque, die over de Tourmalet (wat mislukte), de tijdrit en de etappe naar Courchevel.

Alles samen maakte het dat Pogacar brak en dat Vingegaard zondag, als er niks geks gebeurt, voor de tweede keer op rij de Tour wint. Hij zet de standaard voor de klassementsrenner van nu. “Maar”, zegt sportief directeur Zeeman, “de essentie van topsport is dat je nooit de gedachte toelaat dat je onverslaanbaar bent.”

Insinuaties nemen toe: gebruikt Vingegaard verboden middelen? De prestaties van Vingegaard leidden ook tot opgetrokken wenkbrauwen, met name in Frankrijk. Hoe kan het verschil met de rest zo groot zijn? Anonieme renners en ploegleiders in het peloton gaven in verschillende kranten aan het allemaal maar behoorlijk vreemd te vinden. Niemand gaf bewijs, maar de insinuaties over het gebruik van verboden middelen namen toe. ‘Het vuur van de achterdocht wakkert aan’, aldus de Franse sportkrant l’Équipe. ‘Legitieme vragen, erop antwoorden is een verantwoordelijkheid van de geletruidrager.’ De krant opende bovendien met een voorpagina die vrijwel gelijk was aan de voorpagina die in de Armstrong-tijd werd gebruikt. ‘Van een andere planeet’, stond in de kop. Na de tijdrit werden bovendien de dopingcontroles onder de loep genomen. Vingegaard werd vier keer gecontroleerd in twee dagen, net als Pogacar. Jumbo-Visma reageerde door te stellen dat de ploeg volledige openheid propageert. Meerdere journalisten hebben al meegekeken, er is inzicht in data gedeeld en iedereen is bereikbaar voor uitleg. Vingegaard zelf zei dat hij vragen over zijn prestaties begrijpt. “Deze sport draagt een verleden met zich mee. Het is goed dat er vragen worden gesteld, anders kan het verleden zich herhalen. Maar ik kan alleen maar zeggen: ik neem niks wat ik mijn dochter niet zou geven.”

