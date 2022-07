Waarom de Tour de France toch echt de mooiste ronde van allemaal is

Dit jaar besloot ik de prono eens serieus aan te vliegen. Daarom joeg ik er vorige week zo’n beetje alle podcast-voorbeschouwingen doorheen. Daarbij viel vooral de zuurgraad van wieleranalisten op zodra het gaat over de Tour zelf.

Een José, een Thijs, een Mart: stuk voor stuk geven ze af op de Tour de France. Het is geen mooie wedstrijd, eigenlijk nooit spannend, een commercieel gedrocht, op z’n Frans georganiseerd, er wordt voorspelbaar gekoerst, op safe gespeeld, het deelnemersveld is matig, het is er veel te druk, en, o ja, er komen eigenlijk alleen maar gelegenheidsfans op af. Bah.

Wielersnobs

Dat is natuurlijk gewoon blasé gemekker. Tegenwoordig is het zelfs al niet meer hip om hautain vast te stellen dat de Giro ‘natuurlijk’ de mooiste ronde van het jaar is: in één van de podcasts claimde iemand zelfs dat de Vuelta eigenlijk in alles beter is. Tuurlijk joh, als dit zo doorgaat zweren wielersnobs over een paar jaar bij de Ronde van Polen.

De Tour is helemaal niet saaier: zo ontlopen de onderlinge verschillen tussen de nummers 1-2-3 in Giro of Tour elkaar nauwelijks. Nu was de Deense opening wedstrijdinhoudelijk misschien een tikkeltje matig, ook tijdens die Italiaanse wandeletappes in mei kon je een paar prima koersdutjes doen.

Uniek

Te weinig spektakel? In de eerste week alleen al wordt er een emmer kasseien op het routeboek gesodemieterd en worden die arme renners bovenop de toch al afschuwelijke Planche de Belles Filles een nog veel afschuwelijker geitenpaadje opgestuurd. Met je Mortirolo of je Angliru.

Maar bovenal: ik hoefde maar even rond te lopen in Roskilde afgelopen zaterdag om weer te weten wat de Tour uniek maakt. Niet heel Denemarken, nee, heel Scandinavië was uitgelopen om dit mee te maken. Die uitstraling, dat volksfeest, die reclame voor de sport, de tradities, de geschiedenis – dat is wat de Tour de France echt de mooiste ronde van allemaal maakt.

