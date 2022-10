Waarom ik wél naar het WK in Qatar ga

De koning moet thuisblijven, het kabinet ook, en een krappe meerderheid (53 procent) van ons volk zou zelfs vinden dat het Nederlandse elftal niet moet afreizen naar het WK in Qatar. Althans, dat wees een enquête van EenVandaag deze week uit. Dit soort onderzoekjes moet je met een korrel zout nemen, denk ik, maar de teneur is helder: we hebben gewoon niet zo’n zin in het WK. Een vakbroeder van mij stelde vrijdag in Trouw dat onze journalistenvakbond de Nederlandse media moet oproepen tot een boycot. Qatar gaat immers de vrije nieuwsgaring beperken tijdens het toernooi.

Ik kreeg de vraag al heel vaak, waarom ik naar dat stomme WK ga. Als een toernooi zo veel ellende heeft veroorzaakt, heb je daar als gewetensvol medium toch niets te zoeken? Deze week kwam de vraag herhaaldelijk terug.

Aanleiding was het besluit van het kabinet om toch een regeringsdelegatie te sturen. Misschien zetelen zelfs de koning en koningin straks wel op het pluche van de eretribune. Zij weten in elk geval de weg in Qatar. In 2011 waren ze er nog op staatsbezoek met Beatrix. Als koningin sprak zij toen grote waardering uit voor haar gastheer, de emir, in zijn blingblingpaleis. Niemand die zich destijds afvroeg onder welke omstandigheden dat paleis was gebouwd, net als al die andere pompeuze gebouwen in Doha. Dat Qatar in 2011 het WK al met steekpenningen had gekocht, was geen item.

Sport legt ongemakkelijke zaken bloot

Pas later vielen de schellen van onze ogen. Hoe wrang ook, dat gebeurde dankzij het WK en de journalistiek. Vanwege haar grote symbolische waarde ligt de sport altijd onder een vergrootglas. De sport brengt zaken aan de oppervlakte, soms ook de ongemakkelijke waarheid. De weigering van Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü om een regenboogvlagje te dragen en de storm aan reacties daarop openbaart hoe gevoelig andersgeaardheid nog ligt bij bepaalde groepen in onze samenleving. Zo liet het WK voetbal zien hoe groot het probleem van moderne slavernij in de Golfregio is.

Dat verhaal moet verteld worden. Dit toernooi heeft op grote schaal mensenrechtenschendingen veroorzaakt. Het verhaal van Gaziur uit Bangladesh afgelopen week in Trouw, die vertelde hoe hij vernederd, financieel uitgekleed en tot aan kotsen toe bijna de dood in gedreven werd, kan niemand onberoerd laten. Het is het eerste verhaal in een reeks artikelen die laten zien dat de prijs van dit toernooi in menselijk opzicht veel te hoog is. Dat verhaal houdt niet op, als de bal eenmaal rolt vanaf 20 november.

Wegblijven is een journalistieke doodzonde

Niet dat ik er veel zin in heb, dit WK in een land zonder voetbaltraditie, dat een mooie sport over de ruggen van arme sloebers misbruikt voor grotere geopolitieke invloed. Het is alsof ik naar een poenig feestje ga waarvan bekend is hoeveel bloed, zweet, tranen en lijkkisten het heeft gekost. Maar de gastheren (vrouwen zijn ondergeschikt) hebben die waarheid weggemoffeld in de tuin, waar ik niet mag komen. En de achterdeurtjes zitten op slot.

Dat moeten kritische media beschrijven, denk ik. Als zij thuisblijven, speel je de Fifa en Qatar alleen maar in de kaart. Wegblijven bij deze historische vergissing zou een journalistieke doodzonde zijn. En het bizarre is dat het straks ook gewoon gaat over het nut van 1-3-4-3 en een ingegroeide teennagel bij Virgil van Dijk. Dat is dan gewoon nieuws dat miljoenen mensen willen weten, in weerwil van de sociaal gewenste antwoorden in enquêtes.

Lees ook:

Regeringsdelegatie naar WK in Qatar: ‘We juichen straks voor het Nederlands elftal, niet voor de tribunes’

Het is officieel: de regering stuurt een delegatie naar het WK in Qatar. Wegblijven zou volgens het kabinet onverantwoord zijn.