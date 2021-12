Waarom 2021 het jaar van Max Verstappen werd

De hele race leek de Nederlander kansloos, maar dankzij een slimme bandenwissel toen de wedstrijd even ‘bevroren’ was na een crash in het achterveld, kreeg hij nog een kans om Lewis Hamilton in te halen. Eén kans. En die pakte hij. Waarom is dit het jaar dat het voormalige wonderkind de titel grijpt?

Het eerste voertuig dat Max Verstappen bestuurde, was een kadootje van Mercedes. Het is een saillante speling van het lot dat uitgerekend hij vele jaren later zou uitgroeien tot de belangrijkste concurrent van de autofabrikant. Presentjes worden er allang niet meer uitgewisseld.

Zondag doorbrak Verstappen de jarenlange hegemonie van Mercedes. In de allerlaatste race van het Formule 1-seizoen onttroonde hij Lewis Hamilton als wereldkampioen. Hij is de eerste landgenoot die de titel in de koningsklasse van de autosport wint. Dat de Nederlandse coureur zo ver is gekomen, heeft een lange geschiedenis.

“Met zijn eerste loopfietsje, een soort autootje dat hij van Mercedes had gekregen, zie ik hem nog slippen en bochten maken”, herinnert zijn moeder Sophie Kumpen zich. “De snelheid zat er al vroeg in.” De anekdote staat in het pas vertaalde boek ‘Max Verstappen. Het verhaal van een kampioen’ van James Gray.

Zijn dna heeft de nieuwe nummer één mee, met een vader die zelf achter het stuur van een Formule 1-wagen zat en een moeder die in de kartsport op internationaal niveau racede. Zes jaar geleden begon Verstappen op 17-jarige leeftijd in de Formule 1, als jongste debutant ooit. Pas een half jaar later zou hij zijn rijbewijs halen. Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve klaagde dat het gevaarlijk was: “Hij is nog maar een kind”.

Een wonderkind, zo bleek, dat zich ontpopte tot smaakmaker. Vier keer won hij al de prijs voor de Actie van het Jaar. Gedragen door het hem kenmerkende zelfvertrouwen durfde Verstappen vanaf het eerste moment gewaagd te rijden en agressief in te halen. Dat vonden de grote mannen wel amusant, schrijft Gray, totdat hij mee ging doen om de punten.

Zo zei oud-kampioen Kimi Räikkönen in 2016 over hem: “Als dit niet ophoudt, gaan er ongelukken gebeuren. Hij moet geen domme dingen doen.” Sebastian Vettel, die viermaal de mondiale nummer één was: “Hij heeft een paar acties uitgevoerd waar de rest van het veld niet blij mee is. De beste manier is opvoeden.”

Tegenwind is Verstappen niet vreemd. Ook na de chaotische race van vorige week in Saoedi-Arabië kreeg hij veel kritiek. Hij blijft er stoïcijns onder. Wel stelde hij sneller straffen te krijgen dan de concurrenten. “Wat ik doe, is hard racen en dat zouden ze juist moeten toestaan.”

Volgens commentator en coureur Tom Coronel heeft Verstappen de wereld die draait om snelheid en techniek wakker geschud - en dat was nodig. “Iedereen was ingeslapen in de Formule 1. Respect regeerde: ‘Gaat u maar voor, misschien pak ik u straks nog’. Zo zit Max niet in elkaar. Hij is zo aanvallend. Eindelijk wordt er weer echt op het randje met elkaar geracet.”

Verstappen is inmiddels 24 jaar. De jongste kampioen kon hij niet meer worden. Die eer staat op naam van Vettel met 23 jaar. Waarom is dit het seizoen dat hij de eindzege grijpt? Het antwoord is tweeledig. Allereerst is de coureur Verstappen gegroeid. Volgens kenners is hij van een supertalent getransformeerd in een kampioenschapsrijder.

Dat betekent niet dat zijn stijl is veranderd. Hij rijdt nog steeds om te winnen. Dat is er tijdens zijn jeugd ‘ingeramd’ aldus Coronel. Wel maakt hij een andere afweging bij het nemen van risico’s: welke actie is het op welk moment waard? Verstappen heeft geleerd om niet alleen op de dagkoers te letten, maar het grotere geheel in de gaten te houden, het kampioenschap dus.

Daarbij heeft Verstappen tegen Red Bull en motorfabrikant Honda gezegd: ‘Geef mij een auto die recht doet aan mijn talent en ik maak geen fouten’. Dat is de tweede reden voor het succes in 2021. De techniek belemmert hem minder in de concurrentiestrijd met Mercedes. Oud-coureur Robert Doornbos noemt die belofte van Verstappen ijzersterk. “Er werken ruim 1100 mensen bij Red Bull Racing en er is voor 145 miljoen in de auto van Max geïnvesteerd. Ga dan maar achter dat stuur zitten.”

Verstappen deed dat, 22 races lang. Hij hield het hoofd koel tijdens het incidentrijke seizoen. De woorden Hamilton en Mercedes kan hij niet meer over zijn lippen krijgen. Hij spreekt van hij en zij. Maar de blik bleef op de eindstreep gericht, met een unieke prestatie tot gevolg.

