Waar overkill aan interlandvoetbal toe leidt: een zoutloze Wales-Nederland (1-2)

Een demonstratie van waar de overkill van interlandvoetbal toe kan leiden. Dat was Wales - Nederland woensdagavond in Cardiff toch vooral. Heel lang zat er kraak noch smaak aan. Het stadion in Cardiff dat zondag nog kolkte van de hartstocht en vreugde om het veroveren van het WK-ticket door Wales, was woensdagavond voor het potje met Nederland verre van volgelopen.

In de sfeer van een vrijblijvende zomeravondcompetitie zagen de toeschouwers schouderophalend onder meer hoeveel tekortkomingen de B-keus van Oranje heeft. Omdat ook Wales bepaald niet op oorlogssterkte binnen de lijnen verscheen, won Oranje uiteindelijk wel. Dat gebeurde in blessuretijd, de enige opwindende minuten in de hele wedstrijd. Eerst leek Rhys Norrington-Davies met de 1-1 het thuispubliek alsnog een vrolijk einde te bezorgen, maar vervolgens gooide Wout Weghorst toch nog roet in het eten: 1-2.

Persoonlijk succesje

Maar heel veel meer vertier bood de verder zouteloze vertoning niet. De Uefa zal er niet zo om malen, de Europese federatie verkocht uitzendrechten. Ook in het Nederlandse kamp waren er op het veld na afloop genoeg lachende gezichten. Bij Jerdy Schouten en Jordan Teze bijvoorbeeld. Hun avond was al bij de aftrap geslaagd. Ze maakten in Cardiff immers hun debuut in Oranje. Ook Teun Koopmeiners beleefde een persoonlijk succesje. Hij maakte zijn eerste doelpunt in het nationale team.

Wellicht zal ook Bruno Martins Indi zich op zijn oude dag die avond in Wales herinneren. De AZ-verdediger maakte na vijf jaar afwezigheid zijn rentree in Oranje; zijn 35ste interland duurde overigens maar zes minuten. Wout Weghorst was de enige die een dolgelukkige avond had, uiteindelijk. De spits van Burnley kopte in blessuretijd de bal, een voorzet van Malacia, fraai binnen: 1-2. Het was het doelpunt waar Weghorst al zo lang naar hunkerde.

‘Belachelijk’

En natuurlijk zal bondscoach Louis van Gaal met zijn staf zich als een van de weinige mensen buiten het veld niet hebben verveeld. Hij had ervoor gekozen om zijn A-ploeg, die afgelopen vrijdag nog overtuigd had tegen België (1-4), een collectieve snipperdag te geven. Van Gaal had volkomen gelijk: de Uefa heeft bepaald dat na het lange, volgepropte clubseizoen nog eens vier interlands in elf dagen gespeeld moeten worden. Fysiek zitten veel spelers al op of over het randje van overbelasting. “Belachelijk”, noemde Van Gaal het speelschema nog eens, pal voor de wedstrijd in Cardiff.

Door met het ‘schaduwteam’ te beginnen, zag hij deze Nations League-pot als een belangrijke test met het oog op het WK. Heel serieus is dat niet te nemen. Wat zou Van Gaal hier echt wijzer van worden? Van een eerlijke kans was eigenlijk geen sprake. Dit B-elftal was geen draaiend geheel, het ontbrak aan structuur, scherpte en noodzaak. Behalve op de training afgelopen week hadden deze spelers vrijwel nooit met elkaar gespeeld. Bovendien ontbraken vaste krachten die de onervaren spelers meer houvast hadden kunnen geven.

Totaal onnodige overtreding

Onwennigheid was troef, in alle linies, en dat is niet zo gek. Dat gold zeker voor de rechtsvoetige Matthijs de Ligt die aan de voor hem onnatuurlijke linkerkant van centrum achterin speelde. Mede daardoor liep de opbouw heel stroef. Gelegenheidsaanvoerder Stefan de Vrij droeg daar ook aan bij. Teze had na drie minuten in zijn eerste interland al een gele kaart te pakken, na een totaal onnodige overtreding op de helft van de tegenstander.

Schouten, die andere debutant, vond na een nerveus begin met een paar slordige passes enigszins zijn draai. Kort na de rust tekende hij voor zijn eerste assist in Oranje, omdat de Koopmeiners vanaf de rand van het zestienmetergebied zijn bal raak schoot. Schouten liet bij vlagen wel zien waarom Van Gaal hem op het laatste moment bij de selectie haalde. Hij is bij Bologna in de Serie A uitgegroeid tot een vermaarde balafpakker en dribbelaar en heeft het tactisch inzicht om altijd het gevaar tijdig te zien.

Niet ideaal voor zijn sollicitatie

Na een uur werd Schouten afgelost door Frenkie de Jong. Op dat moment kwam Steven Bergwijn voor Cody Gakpo in het veld. De PSV’er had niet kunnen overtuigen. De balverliefde Noa Lang onderscheidde zich wat meer, maar vooral ook door de bal op te halen waar hij heel ver van het Welshe doel was. De extra tijd bracht uiteindelijk nog twee doelpunten aan beide zijden. Bij de tegentreffer liet Hans Hateboer zich in de lucht heel simpel aftroeven; niet ideaal voor zijn sollicitatie voor het WK. En de 1-2 van Weghorst was er nooit gekomen zonder de rush, en het inzicht van Frenkie de Jong die liet zien dat Oranje toch eigenlijk niet zonder spelers zoals hij kan.

Lees ook:

Oranje heerste over België zoals het in decennia niet heeft gedaan

Het Nederlands elftal is het toernooi in de Nations League overtuigend begonnen. Het droogde het uitgebluste België in eigen huis af met 1-4.