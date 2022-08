Waarom 80 miljoen euro voor Antony een slecht idee is

Duizelingwekkende bedragen kleven er momenteel aan twee veronderstelde sterspelers in de Nederlandse eredivisie. Manchester United zou bij Ajax een bod van tachtig miljoen euro hebben neergelegd voor de Braziliaan Antony, en diezelfde Engelse club zou ook PSV’er Gakpo willen kopen voor zo’n vijftig miljoen euro.

Het is paniekvoetbal in optima forma bij de nieuwe club van trainer Erik ten Hag. Het lijkt vooral te wijzen op radeloosheid bij Manchester United. Want de recente geschiedenis laat zien dat een speler uit de eredivisie zelden met succes de overstap maakt naar de Premier League, algemeen beschouwd als de sterkste competitie ter wereld.

Neem het bejubelde Ajax van het seizoen 2018-2019, waarin de club landskampioen werd, de KNVB-beker won en tot de halve finales van de Champions League reikte. Van de Beek ging een jaar later voor 39 miljoen euro naar Manchester United en Ziyech voor een miljoen meer naar Chelsea, maar beiden wisten tot op heden geen basisplaats te veroveren. In datzelfde jaar verkocht PSV Bergwijn voor dertig miljoen euro aan Tottenham Hotspur, waar hij vervolgens nauwelijks aan spelen toekwam. Een illusie armer en een ervaring rijker keerde Bergwijn deze zomer terug bij Ajax, waar hij zich intussen in een speeltuin waant. De flankspeler is voorlopig topscorer met vier goals.

Missers

Ook wat verder terug zijn de missers legio. Iemand die het toch zeker moest gaan redden, was Klaassen in 2017. Everton telde 27 miljoen euro voor de Ajacied neer, maar een seizoen (en slechts zeven competitieduels) later zocht Klaassen zijn heil bij het Duitse Werder Bremen. Een andere capabele middenvelder, Davy Pröpper (PSV), hield geen stand bij middenmotor Brighton & Hove Albion. Ook van Memphis Depay werd veel verwacht. Van Gaal haalde hem in 2015 voor 34 miljoen euro naar Manchester United, maar al na een seizoen droop de oud-PSV’er af naar Olympique Lyon. Hetzelfde geldt voor Berghuis, die AZ in datzelfde jaar verruilde voor Watford en na een jaar bankzitten alweer werd verhuurd aan Feyenoord.

Het is zoeken naar lichtpuntjes. Ajacied Daley Blind misschien, die in 2017 de Europa League won met Manchester United? De Colombiaan Sánchez (Ajax), die bezig is aan zijn zesde seizoen bij Tottenham Hotspur? Of wellicht Tadic, die na zijn overstap van FC Twente uitgroeide tot een vaste basisspeler bij Southampton? Veel logischer is een tussenstap richting de Premier League.

Absurd

Mede daarom lijken de transferbedragen voor Antony en Gakpo absurd. “Ik zou, als topclub in het buitenland, never nooit een speler uit de eredivisie halen”, zei analist Kenneth Perez onlangs bij ESPN. Alleen de transfer van Frenkie de Jong, die in 2019 voor 86 miljoen euro overstapte naar FC Barcelona, noemde de oud-voetballer “redelijk tot goed”. “De rest allemaal niet. Ziyech zou de allergrootste speler ter wereld zijn. Die zit op de bank.”

Oud-voetballer Kees van Wonderen sprak eens over de lastige overstap met de Engelse trainer Steve McClaren, die hij twee seizoenen assisteerde bij FC Twente. “In Nederland lopen niet veel spelers die de Premier League aankunnen”, vertelde de huidige coach van SC Heerenveen zondagavond in Studio Voetbal. “Dat komt door het tempo en de fysieke strijd die daar gevraagd wordt.”

McClaren, momenteel assistent van Ten Hag, lijkt met die kennis vooralsnog geen gehoor te vinden bij Manchester United, dat deze zomer in totaal 72 miljoen euro betaalde voor Malacia (Feyenoord) en Martinez (Ajax). Hij heeft nog tot 1 september om met zijn bazen te sparren over het kopen van Antony en Gakpo.

