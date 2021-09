Waar komt het succes van FC Sheriff Tiraspol vandaan?

Door een schitterende volley van middenvelder Sébastien Thill in de laatste minuut van de wedstrijd was het sprookje van Sheriff Tiraspol compleet: David klopte Goliath. In de eerste Champions League-campagne ooit staat de club uit Moldavië bovendien eerste in groep D, boven grootmachten als Real Madrid en Inter. Het lijkt een triomf voor het Moldavische voetbal, nummer 180 op de Fifa-ranglijst. Niets is echter minder waar: achter het sportieve succes van Sheriff Tiraspol schuilt een politiek spel.

Club uit een niet erkend land

FC Sheriff Tiraspol werd in 1997 opgericht door de inmiddels 57-jarige zakenman Viktor Gushan, een voormalig officier van de Russische geheime dienst (KGB). Tiraspol, de hoofdstad van de regio Transnistrië, is gelegen in het oosten van Moldavië, tegen de Oekraïense grens. Na de val van de Sovjet-Unie in 1991 verklaarde de regio Transnistrië zich onafhankelijk van Moldavië en ging het verder als Pridnestrovische Moldavische Republiek.

Tot op de dag van vandaag wordt de regio internationaal niet als onafhankelijk land erkend. Het land staat bekend om zijn witwaspraktijken, de Moldavische overheid is niet in staat haar wetten te handhaven in Transnistrië. Veel inwoners van Moldavië reizen liever niet naar de regio, omdat ze zich daar onveilig voelen.

Viktor Gushan is bestuurder van de holdingmaatschappij Sheriff, dat de belangrijkste ondernemingen in Transnistrië bezit, van de Sheriff-supermarkten en de Sheriff-tankstations tot de grootste bank van de regio, de Agroprombank. In de jaren negentig breidde Gushan zijn telecommunicatiebedrijf Interdnestrcom uit tot in Oekraïne. Een controversiële stap, aangezien het bedrijf door Moldavische onderzoeksjournalisten werd beschuldigd van spionage voor de Russische overheid.

Banden met Rusland

Sheriff Tiraspol wordt al jaren gesteund door Rusland, dat Moldavië ervan wil overtuigen Transnistrië te erkennen als onderdeel van een potentiële Russische federatie. In 2006 koos ruim 93 procent van de stemmers uit Transnistrië in een referendum voor onafhankelijkheid van Moldavië en aansluiting bij Rusland. Enkele spelers van Sheriff Tiraspol doen geregeld mee aan demonstraties van het Russische leger in de regio.

Het team van eigenaar Victor Gushan is een waar vreemdelingenlegioen: van de 31 spelers komen er maar zes uit Moldavië en twee uit Transnistrië. Op de loonlijst staan verder spelers uit alle hoeken van de wereld, van Brazilië en Colombia tot Guinea en Oezbekistan.

In het seizoen 2009/2010 debuteerde Sheriff Tiraspol in Europa. In de play-offs voor de Champions League werd over twee duels met 3-0 verloren van Olympiakos Piraeus. In het hoofdtoernooi van de Europa League trof de club onder meer FC Twente, dat in Enschede met 2-1 won, maar in Moldavië met 2-0 verloor.

Sheriff Tiraspol werd al negentien keer kampioen van Moldavië. Om toegang te krijgen tot Europees voetbal, komt de club uit in de Moldavische competitie, aangezien Transnistrië internationaal niet wordt erkend. Het huidige voetbalsprookje van Sheriff Tiraspol straalt dus niet zozeer af op het Moldavische voetbal, maar vooral op een dubieuze clubeigenaar uit een zelfuitgeroepen staat.

