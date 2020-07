Waarom blijft Donny van de Beek niet nog een jaar bij Ajax?

Ronald de Boer, oud-voetballer en analist bij Fox Sports:

“Mijn advies is om goed te luisteren naar het verhaal van een club. Wat zien ze in jou? Welke rol hebben ze voor je in gedachten? En in wat voor elftal kom je terecht? Vervolgens moet je je afvragen of dat plaatje bij je past. Belangrijk is dat je gevoel goed is. Zidane (de trainer van Real Madrid, red.) is meer een people manager geworden, hoor ik, iemand die de boel bij elkaar houdt en zorgt dat de sfeer goed is. Ik weet niet of Donny daarin past. Je kunt niet tegen hem zeggen: Donny, jij staat op ‘tien’, maak jij maar even het verschil. Dat werkt niet. Hij is geen Messi of Ronaldo. Donny is een echte teamspeler, iemand die vooral ondersteunend is aan zijn teamgenoten. Bayern München vind ik perfect bij hem passen. Bij die club staat het team voorop.”

John Metgod, oud-speler van Real Madrid:

“Eigenlijk vind ik dat er voor Van de Beek, met zijn diepgang en scorend vermogen, in elke competitie plek is. Maar als zo’n grote club als Real Madrid voor je komt, dan is het heel moeilijk om ‘nee’ te zeggen. Alleen, het enige wat daar telt, is prijzen winnen. Je móét presteren. Of je met die druk om kunt gaan, is één, maar wat ook belangrijk is, is je bagage; de hoogte van je transfersom - wat een bepaald aanzien geeft - en wat je als clubspeler en als international bereikt hebt. Om het verschil in beleving aan te geven: in Nederland waren we vorig jaar vrij euforisch over Ajax, dat de halve finale van de Champions League haalde, terwijl ze in Madrid in zo’n geval zouden spreken over een verloren seizoen, omdat ze dan de Champions League niet gewonnen hebben. Dat is een essentieel verschil. We kunnen debatteren over de vraag of dit voor Van de Beek het juiste moment is, maar als zo’n club komt, dan ga je. Zo’n kans komt misschien nooit meer.”

Gertjan Verbeek, voetbaltrainer (zonder club):

“Waar ik me nog wel eens over verbaas, is als ik een speler hoor zeggen dat hij nooit met de trainer heeft gesproken voordat zijn transfer rondkwam. Dat vind ik onbegrijpelijk. Neem bijvoorbeeld Adam Maher, een groot talent bij AZ. Marcel Brands (toenmalig technisch directeur bij PSV, red.) wilde hem graag hebben, maar ik had het gevoel dat de trainer van toen, Phillip Cocu, geen idee had waar hij hem neer moest zetten. Ik zou, als ik Van de Beek was, heel goed gaan praten met een club en de trainer. Wat is het idee achter een eventuele aankoop? Wordt hij als versterking gehaald of meer voor de breedte? Als hij als stand-in wordt gezien, dan zou ik het niet doen, ook al is het Real Madrid. Van de Beek is nog jong, 23, en dan is het belangrijk dat hij speelt. Waarom niet nog een jaar bij Ajax? Hij en Ajax weten wat ze aan elkaar hebben.”

Rafael van der Vaart, oud-speler van Ajax en Real Madrid:

“Al die mensen die zeggen dat hij nog een jaartje bij Ajax moet blijven en eerst een goed EK moet spelen met het Nederlands elftal, die begrijpen niet dat je moeilijk ‘nee’ kunt zeggen tegen een club als Real Madrid. Als Real komt, waar moet je dan nog op wachten? Dat is een van de grootste clubs ter wereld. En als ze je écht willen, dan halen ze je ook. Het is alleen heel moeilijk om daar te slagen. In Spanje telt maar één ding: prijzen winnen. Dat brengt een bepaalde druk met zich mee. Verder moet je wat geluk hebben. Frenkie (de Jong, red.) vonden we ook perfect bij FC Barcelona passen, maar dat ziet er nu ook niet uit. Duitsland vind ik eigenlijk beter bij hem passen. Donny is eenzelfde soort speler als Davy Klaassen, die toch het beste tot zijn recht komt in Duitsland. Bayern München of Borussia Dortmund zou ik wel een mooie club voor hem vinden.”

Lees ook:

Ook de voetbalwereld voelt de crisis die dwingt tot ‘normaal gedrag’

Het internationale voetbal en clubs, groot en klein, staan voor een drastische sanering. Het geld zal minder rollen, bedragen minder tollen.