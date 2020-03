Waar gaat het IOC voor kiezen: veiligheid of commercie, belangen en geld?

Uit alle geledingen van de sport, nationaal en internationaal, is dit weekeinde een klemmend beroep gedaan op het Internationaal Olympisch Comité om topsporters van de huidige situatie van onzekerheid, onveiligheid en oneerlijkheid te verlossen. Dat kan maar op één manier: de Zomerspelen van Tokio verschuiven naar later dit jaar of naar 2021. Het appel kwam van vertegenwoordigers van atleten, sportbonden in diverse landen en olympische comités.

In Nederland was het wielerunie KNWU die zaterdag als eerste bond de kat de bel aanbond. Voorzitter Marcel Wintels pleitte voor uitstel. Het sportief en financieel belang van de Spelen mag in zijn ogen nooit en te nimmer boven de gezondheid van mensen gaan. „In de huidige omstandigheden in de wereld achten wij het onverstandig en bijna onverantwoord dat atleten en hun begeleiders hier en in de rest van de wereld zich onder vreselijk moeilijke en ongezonde omstandigheden blijven voorbereiden op de Spelen”, zei Wintels tegen het ANP. Wielrenners zijn de beoogde Nederlandse hofleveranciers van olympische medailles.

Er is ‘maar één conclusie mogelijk’

Een dag later sloot handboogbond NHB zich daar in een brief aan sportkoepel NOC-NSF bij aan. Volgens de NHG, ook een bond met medaillekandidaten, is er gezien de huidige omstandigheden en vooruitzichten ‘maar één conclusie mogelijk'. Citaat uit de brief: ‘Stel de Spelen uit en organiseer deze later in 2020 (of als het echt niet anders kan in 2021)’.

Op zijn beurt vroeg NOC-NSF zondag per brief aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om snel duidelijk te maken wanneer er een beslissing genomen wordt. Het IOC hanteert zelf een uiterste termijn voor deze besluitvorming: 60 dagen voor de start. Dat zou dus pas eind mei zijn. NOC-NSF vindt dat te lang duren. De nationale sportkoepel schrijft aan het IOC dat de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio alleen plaats kunnen vinden ‘als de verspreiding van het coronavirus op wereldschaal stevig onder controle is’. Volgens voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg en directeur Gerard Dielissen is er ‘grote behoefte aan een planning voor de besluitvorming, zodat een deel van de onzekerheid bij de Nederlandse topsporters kan worden weggenomen.’

Elders in de wereld gingen sportbestuurders een stap verder. Nadat eerder al de nationale olympische comités van Spanje en Brazilië om uitstel vroegen, voegden dit weekend ook de NOC’s van Servië en Kroatië zich in dat koor. De Amerikaanse bonden voor atletiek en zwemmen hebben dezelfde mening. De internationale atletenvereniging Global Athlete stuurde zaterdag een verklaring richting IOC. ‘Als de wereld zich verenigt om de verspreiding van het Covid-19-virus te beperken, zal het IOC hetzelfde moeten doen.’

Boycot

De Duitse schermer Max Hartung liet als mogelijk eerste sporter in de wereld weten de Spelen van Tokio te boycotten als die deze zomer toch doorgaan. De viervoudig Europees kampioen, voorzitter van de Duitse atletencommissie, was al gekwalificeerd maar vindt het nu niet verantwoord om de Spelen te houden. ,,Ik wil een voorbeeld stellen.”

De Nederlandse bonden hadden afgelopen week aangedrongen op actie van NOC-NSF richting het IOC. Ze worstelen allemaal met sporters die willen blijven trainen en daarbij risico’s nemen. De meeste bonden laten zich leiden door de lijn van NOC-NSF en nemen geen eigen standpunt in. Erik Gerritsen, directeur van hockeybond KNHB, was daarom ‘verrast’ door de uitspraken van Wintels.

Directeur Huub Stammes van judobond JBN vindt dat een besluit over uitstel gebaseerd moet zijn op kennis van deskundigen over het verloop van de pandemie. “En niet van mensen met een mening.” Niettemin ziet Stammes veel problemen. “Het moeilijkste voor ons is het kwalificatietraject. Dat is via toernooien al bijna niet meer mogelijk. Dan moet je mensen aanwijzen op basis van oude resultaten. Dat is ongewenst. Gezien de huidige situatie kan ik me goed voorstellen dat het tot uitstel komt. De vraag voor het IOC is: kies je voor veiligheid of voor commercie, de belangen, het geld?”

‘Annuleren zou een oneerlijke oplossing zijn’ IOC-voorzitter Thomas Bach zei ook dit weekeinde dat hij er alles aan zal proberen te doen om de Spelen alsnog door te laten gaan van 24 juli tot 9 augustus. ,,Want als we de Spelen moeten afgelasten, dan zou dat de olympische droom van 11.000 atleten en 206 nationale olympische comités bruut verstoren”, zei hij in Duitse media. ,,Annuleren zou ook een oneerlijke oplossing zijn.” Bach benadrukte dat het niet zo eenvoudig is om de Spelen wegens het coronavirus te verzetten. ,,Je kunt de Olympische Spelen niet als een voetbalwedstrijd uitstellen en inhalen. Het is allemaal heel complex. We observeren de situatie elke dag.”

Lees ook:

Uitstel van de ‘vervloekte’ Spelen is onvermijdelijk

Het IOC besluit nog niet tot het onvermijdelijke uitstel van de Olympische Spelen in Tokio. Intussen bungelen de atleten in onzekerheid. Een analyse.