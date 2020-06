Waarom Arjen Robben besloot terug te keren op het voetbalveld: ‘Natuurlijk kan het mislukken. Ja, en?’

Ze zijn allebei 36 jaar en delen veel historie. Het was Wesley Sneijder die in de WK-finale van 2010 de pass gaf die Arjen Robben de weg naar de wereldtitel leek te bieden. En toen die teen van Casillas. Jarenlang vonden ze elkaar blindelings bij Oranje. Vorig jaar stopten ze beiden. Maar dit weekend kon het contrast niet groter zijn.

In een Doornse kasteeltuin sjokte Sneijder zaterdagmiddag enkele tientallen kilo’s zwaarder langs cameraploegen om zijn biografie te promoten. Hij is daarin lyrisch over het fanatisme van Robben, ‘met zijn verbeten kop’, met ‘dat superstrakke onderhemd over zijn pezige lijf’. “Een bonk energie. Altijd de beste willen zijn”, aldus Sneijder die in zijn boek vertelt altijd veel gefeest te hebben. Met drank en vrouwen.

Dan Robben. Een dag na de Sneijder-show stapt hij de Groningse Euroborg binnen. Geen grammetje vet. Een gentleman in een hip colbertje. Altijd geleefd voor zijn vak, als een monnik. Naast hem zit Mark-Jan Fledderus, de gelukkige algemeen directeur van FC Groningen. “Dit is een ongekende dag. Arjen is overal kampioen geworden, heeft de Champions League gewonnen. En als je dan dit doet, zegt dat veel over de liefhebber Arjen Robben, maar misschien nog meer over hem als mens.”

Na omzwervingen langs PSV, Chelsea, Real Madrid en elf seizoenen Bayern München keert de 96-voudig international terug bij de club waar hij als jochie uit Bedum op 12-jarige leeftijd de jeugdopleiding binnenkwam en op 16-jarige leeftijd in het Oosterpark-stadion zijn basisdebuut maakte tegen Feyenoord. Zaterdag werd zijn terugkeer wereldkundig. Hij wil FC Groningen, dat financieel zware tijden beleeft, de helpende hand toesteken. Fans hadden zaterdag tranen in de ogen en ‘kippevel tot in de nek’, zoals John de Jonge van de supportersvereniging zei. In een halve dag werden 1600 extra seizoenskaarten verkocht. Sponsoren staan ineens weer in de rij voor een skybox. Wereldwijd liggen er marketingmogelijkheden. De video over zijn terugkeer had al 75 miljoen views.

‘Eind mei heb ik de knoop doorgehakt’

Robben zelf was zaterdag met zijn gezin vanuit München naar Groningen gereden voor een familiebarbeque. Zijn vrouw Bernardien, ook een jeugdliefde, speelde een cruciale rol bij zijn comeback. Via haar had de clubleiding van FC Groningen op 21 mei, buiten Robben om, een afspraak in München gemaakt. Tijdens een lunch met sushi liet Fledderus een videocompilatie zien met beelden van Robben én van Michael Jordan, uit de documentaire ‘The Lance Dance’. Het raakte een snaar bij Robben. Het gezin was sowieso al van plan terug te keren naar de geboortestreek waar het nieuwe huis nu bijna af is. Hij kan straks weer op de fiets naar de club, net als vroeger.

“Mijn afscheid, een jaar geleden, was een moeilijke beslissing. Het was min of meer noodgedwongen. Er lagen fysieke problemen aan ten grondslag. We wilden nog een jaar in München wonen, om te wennen aan het idee geen voetballer meer te zijn. Ik heb een half jaar veel andere dingen gedaan, zoals lekker geskied”, vertelde hij in de Euroborg. “In de winter ging het toch weer kriebelen. Het blijft toch wel een leuk spelletje. Ik trainde voor een marathon, maar die is door corona helaas niet doorgaan. Door de coronacrisis ging ik nadenken. Ik had altijd contact gehouden met FC Groningen. Ik vroeg me af: wat kan ik doen? Ik voelde me fit. In een jaar zonder voetbal zijn de pijntjes en kwaaltjes weggetrokken. Ik kwam tot de conclusie dat ik de meeste waarde voor de club op het veld kan hebben. Eind mei heb ik de knoop doorgehakt. Waarom? In één woord: clubliefde. Wij komen weer thuis.”

Het is een Gronings sprookje, maar ook een opsteker voor het Nederlandse voetbal in onzekere tijden. Wie verheugt zich niet op nieuwe dribbels van Robben? Er gaat ook een ander signaal van uit. Robben kan het zich financieel uiteraard permitteren, maar hij laat zich niet leiden door geld, maar louter door liefde voor de bal en een club. Dat leken zeldzame waarden geworden in het topvoetbal. Zijn salaris? “Daar waren we snel uit”, glimlachte hij.

Het is ook gewaagd, zo’n rentree. Hoelang blijft hij fit? Robben werd de Man van Glas genoemd, omdat hij zo vaak fysiek kwetsbaar bleek te zijn. En niet altijd leidt de terugkeer van een verloren zoon tot een succes. “Natuurlijk kan het mislukken. Ja, en? Ik wil dit proberen. Als het niet lukt, fysiek of voetballend, zullen mensen zeggen: hij had het niet moeten doen. Waarom niet? Er zit al een mooie strik om mijn carrière. Wie houdt mij nu tegen? Misschien is het over maand voorbij. Misschien pas over twee jaar”, zei Robben die als hij straks in de Galgenwaard tegen FC Utrecht speelt, zeker toegejuicht zal worden door Wesley Sneijder, vanuit zijn skybox.

Rentrees verloren zonen Arjen Robben is de negende speler van de WK-finale van 2010 die terugkeert in de eredivisie. Dirk Kuyt vierde in 2015 een geslaagde rentree bij Feyenoord en leidde de club in 2017 tot de landstitel. Robin van Persie sloot vanaf 2018 zijn loopbaan af bij die club en gaf met fraaie acties en 25 doelpunten en zijn invloed op medespelers een positieve impuls die leidde tot bekerwinst. Niet alle rentrees van verloren zonen bij hun oude liefde leidden tot succes. Mark van Bommel probeerde terug bij PSV in 2012 de club vergeefs naar nieuwe triomfen te leiden. De terugkeer van Johnny Heitinga bij Ajax werd door fysieke problemen niet wat er van wordt verwacht. Afgelopen week maakte Maarten Stekelenburg, doelman van het zilveren WK-team van 2010, bekend komend seizoen weer voor Ajax te gaan spelen. Daar verlengde Klaas-Jan Huntelaar, die na internationale carrière ook terugkeerde in Amsterdam, onlangs zijn contract met een jaar.

Lees ook:

Arjen Robben is de grootste van zijn generatie

De voetballer die precies een jaar geleden bekend maakte zijn carrière te beëindigen, was niet alleen de grootste van Nederlands vorige generatie, maar ook de verstandigste, schrijft Henk Hoijtink.