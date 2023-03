Waarom de KNVB en rest van voetbalwereld ‘megalomane’ Infantino gaan herbenoemen

Hij is omschreven als een megalomane despoot die bevriend is met corrupte machthebbers wereldwijd, met bloed aan hun handen. Als een man die van de wereldvoetbalbond Fifa een nietsontziende geldmachine heeft gemaakt zonder oog te hebben voor mensenrechtenschendingen. Toch wordt de 52-jarige Gianni Infantino woensdag op het 73ste congres van de Fifa in Rwanda herbenoemd als president, met steun van bijna de hele bestuurlijke voetbalwereld, inclusief de KNVB.

De Zwitserse advocaat profileerde zich bij zijn aantreden in 2016 als de aangewezen man om de Fifa een nieuwe toekomst in te leiden. Het tijdperk-Sepp Blatter werd door grootschalige corruptie en een gebrek aan transparantie gekenmerkt. Infantino zette hervormingen in, maar dat proces stokte de laatste jaren. Met name rond het WK in Qatar ontpopte hij zich als een groot ambassadeur van het omstreden land dat het toernooi via smeergeld verkreeg. Ook keerde hij zich fel tegen criticasters uit vooral Europa die vonden dat de Fifa te weinig oog had voor al het leed in het Golfstaatje.

Gele kaart voor OneLove-band

Even wat feiten. In oktober 2021, toen Qatar al zwaar onder vuur lag, ging Infantino met zijn gezin op een luxe-eiland in hoofdstad Doha wonen. Bij de Raad van Europa zei hij in januari 2022 dat er ‘slechts’ drie doden waren gevallen voor het WK. In zijn toespraak pal voor de aftrap in Qatar (‘Ik ben vandaag een arbeidsmigrant, homo, Arabier’) zei hij zelfs een WK in Noord-Korea te ambiëren. Zijn Fifa dreigde spelers met een OneLove-band een gele kaart te geven.

Waar andere sportorganisaties na de inval in Oekraïne onderscheidingen van Vladimir Poetin introkken, mocht de Russische president de eremedaille van de Fifa houden. Een warme vriendschap onderhoudt Infantino met kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië. Dat land is via ‘Visit Saudi’ sponsor van het WK voor vrouwen deze zomer in Nieuw-Zeeland en Australië geworden.

Al die zaken worden Infantino niet nagedragen door de nationale voetbalbestuurders uit de hele wereld. Zij zien de Fifa vooral financieel floreren. Wat recente cijfers: tussen 2019 en 2022 maakte de Fifa een netto-winst van 1,2 miljard euro; elf keer meer dan verwacht. Vooral het WK in Qatar leverde véél meer geld op dan ingeschat. De prognose van de Fifa: de omzet stijgt van 7,1 miljard over 2019-2022 naar 10,25 miljard over de komende drie jaar.

Gianni Infantino met de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, tijdens de loting voor het WK vorig jaar in Doha. Beeld AP

Van de dik gevulde Fifa-kas profiteert iedereen in de voetbalwereld, met name ook de kleinere en arme landen in Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Of er ook geld van de Fifa gaat naar de compensatie van slachtoffers van het WK en hun nabestaanden blijft onbekend. Maandag overhandigde Amnesty International een petitie met een miljoen handtekeningen aan de Fifa met een oproep tot een fatsoenlijke compensatie. Mensenrechtenorganisatie Equidem bracht vorige week naar buiten dat vele duizenden arbeiders in Qatar nog steeds voor honderden miljoenen dollars loon tegoed hebben.

Infantino wees eerder steeds naar de overheid van Qatar. Over het fonds voor de ‘erfenis’ van het WK, dat de Fifa zelf zou opzetten, is nog niets bekend. De KNVB pleitte voor het WK in Qatar aan de zijde van Amnesty ook voor financiële compensatie van uitgebuite arbeidsmigranten maar zwijgt daar nu al maanden over.

Kandidatuur voor WK vrouwenvoetbal in 2027

Voorzitter Just Spee repte er vorige week ook niet meer over in een interview in het AD, waarin hij toelichtte waarom ook de Nederlandse bond de herbenoeming van Infantino steunt. “Je kunt wel hard nee roepen maar wat dan? Nu zit je aan tafel en blijf je invloed uitoefenen”, zei Spee. Hij had twee weken terug een ‘stevig gesprek’ met Infantino in Parijs.

Als Nederland zich van steun zou onthouden, isoleert het zichzelf, denkt de KNVB. Bovendien zou dan de kandidatuur voor het WK vrouwenvoetbal in 2027 (samen met België en Duitsland) in rook opgaan. De KNVB zegt wel voorwaarden te verbinden aan de steun voor Infantino: de relatie met Europa/Uefa moet verbeteren en de mensenrechten moeten serieuzer worden genomen bij de toewijzing van toernooien. Dat roept de KNVB al maanden. In januari wees de Fifa het WK voor clubs dit jaar echter toe aan... Saudi-Arabië, een land dat binnen en buiten de landsgrenzen mensenrechten schendt.

Spee liet doorschemeren dat hij een WK voetbal in Saudi-Arabië niet uitsluit. In het AD: “Er kan een moment komen dat de internationale voetbalwereld daar wel voor kiest. Voetbal is zo groot, dat het maatschappelijke veranderingen teweeg kan brengen, en de Fifa pakt die rol. Dan kom je weleens in netelige situaties terecht.”

De Noren zullen vooralsnog (vrijwel) alleen staan als de Noorse bond zich op het congres in de Rwandese hoofdstad Kigali tegen Infantino keert. Behalve over de herverkiezing van Infantino praten de tweeduizend afgevaardigden deze week onder meer over de ontwikkeling van de sport en ethiek.

