Waardig FC Twente gaat vechtend ten onder tegen Fiorentina

Een waardig optreden, eentje die de groei van de club fraai symboliseerde, was voor FC Twente niet genoeg om voor het eerst in tien jaar de groepsfase van een Europees hoofdtoernooi te bereiken. Tegen Fiorentina bleef het gisteravond 0-0. Dat was niet genoeg na de nederlaag van vorige week in Italië (2-1).

Een domper, want FC Twente kwam prima voor de dag in de play-offs voor een ticket in de Conference League. De thuisploeg, gedragen door bijna dertigduizend fanatieke supporters, was fel in de persoonlijke duels en speelde geconcentreerd, waarbij het voortdurend de aanval zocht. Dat gebeurde vol overtuiging in de benauwde, soms zelfs oververhitte Grolsch Veste.

Aansluitingstreffer

Wie had zo’n enerverende twee-strijd kunnen bedenken na het heenduel in Florence? Angstig en geïmponeerd oogde de Overijsselse club vorige week in de eerste helft, waarna het al tegen een 2-0-achterstand aankeek.

Na de pauze volgde wonderlijk herstel, met de aansluitingstreffer van Cerny als hoopvolle bevestiging. “De kleuters van de eerste helft zaten in de tweede helft al op de middelbare school”, zei Jans in de aanloop naar de return.

Dat FC Twente gisteren een verdienstelijke wedstrijd speelde tegen de Italiaanse nummer zeven van het vorige seizoen, mag ook het resultaat genoemd worden van stabiel beleid deze zomer. Terwijl de meeste eredivisieclubs veel weg hadden van een duiventil, bleef de nummer vier van vorig seizoen juist redelijk intact.

De eerder gehuurde Vlap (Anderlecht) en Sadilek (PSV) werden voor schappelijke bedragen overgenomen en ook Van Wolfswinkel, Brenet en Pröpper bleven de club voorlopig trouw. Dat zijn voor FC Twente zeer waardevolle spelers.

Langlopende schulden

Of Zerrouki blijft, is nog maar de vraag. Feyenoord deed eerder een bod op de Algerijnse middenvelder, maar de Enschedese club wil minimaal 7,5 miljoen euro hebben voor Zerrouki. Inkomsten die de Tukkers goed kunnen gebruiken, want de club kampt nog altijd met 37 miljoen euro aan langlopende schulden.

Die zorgen werden even naar de achtergrond verdreven, want FC Twente-Fiorentina ontspon zich tot een fascinerend voetbalgevecht, inclusief opstootjes, een met gele kaarten strooiende scheidsrechter en een voortdurende spanning.

De thuisclub kreeg ook zeker kansen voor de zege. De beste voor rust, een inzet van Vlap die van de lijn werd gehaald door Cabral, was het startsein voor een immer aanhoudend offensief. Misschien werd het wel gedragen door een filmpje dat FC Twente eerder op de wedstrijddag had gedeeld op social media, met de titel ‘Zolang je maar gelooft…’.

Brandende fakkel

En FC Twente geloofde zeker. Al kregen de Italianen ook mogelijkheden. Sottil en Cabral waren eveneens dicht bij de openingstreffer. En ja, er was ook nog een korte, hinderlijke onderbreking, toen een vuurwerkbom vanuit het uitvak naar de tribune beneden werd gegooid. Een kwartier voor tijd werd ook nog een brandende fakkel vanuit het Italiaanse vak naar beneden gegooid.

De onverkwikkelijkheden pasten bij de gespannen verhoudingen tussen de supportersgroepen van FC Twente en Fiorentina. Na de rellen van vorige week in Florence gingen ‘supporters’ woensdagavond opnieuw met elkaar op de vuist. Daarbij werden 26 mensen aangehouden. Gisteren gold vanaf één uur ’s middags een noodverordening voor de binnenstad van Enschede.

Dat overschaduwde een verder mooi voetbalgevecht in Enschede. Cerny dacht de felbegeerde openingstreffer op zijn schoen te hebben, maar ook zijn inzet werd gekeerd door een veldspeler (Igor).

Moegestreden

Ikone (Fiorentina) verzuimde het tweeluik nog definitief te beslissen, evenals invaller Mandragora, wiens omhaal op de paal belandde. De redding van de dag was echter voor Fiorentina-doelman Terracciano, die in de slotseconden een poging van Brenet miraculeus verijdelde.

Moegestreden vielen de Twente-speler na afloop op het veld. Met een klaterend applaus als waardering voor een waardig optreden in Europa.

