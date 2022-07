Waar doen ze het van: Frenkie de Jong als ongewild pion in risicovol beleid FC Barcelona

Alsof de coronacrisis nooit heeft bestaan, wordt op de internationale voetbalmarkt deze zomer meer dan ooit met geld gesmeten. Opvallend genoeg doet ook FC Barcelona volop mee in dat geweld. De club neemt daarbij financiële risico’s. Het is misschien wel toepasselijk dat Barcelona zich momenteel in gokparadijs Las Vegas voorbereidt op het nieuwe seizoen. Het won daar zaterdag een oefenduel tegen Real Madrid met 1-0.

Het enige doelpunt kwam van Raphinha die deze zomer voor 58 miljoen euro werd overgenomen van Leeds United. Robert Lewandowski, voor wie 43 miljoen werd overgemaakt naar Bayern München, maakte zijn debuut. Ondertussen is Barcelona nog bezig om Jules Koundé van Sevilla aan te trekken; hij zou ruim 60 miljoen euro moeten kosten.

Schuld van 1,3 miljard

Waar dóen ze het van, vroeg Bayern-trainer Julian Nagelsmann zich deze week af. “Het is vreemd, een beetje gek, maar ze vinden een manier.” Immers: Barcelona heeft een schuld van 1,3 miljard euro. Tegenover alle uitgaven staat alleen de verkoop van Philippe Coutinho voor 20 miljoen aan Aston Villa.

Heeft de vorig jaar aangetreden voorzitter Joan Laporta financieel de boel op orde? Nou nee, maar Barcelona kan de strenge financiële spelregels van La Liga omzeilen door een hypotheek te nemen op de toekomst. Zo heeft de club 25 procent van de inkomsten uit tv-gelden voor de komende 25 jaar verkocht aan het Amerikaanse investeringsfonds Sixth Street. Dit brengt nu zo’n 500 miljoen euro in het laatje. Bovendien wil de club 49 procent van de Barca Studios voor 200 miljoen verkopen. Deze studio maakt alle video’s voor de club. Het gevolg van dit beleid is dat Barcelona tot in lengte van jaren veel minder eigen inkomsten heeft dan de concurrentie.

En dan nog geeft Barcelona met 550 miljoen euro per seizoen veel te veel uit aan salarissen. Dat moet terug naar 400 miljoen. Mede om die reden is Frenkie de Jong in de etalage gezet. Zaterdag tegen Real begon hij op de bank. Een transfer van hem zou 75 miljoen euro moeten opbrengen. Erik ten Hag wil hem naar Manchester United halen maar er is volgens VI een complicerende factor. In coronatijd leverde De Jong tien procent salaris in maar dat zou hij in de toekomst alsnog uitbetaald krijgen. United wil niet ook nog die extra schuld overnemen. De middenvelder van Oranje lijkt alleen door fors water bij de wijn te doen naar Engeland te kunnen. Ongewild is hij daarmee een pion geworden van het onnavolgbare beleid bij FC Barcelona.

