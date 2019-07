Waarom Dumoulin volgend jaar voor Jumbo-Visma rijdt

Nog mooier dan de sprint van Mike Teunissen vind ik het filmpje uit de auto van Jumbo-Visma. Ploegleider Frans Maassen achter het stuur, collega Merijn Zeeman naast hem. Allebei met een grafgezicht. Hun sprinter Dylan Groenewegen is zojuist gecrasht. Weg gele trui. Uitdrukkingsloos kijken ze naar een schermpje voor hen.

Dan zegt de mechanieker vanaf de achterbank ineens: “Mike?” Nee, schudt Zeeman meteen. Het woord uit Verhoevens mond wordt weggepiept. Zeemans gezicht blijft op standje onweer. Totdat de koersradio begint te kraken: “Mike-eh… Teu-niesen wins zhe race!” Onweer wordt ongeloof, en dan ontploft de auto. Jaaa!

Pure passie

Ik volg hem al jaren, Merijn Zeeman. Ooit was hij op zijn 23ste de jongste ploegleider van ons land. In 2008 trad hij in dienst bij wat nu Team Sunweb is. Ik belde hem regelmatig toen ik nog als redacteur voor ‘Holland Sport’ werkte. Hij stond me met plezier uren te woord over alle achtergronden van de koers. Pure passie, die man, ontdekte ik toen al.

Begin 2013 stapte hij over naar wat nu Team Jumbo-Visma is. Bij zijn nieuwe werkgever bouwde Zeeman aan een nieuw hecht team. Hij overtuigde Steven Kruijswijk er bijvoorbeeld van dat hij kopman zou kunnen worden – iets wat Kruijswijk zelf nooit bedacht, laat staan geloofd had als Zeeman er niet was geweest.

Zaaien, water geven en kweken kost tijd. En je doet het niet alleen. Natuurlijk, Zeeman doet het niet alleen. Maar hij is wel dé man die doorgrondt wat elke renner nodig heeft om te floreren, hij voedt dat en haalt het beste uit elk individu én het team als geheel.

Vorig jaar viel al te proeven wat er ging komen. Dit jaar is het oogsten echt begonnen. Alle overwinningen kwamen dit weekend samen, in een gele trui om de schouders van een man die het niet verwacht had. De hele ploeg glom van geluk – zelfs de gecrashte Groenewegen was blij.

Vertrouwen

De gewonde sprinter lost al snel tijdens de ploegentijdrit van gisteren. Als hij binnenkomt hebben zijn ploeggenoten de winst al een paar minuten op zak. Het is heel makkelijk om te vieren zonder te wachten, niet eens bewust – zo gaat dat gewoon. Maar nee: Wout van Aert staat op Groenewegen te wachten. Omhelst hem als hij finisht, om te vertellen: we hebben de gele trui nog steeds.

Je kunt wetenschappelijk berekenen en benaderen tot je een ons weegt, precies zoals Jumbo-Visma heel succesvol doet. Maar nog belangrijker misschien is vertrouwen krijgen, bevestigd worden. Niet alleen als renner, maar ook als mens.

Het zou mij daarom allerminst verbazen dat de speculaties waar zijn, en dat Tom Dumoulin volgend jaar ook voor Jumbo-Visma rijdt. Ze werkten al eens een jaar samen. En ik denk dat hij momenteel echt behoefte heeft aan een Merijn Zeeman aan zijn zij.

Journalist en voormalig profwielrenner Marijn de Vries fietst u elke maandag door het sportweekend. Lees hier eerdere columns terug.