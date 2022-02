Waar was het zelfreinigend vermogen van Ajax?

Marc Overmars vertoonde opdringerig, stalkerig gedrag naar vrouwelijke medewerkers en deinsde er niet voor terug om vanaf de werkvloer in het stadion foto’s van zijn geslachtsdeel naar hen te sturen. Dat deed hij in een cultuur waarin seksueel wangedrag kan gedijen. Een open sfeer om machtsmisbruik aan te kaarten was er niet bij Ajax. Ondergeschikten in de organisatie hielden daarom maar hun mond. “De enkele die het hogerop zocht, vond geen gehoor. Signalen werden niet opgepikt.”

Dat schrijft NRC op basis van gesprekken met elf vrouwelijke medewerkers van Ajax. Die blijven allemaal anoniem uit angst hun baan te verliezen.

Het probleem bij Ajax gaat dus verder het grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik van de directeur voetbalzaken. De vaststelling dat er geen actie werd ondernomen na signalen van slachtoffers raakt ook de clubleiding, met algemeen directeur Edwin van der Sar als hoofdverantwoordelijke. Nog onduidelijk is in hoeverre hij precies op de hoogte was van wat er speelde.

‘Haantjescultuur’ en ‘apenrots’

Van der Sar is zelf voorstander van meer vrouwen in de organisatie die ruim 400 mensen telt. Hun aandeel ligt op 26 procent, blijkt uit het laatste jaarverslag. De cultuur van het mannenbolwerk dat voetbalclubs altijd waren, is bij Ajax echter nog niet veranderd. De vrouwelijke medewerkers spreken van een ‘haantjescultuur’ en een ‘apenrots’, met stereotiepe grapjes, opmerkingen over het uiterlijk en geen correctie van wie over de grens ging. Door de toename van het aantal vrouwen bij Ajax is die cultuur nu bloot komen liggen. “Seksisme zit in de cultuur bij de club”, citeert NRC een medewerkster.

Het is aannemelijk dat dit probleem zich niet beperkt tot Ajax, maar het hele topvoetbal kenmerkt. De ontmaskering van Overmars is wel weer een nieuwe forse deuk in het imago van de club, de succesvolste en rijkste van Nederland. Met een strakke mediastrategie via eigen kanalen profileert Ajax zich graag als schoolvoorbeeld van een talentenfabriek.

Ten Hag: voor topsport gelden soms andere normen

Niettemin kwam de club de afgelopen jaren herhaaldelijk in opspraak door het gedrag van individuele werknemers. Doelman André Onana werd geschorst omdat hij zich niet aan de dopingregels hield, Zakaria Labyad is verdachte van mishandeling en de vertrokken Quincy Promes wordt vervolgd voor betrokkenheid bij een steekpartij. In januari nam Ajax vier besmette spelers mee terug het vliegtuig in vanaf een trainingskamp in Portugal, alsof de coronaregels niet voor de club golden. Trainer Erik ten Hag verdedigde dat door te zeggen dat voor topsport soms andere normen gelden. Uit de NRC-publicatie blijkt dat een vrouwelijk personeelslid een bericht kreeg van een speler die voorstelde om met z’n tweeën een hokje op te zoeken.

Aan het hoofd van dat alles stond een technisch directeur zich dwingend gedroeg naar vrouwelijke medewerkers en volgens een van hen vanaf een toilet elders in het stadion een piemelplaatje naar haar appte. Afgelopen week handelden Van der Sar en de raad van commissarissen; Overmars moest weg.

Van der Sar stuurde mail rond na The Voice

De vraag is wat de directe aanleiding was. NRC deed al sinds december onderzoek; speelde de dreiging van publiciteit een rol? Een andere optie is dat de vrouwen na de onthullingen over The Voice of Holland de moed hebben gevonden om naar een vertrouwenspersoon binnen de club te stappen. Na het uitbreken van dat schandaal verstuurde Van der Sar op 20 januari een interne mail, waarin hij stelde een veilig werkklimaat serieus te nemen. Hij riep mensen op zich te melden bij ervaren wangedrag.

De top van Ajax zal de komende tijd vooral het zelfreinigend vermogen moeten tonen dat volgens vrouwelijke medewerkers tot nu toe ontbrak. Op de eerste plaats in het belang van de slachtoffers. Kunnen mensen die verantwoordelijk zijn voor de onthulde cultuur blijven zitten? Bovendien kan Ajax zich als beursgenoteerd bedrijf niet meer schade veroorloven. Het aandeel staat sinds maandagochtend op verlies.

