Waarom ik niet meer dicht bij Oranje kan zijn tijdens het EK

Vandaag reist de selectie van het Nederlands elftal af naar Lagos, in de Portugese Algarve. Op het Cascade Resort, een weldadig complex, traint de ploeg daar de komende week in voorbereiding op het EK, sinds de eeuwwisseling het eerste toernooi met Oranje dat ik niet van nabij zal meemaken.

Nee, ik zou er niet nog dichtbij willen zitten. Het is aan anderen om de cocon in te duiken, zoals de verslaggeving van een toernooi in mijn ogen altijd vereiste: zonder oog voor wat dan ook nog op de wereld alles van spelers en coaches observeren en dat dan duiden, voor zover je dat kon. Maar even prikkelde bij het zien van het programma van Oranje wel een van de dierbaarste herinneringen uit mijn jaren als volger: Lagos 2014, en de trainingen aldaar van Louis van Gaal.

De tendens naar de tegenwoordige beslotenheid van trainingen was al ingezet, maar ik verdenk Van Gaal ervan dat hij de luiken voor de gelegenheid bewust toch wat meer openzette dan ook toen al gebruikelijk was. Hij trainde in Lagos op aspecten van het systeem dat hij op het WK ging spelen, met een extra verdediger. Dat liet hij op het achterste van drie velden doen. Zelf stond hij dan op het voorste veld, het dichtst bij de toekijkende pers, een positiespel te leiden. Daar zou de aandacht zich op richten, wist hij. Van Gaal daagde ons volgers uit, althans zo dacht ik het te kunnen uitleggen: kijk letterlijk verder dan je neus lang is.

Nee, dat zal nu in Lagos zo niet te zien zijn. Frank de Boer is nu eenmaal geen Louis van Gaal. Ook hij wil dat systeem kunnen spelen en daarop zou hij ook selecteren, zei hij: met oog voor spelers die meerdere systemen kunnen spelen. Maar daarin zag ik niet meer dan interessante praat van een coach. Alsof er zoveel te kiezen was, alsof zijn selectie er heel anders had uitgezien, als hij niet ook dat systeem had willen kunnen spelen – lijkt me toch niet.

Het conflictmodel

De Boer is een trouwe leerling van Van Gaal, dat natuurlijk wel. “Ik geloof in harmonie”, zei hij in een digitale sessie tegen een keur van volgers. Johan Cruijff was, in zwart-witlijnen, van het conflictmodel, de iets jongere Bert van Marwijk ook. “In een team moet af en toe een klap vallen”, zei Van Marwijk in zijn interview voor het WK 2010 – om het daarna als kerels goed te maken, bedoelde die generatie. “Dit is echt een vriendenteam dat voor elkaar wil werken”, zei De Boer nu.

Deze week werd de selectie bekendgemaakt met filmpjes waarin, geloof ik, per linie de spanning werd opgebouwd. Wie vallen er bij de aanvallers af, vroeg iemand op de redactie, toen die aan de beurt waren. Hij keek uiteraard vooral naar mij. Ik wist eerlijk gezegd zo gauw niet wat we daar hadden rondlopen, wel dat het grotendeels lood om oud ijzer was.

Promes viel niet af, waar dat wel had mogen worden verwacht – en niet alleen omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij. Hij is een van die lood-om-oud-ijzerspelers. Promes moet mee, doceerde ik maar even op de redactievloer, omdat hij een maatje is van Depay, en die jongen moet het, zo lang bij elkaar, toch ook een beetje leuk hebben.

Dat je coaches keuzes ziet maken – eerder zag ik het bij Ronald Koeman – die je niet vindt passen bij hun inborst, maar die dan ‘horen bij de tijd’, is moeilijk om te zien. Het is een van de redenen waarom ik er niet meer dichtbij wil en kan zijn.

Het EK begint vandaag in Lagos. Een vriendenteam, ik geloof er nooit zo in, zeg ik bij de aftrap – klaar om van afstand te observeren en, voor zover je dat kunt dan, nog wat te duiden.