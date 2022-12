Waarom gaat Cody Gakpo nu wel weg bij PSV?

Waarom gaat Gakpo nu wél weg?

Omdat Liverpool doortastender is dan Manchester United afgelopen zomer was. United hield de linksbuiten destijds maandenlang aan het lijntje, waarna de deal op het laatste moment afketste. Ook Leeds United, dat op slotdag van de transferwindow een privéjet had klaarstaan op Eindhoven Airport, deed toen tevergeefs een poging Gakpo aan zich te binden. Zijn gevoel was niet goed, bekende de Eindhovenaar later. Dat gevoel zal nu wel goed zijn. Liverpool handelde snel en legde een zesjarig contract neer voor Gakpo, waarmee een nieuwe soap voorkomen werd.

Heeft het WK een rol gespeeld bij de transfer van Gakpo?

Ongetwijfeld. Met drie treffers in vijf WK-duels was de PSV’er topschutter bij Oranje. Maar Liverpool zal ook onder de indruk zijn geweest van Gakpo’s statistieken in het afgelopen half jaar bij PSV. In de 24 wedstrijden die hij dit seizoen voor PSV speelde, was hij bij liefst dertig doelpunten betrokken (dertien goals, zeventien assists). “Cody is een geweldige jongen”, zei Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk onlangs over de transfergeruchten. “Hij heeft het zeker in zich om de stap te maken.”

Is Gakpo klaar om de overstap te maken?

Dat valt nog te bezien. Hoewel zijn statistieken goed zijn, is het hem nog niet gelukt om een seizoen lang fit te blijven. Bovendien blijkt de overgang van de eredivisie naar de Premier League voor veel voetballers lastig. Er wordt qua intensiteit en atletisch vermogen veel meer gevraagd. “Het spel gaat op en neer”, zei oud-Ajacied Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) eerder dit jaar in Trouw. “Ook in de negentigste minuut blijven tegenstanders high speed runs maken. Je móét mee.” Wellicht zal Liverpool het komende half jaar gebruiken om Gakpo langzaam te laten wennen aan het Engelse voetbal.

In wat voor elftal komt Gakpo terecht?

Liverpool staat sinds 2015 onder leiding van Jürgen Klopp. De Duitser heeft het elftal volledig naar zijn hand gezet. Niet zonder succes: in 2019 won Liverpool de Champions League en een seizoen later na dertig jaar weer de Premier League. Afgelopen mei werd de Champions League-finale verloren van Real Madrid. Gakpo zal moeten concurreren met aanvallers als Salah, Firmino, Núñez, Jota en Luis Díaz. Die laatste twee zijn momenteel geblesseerd.

En PSV?

Dat ontvangt een recordbedrag, inclusief bonussen ongeveer vijftig miljoen euro, dat deels geïnvesteerd zal worden in een vervanger voor Gakpo. Hij is de duurste speler uit de geschiedenis van PSV. Een sportieve aderlating is het vertrek van de zelfopgeleide linksbuiten wel. PSV moet in de tweede seizoenshelft drie punten zien goed te maken op koploper Feyenoord.

